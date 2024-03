Oscar 2024: la lista completa de los ganadores

Se entregaron los Premios Oscar 2024, y a continuación la lista completa de nominados.

Premios Oscar 2024: la lista completa de los nominados

Mejor actor: Cillian Murphy, Oppenheimer



Mejor actor de reparto: Robert Downey Jr., Oppenheimer



Mejor actriz: Emma Stone, Pobres criaturas

Mejor actriz de reparto: Da'Vine Joy Randolph, Los que se quedan

Mejor película animada: El niño y la garza



Mejor dirección de fotografía: Oppenheimer



Mejor diseño de vestuario: Pobres criaturas

Mejor director: Christopher Nolan, Oppenheimer



Mejor documental: 20 Days in Mariupol

Mejor corto documental: The Last Repair Shop



Mejor montaje: Oppenheimer



Mejor película internacional: Zona de interés (Reino Unido)



Mejor maquillaje y peinado: Pobres criaturas



Mejor banda sonora original: Oppenheimer

Mejor canción original: What Was I Made For?, de Barbie

Mejor película: Oppenheimer

Mejor diseño de producción: Pobres criaturas

Mejor corto animado: WAR IS OVER! Inspired by the Music of John & Yoko

Mejor cortometraje: The Wonderful Story of Henry Sugar

Mejor sonido: Zona de interés

Mejores efectos visuales: Godzilla Minus One



Mejor guion adaptado: American Fiction



Mejor guion original: Anatomía de una caída