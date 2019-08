Blancos necesitan curar heridas de la interna y Lacalle Pou se reunió con Sartori

El descanso del nacionalista Juan Sartori se terminó este fin de semana y el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, no dejó pasar muchos días para reunirse con él. Este martes, Lacalle Pou y Sartori se reunieron en la casa de la candidata a vicepresidenta Beatriz Argimón para conversar sobre la convención blanca del próximo sábado y sobre la campaña hacia el 27 de octubre, la primera que tendrá al empresario como cabeza de una lista al Senado.

La reunión -que Lacalle Pou ya ha tenido con varios dirigentes blancos- tuvo un mano a mano entre el candidato a presidente y el candidato a senador, pero a una parte del encuentro también se sumó Argimón, indicaron a El Observador fuentes políticas. Como presidenta del Directorio del Partido Nacional, la candidata a vice es la que ha tenido un vínculo más fluido con Sartori, que en el comando de Lacalle Pou quieren que se mantenga.

"En el partido de la responsabilidad tenemos una candidata que tiene todo lo que debe tener: capacidad negociadora, conocimiento jurídico, conocimiento legislativo, buen humor. Acá tenemos a una futura vicepresidenta de la República", dijo el 30 de junio por la noche Lacalle Pou pocas horas después de que se confirmara que había ganado por amplia mayoría la interna de su partido. Precisamente, esa “capacidad negociadora”, atada a un rol “articulador” que el líder del sector Todos ha destacado también de su candidata a vice es el que aspiran a que preserve con Sartori, conscientes de que necesitan al partido unido para ser gobierno.

Si bien el fenómeno Sartori no es tema de preocupación ni de conversación recurrente en el comando de campaña de Lacalle Pou, el empresario es un actor más de la contienda electoral para captar votos. Con el 20,6% de los votos, Sartori quedó segundo en la interna nacionalista, detrás de Lacalle Pou (53,7%) pero delante del senador Jorge Larrañaga que obtuvo 17,5%, Enrique Antía que cosechó el 7,5% y Carlos Iafigliola (0,3%), al que no lo dieron los votos para tener convencionales este sábado.

Según un análisis de Equipos Consultores, realizado a partir de la primera encuesta que le siguió a las encuestas y en que la intención de voto del Partido Nacional pasó de 33% a 26% entre junio y julio, entre los votantes de Sartori 35% dice que votaría al Partido Nacional en octubre pero el resto podría dispersarse hacia el Frente Amplio, el Partido Colorado y Cabildo Abierto, así como hacia quienes no tienen definido su voto, “en proporciones casi iguales”.

Ese análisis indica que no sucede lo mismo con los votantes de Lacalle Pou y Larrañaga. En el primer caso, 86% se mantendría dentro del partido y en el segundo, 63%. Eso significa que los blancos no tienen solo el desafío de captar a aquellos que todavía no saben a quién votar y “tenderles un puente” para que se animen a cruzarlo –como suelen decir en discursos públicos- sino también en retener a un porcentaje de electores que están pensando en migrar hacia otros partidos.

Por eso, la convención de este sábado será más que el ámbito en el que se proclamará oficialmente la fórmula y se votará el programa común. Será la oportunidad de demostrar que los roces indirectos entre Lacalle Pou y Sartori quedaron en el pasado. La antesala de esta nueva oportunidad que se le presenta al partido de mostrar madurez fue la noche del 30 de junio.

El partido había transcurrido su interna con quiebres, entre denuncias en la Justicia por una campaña de noticias falsas y cartas entregadas por los principales dirigentes de Sartori al Directorio nacionalista que fueron escritas con enojo y tildadas de “impertinentes” por parte de los directores blancos. “Hay que respetar al Partido Nacional. Sartori no lo está haciendo”, dijo, por ejemplo, el líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga semanas antes del 30 de junio.

Sin embargo, ese domingo a la noche, y con los resultados a la vista, la paz pareció reinar en la casa del Partido Nacional y Argimón y Lacalle Pou alzaron juntos sus manos como la primera fórmula en anunciarse. El novel candidato destacó que tener una fórmula era gracias a los demás precandidatos, con quienes se reunió los días previos a la elección.

Dos semanas después, luego de tomarse un breve descanso, el líder del sector Todos apuntó a evitar que cualquier movimiento pudiera cortar con esa aparente tranquilidad. Mientras los dirigentes políticos negociaban sus lugares en listas para el Parlamento, Lacalle Pou quiso evitar que las agrupaciones se debilitaran y que los principales referentes sectoriales permanecieran en su lugar.

Sartori definió primeros lugares de su lista al Senado

Tras unas vacaciones de tres semanas en Marbella, Suecia e Inglaterra, el exprecandidato Sartori retornó a Uruguay para preparar a sus equipos de cara a la próxima convención del Partido Nacional que se llevará a cabo en el Club Atenas. En esos encuentros también se terminó de definir que encabezará la lista 880 al Senado y su suplente será el dirigente Alem García. El segundo lugar lo ocupará Verónica Alonso y tendrá como suplente a Óscar Costa, indicaron a El Observador allegados a Sartori.

El empresario había desaparecido de la escena pública días después de las elecciones internas y reapareció este miércoles con un video colgado en su cuenta de Twitter en el que anuncia que el sábado 10 participará “con mucho compromiso y mucha responsabilidad” de la primera convención a la que asistirá su movimiento. “Somos una corriente política de mucho futuro que está trabajando duro y formalizándose en una fuerza de cambio y renovación para nuestro partido y para nuestro país. En este primer ámbito formal e institucional vamos a estar ahí el sábado con muchos militantes y con todos quienes han tenido el honor de salir convencionales en esta primera elección de la cual participamos”, dijo en ese mensaje.