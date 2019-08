OYO, el unicornio indio de la hotelería low cost, llega a Sudamérica

El unicornio del negocio de la hotelería, OYO, puso sus ojos en la Argentina para realizar su desembarco en el mercado sudamericano. La firma de origen indio está valuada en más de US$ 5000 millones y actualmente opera 23.000 hoteles en 800 ciudades alrededor del mundo. Se les llama unicornios a aquellas compañías que en su etapa inicial logran un valor superior a los US$ 1.000 millones.

Su fundador y CEO, Ritash Agarwal, creó la empresa cuando tenía solo 19 años, en 2013, con la idea de convertirla en una plataforma para reservas habitaciones de hoteles a bajo precio. Sin embargo, el negocio fue cambiando y apostó por licenciar habitaciones, a cambio de hacerles un upgrade estandarizándolas bajo determinados criterios y luego ofreciéndolas en su sitio, a cambio de una comisión del 25% por reserva. Unos años más tarde, esto se extendió y comenzó a franquiciar hoteles enteros bajo la marca OYO – ‘Por tu cuenta’, por sus siglas en inglés – y convirtiéndose en el operador principal de los mismos.

El objetivo central es poner al mismo nivel de calidad y servicio hoteles independientes de bajo precio para mejorar su comercialización. Con esto ha logrado darles identidad, además de controles de calidad y estandarización.

A comienzos de 2018, Agarwal aseguraba que el 90% de la facturación de la empresa provenía de los fees por franquicia. Según una de las últimas publicaciones del blog de la compañía, se convirtió en la tercera cadena hotelera del mundo en cantidad de habitaciones.

Facebook OYO

En junio de 2019 alcanzó las 850.000 habitaciones, de las cuales la mitad pertenecen al mercado asiático. Su expansión global se inició en enero de 2016 con su llegada a Malasia, luego se le sumaron China. Indonesia, Emiratos Árabes, Japón, Reino Unido y Estados Unidos. En setiembre de 2018 recibió el apoyo de uno de los pesos pesados del financiamiento de empresas, SoBank. A través de su fondo Vision Fund inyectó US$ 1000 millones en Oravel Stays, razón social con la que opera la empresa, y se quedó con una participación del 45%, según informa Reuters.

Otros de los inversores de la compañía son Airbnb , Grab y Sequoia Capital. Para poner en el ruedo a la plataforma, Agarwal utilizó los US$ 100.000 que había obtenido de la beca Peter Thiel, creada por el cofundador de PayPal.

El pasado 2 de agosto creó OYO Hotels Argentina SRL cuyo objeto social es prestar servicios de operación y gestión de reservas de hospedajes, además de consultoría, asesoramiento técnico y gestión de hoteles y espacios de trabajo conjunto. Fuentes cercanas a la compañía confirmaron que llegará al país, a más tardar, en setiembre.

Recientemente, la firma con sede en Gurgaon, India, adquirió a la startup de coworking del mismo país Innov8 a cambio de u$s 30 millones. Tras esta operación lanzó su marca OYO Workspaces con 21 espacios y la proyección de llevarlos a 50 para fin de este año. A su vez, agrandó su portfolio con la creación de una marca dedicada exclusivamente a los viajeros de negocios, Collection 0, y una enfocado en millennials, Townhouse. A pesar de su rápido crecimiento, la sociedad todavía reporta números en rojo. De acuerdo a su último reporte anual de resultados, finalizado en marzo de 2018, registró ingresos por US$ 58 millones, un 247% más que en el período anterior, y espera triplicar esta cifra para el ejercicio 2018-2019. Sin embargo, tuvo pérdidas por u$s 50 millones, un alza interanual del 1,2%.

(El Cronista - RIPE)