Otra fuga: Stefanía Quirque escapó de prisión domiciliaria y Heber dijo que debió tener más controles

Stefanía Quirque Bello escapó este martes a sus medidas de privación de libertad, por tercera vez luego de una sentencia judicial, informó este miércoles El País. Sobre la mujer de 39 años recaen varios delitos y es recordada en Uruguay desde 2008 por intentar matar en tres ocasiones a la esposa de su amante. Además, tiene notificación roja de Interpol por tráfico de drogas en Brasil donde era buscada para cumplir una pena de más de ocho años y seis meses de penitenciaria.

Quirque cumplía prisión domiciliaria en una vivienda de Piriápolis (Maldonado) y fue la policía la que constató que no se encontraba en su casa. Ante eso, la Justicia efectuó este miércoles a la hora 11 un nuevo pedido de captura. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, confirmó los hechos. “Sí, hay un escape de una persona que tenía prisión administrativa. Administrativa. No había una necesidad –así no lo había puesto el juez– de custodia. Simplemente había una ronda de control que hacía la policía en distintos horarios y justamente la policía fue la que anunció la situación, (de) que no estaba en el lugar, en el hogar donde tenía que estar”, señaló, en rueda de prensa.

Agregó que ahora la investigación está a cargo del Ministerio del Interior y, si bien dijo que a su cartera no le corresponde cuestionar a la Justicia, opinó que tendría que haber caído alguna otra medida para evitar este hecho. “Nosotros no cuestionamos las decisiones del Poder Judicial. Las aceptamos, coincidamos o no coincidamos con ellas (...) Ahora estamos haciendo la investigación, esperemos que nos den todos los instrumentos como para ahora sí ocuparnos nosotros de la captura de una persona que, a nuestro juicio, debería haber tenido alguna medida cautelar más importante de la que se puso, pero bueno, así fueron los hechos”, expuso.

Antes de la reciente fuga la uruguaya había sido detenida el 6 de agosto de este año, también en Piriápolis. Ese día, el auto en el que se trasladaba por la Ruta Interbalnearia fue identificado y, ya en la ciudad, estacionó sobre la calle Sanabria. Hasta allí fue un patrullero y la policía la detuvo en plena calle. En esa fecha el juez actuante dispuso su arresto domiciliario preventivo a la espera del pedido formal de extradición por el término de 40 días desde la notificación. Eso no ocurrió y este martes se fugó.

Quirque fue procesada en Uruguay en 2009 por el delito de coautora de homicidio especialmente agravado por la premeditación y muy especialmente agravado en grado de tentativa, luego de intentar asesinar por tercera vez a la esposa de su amante. Un año antes, junto a su amante, el arquitecto Martín Somoza, contrató a dos sicarios para asesinar a la esposa del profesional, homicidio que no resultó pero que dejó herida de bala a la víctima. Ataques por el estilo estuvieron asociados a hechos premeditados entre Somoza y Quirque.

Tras el encarcelamiento, en noviembre de 2011 la uruguaya se fugó de la Cárcel de Mujeres (Unidad 5) del INR durante el horario de visita. En ese momento escapó hacia Brasil, pero regresó a Uruguay meses después, donde fue recapturada en 2012. Ese procedimiento fue en Las Tocas (Canelones) donde vivía con el cabecilla de una organización dedicada al tráfico de drogas.

En ese momento, tenía un pasaporte italiano falso denunciado hacía tiempo como robado en Montevideo, por lo que se le sumó un nuevo delito. Fue procesada por el delito de falsificación de pasaporte en calidad de coautora en reiteración real con falsificación de certificado en calidad de coautora.

Interpelación

Heber dijo que “se necesita más gente” porque hay “escaso personal” en la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida (OSLA), que se encarga de realizar los controles, y también en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). El secretario de Estado será interpelado el próximo 28 de setiembre en la Cámara de Diputados respecto de la fuga del preso Hugo Pereira del exComcar. El Frente Amplio quiere que el ministro aclare cómo se dieron los hechos, a raíz de las versiones encontradas que tuvo entonces el propio ministro.