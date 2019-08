Otro homenaje a Wilson Ferreira que terminó con reproches de Pablo Iturralde a Sartori

Al igual que el domingo 16 de junio en un acto en recuerdo a Wilson Ferreira Aldunate en el Puerto de Montevideo, este viernes otro homenaje al caudillo blanco fue escenario de un nuevo encontronazo entre el diputado nacionalista Pablo Iturralde y el exprecandidato Juan Sartori. El lugar era diferente pero el reproche fue exactamente el mismo.

El choque ocurrió esta vez en la avenida de las Américas durante la inauguración de una escultura en honor a Ferreira por los 100 años que hubiera cumplido este año.

Sartori estaba terminando una rueda de prensa posterior a la inauguración del monumento cuando Iturralde se acercó a la ronda de periodistas que entrevistaban al empresario. Esperó a que los micrófonos dejaran de apuntar a Sartori y le preguntó molesto: “¿A quién te referías cuando decías dirigentes deshonestos?”

Al igual que el 16 de junio, Iturralde interpeló a Sartori para que dijera de quién hablaba al decir “políticos deshonestos”. Pero en ninguna de las dos oportunidades encontró la respuesta que esperaba.

Sartori le respondió este viernes que no se refería “a ninguno” que conociera. “Aludías a un tuit mío”, le reprochó Iturralde y el empresario que ahora es candidato al Senado insistió con un “no". “El tuit tuyo nunca lo leí, no sé de qué me hablás así que tranquilo”, dijo rodeado nuevamente de cámaras y micrófonos que, al igual que hace dos meses, registraron el encuentro.

El intercambio culminó con el grito del periodista Leonardo Sarro que, mientras filmaba con su celular, pedía "un abrazo" entre el diputado y el candidato a senador. "Lento y por las piedras", le respondió Iturralde al alejarse de la ronda.

Minutos antes, el expresidente José Mujica le había dicho a Sartori luego de haberse saludado que le “van a pegar” y el candidato a senador entendió que se refería a que “haga lo que haga, siempre es polémico”. “¿Qué le parece a usted? A mí me gustaría también encontrar la explicación”, respondió ante la pregunta de El Observador sobre por qué creía que lo que hacía era polémico.

El reconocimiento al líder

Durante el homenaje a Ferreira, en la intersección entre la avenida que lleva su nombre y De Las Américas, la presidenta del Directorio del Partido Nacional y candidata a la vicepresidencia, Beatriz Argimón, y el diputado wilsonista Jorge Gandini, se enfocaron en el “reconocimiento a un líder indiscutido”.

Gandini, encargado de dar el discurso por todo el Partido Nacional como miembro del directorio, destacó que el referente blanco fue ejemplo de que al país lo hacen gobernable “todos”, sean del oficialismo o de la oposición. A su vez, en un año electoral y mientras miraba la obra de los artistas Giorgio Carlevaro y Alberto Saravia que luce desde este viernes en la rotonda del viejo aeropuerto, afirmó que Wilson Ferreira enseñó que un partido político debe apostar a “ganar pero para que valga la pena, no solo para ganar”.

“Wilson (Ferreira) trascendió fronteras partidarias y trascendió el tiempo. Hace más de 30 años que se fue físicamente y sigue convocando. Sepan ustedes que no nos acompañan en la colectividad, que cuando los discursos en actos andan medio bajos basta con nombrar a Wilson para arrancar aplausos porque sigue sumando juntando voluntades. Sigue siendo el mejor de todos nosotros”, dijo mientras miraba al intendente de Canelones, Yamandú Orsi, la vicepresidenta Lucía Topolansky y el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi.

Rossi también dio un discurso que fue aplaudido por los nacionalistas, entre los que se encontraban el candidato Luis Lacalle Pou, Sartori, el senador Jorge Larrañaga y el expresidente del Directorio del Partido Nacional Luis Alberto Heber, a quien también reconocieron por ser el impulsor del monumento.

“Estamos inaugurando esta obra en recuerdo de un gran ciudadano del país, de uno de los imprescindibles”, dijo Rossi y agregó: “Fue ganando el respeto hasta convertirse en un referente de todos los uruguayos”.

Orsi, en tanto, destacó que “cuando gente de esta estatura logra trascender, termina inoculando a las colectividades políticas”. “En algún lado siempre estamos pescando el mensaje de Wilson (Ferreira). El tiempo indica que cada una de las cosas las hizo convencido de que era lo mejor para el país”, remató también seguido de aplausos cerrados de militantes y dirigentes blancos.