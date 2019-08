SoyDelivery da el salto y va por los diez países en 2019

Disrupción en última milla. Estas son las palabras con las que SoyDelivery se presenta a tres años de haber nacido -en agosto de 2016- y que son como un mantra que guía todos sus pasos o, mejor dicho, sus saltos. En diciembre de 2018 desembarcó en Paraguay y en abril, en Bolivia. Y su fundador, Rodrigo Bisensang, asegura que en 2019 va a tener presencia en diez países de América Latina.

En comercio electrónico, la última milla es el paso final en el proceso de entrega de un producto o servicio a su lugar de destino, hacia la puerta del comprador. Es, también, una de las partes más costosas y desafiantes de esta industria. Según un estudio de McKinsey, en muchos casos supone hasta el 50% del costo total de un envío. Por otra parte, las compras por internet (e-commerce) crecen a dos dígitos tanto en el mundo como en Uruguay.

SoyDelivery encontró en este desafío su mayor potencial de desarrollo y ofrece tanto un software como un servicio de envíos para, "en un mundo donde hay mucho costo y poco valor", agregar "mucho valor" optimizando costos y procesos y aumentando la productividad.

Por eso, en las oficinas del Latu, -donde trabajan 13 personas- en Paraguay y en Bolivia -donde son otras ocho- la lluvia de ideas para encontrar la próxima disrupción es constante. "Si bien estamos en la cresta de la ola en tendencias a nivel mundial, sentimos que ya estamos atrasados, que tenemos que innovar", reconoció Bisensang.

Los servicios

SoyDelivery resuelve la logística de las empresas de varias formas. Por un lado, provee su software, que inicialmente era utilizado únicamente por los emprendedores. Actualmente es su mayor negocio. "Encontramos una oportunidad enorme de abrirlo al mercado y ayudar a las empresas a optimizar sus costos, procesos e incrementar productividad. Tiene una validación tremenda", apuntó el emprendedor.

El servicio, que se brinda a través de una plataforma web, automatiza los procesos y permite la gestión completa de los envíos y servicios para empresas con flota propia. Cuando se cargan las solicitudes, el software categoriza y calcula las rutas más eficientes por vehículo y las asigna a un conductor. También se puede informar al consumidor sobre la hora estimada de arribo de su compra mediante el tracking en tiempo real.

La empresa también brinda su tecnología para entregas no solo de productos, sino también de servicios.

Por ejemplo, en lugar de esperar horas a que llegue alguien a instalar un servicio de cable sin salir del hogar por no tener certeza del momento en que llegará, SoyDelivery proporciona al cableoperador la optimización de rutas y orden de las entregas, y se puede informar al consumidor sobre hora de llegada del servicio y seguimiento en tiempo real.

Los compradores no tienen necesidad de descargar la app, ya que se les envía un link con la ruta del paquete o servicio. Bisensang destacó el trabajo para fomentar y desarrollar las entregas de servicios. "El servicio necesita de esta experiencia, de avisarle al consumidor cuándo va a ir y medirse. Yo como consumidor estaré feliz de la vida cuando no esté preso de esperar a una empresa todo el día y me avise cuando esté yendo. Ojalá podamos fomentar esa cultura en Latinoamérica, llevar esto de Uruguay a todos lados", remarcó.

Algunos clientes de SoyDelivery son Ta-Ta, Multiahorro Hogar, woOw, Nuevo Siglo, Lemon, La Isla, Parisien, FarmaGlobal, Farmacia Tienda Inglesa y El Túnel. En Bolivia, en tanto, comenzó a trabajar con sus dos mayores farmacias.

Para Bisensang, los uruguayos son "tan conservadores que el potencial está en todos lados". "Al uruguayo le gusta ir a pasear al supermercado, pero el mundo está diciendo que las compras del super van a ser por aplicación. Hay un gran potencial para desarrollar eso", dijo.

El emprendedor indicó que en algunas empresas sus servicios generaron ahorros de hasta 50%. "Hay empresas que tienen muchísimo volumen, miles de transacciones por mes y con la misma estructura, les hemos casi duplicado la capacidad", contó.

Los saltos

"La expansión es algo que siempre quisimos hacer. Nacimos internacionales, esa siempre fue nuestra meta", apuntó Bisensang. El año pasado comenzó a concretarse.

SoyDelivery recibió un capital de expansión internacional de la ANII de aproximadamente US$ 150.000, fondos que se van entregando en base a hitos cumplidos. Con este apoyo logró expandirse hacia Asunción a través de franquicias. Esta fue la vía que por el momento encontraron más adecuada para lograr una rápida expansión. "Eso no quiere decir que en algún momento no busquemos un socio en determinados mercados para expandirnos por nuestra cuenta", aclaró.

Los contactos en ambos países se generaron durante la experiencia laboral de los fundadores en DHL, previo al surgimiento de la empresa. "Hoy quienes dan nuestros servicios en Paraguay y Bolivia son ex DHL" y ese parece ser el camino a seguir en otros mercados. El valor de la franquicia en Santa Cruz (Bolivia) fue de US$ 50 mil, valor que puede variar según el tamaño del mercado.

El emprendedor explicó que proveen al franquiciado todo el servicio y know how para su explotación comercial. Sin embargo, dijo que el contacto con los equipos de Paraguay y Bolivia es permanente.

Soy Delivery sigue en la búsqueda de financiación para continuar en expansión y desarrollo. "Necesitamos incrementar equipo y financiación para ir a mercados mucho más grandes que requieren otro tipo de infraestructura y capacidad económica", apuntó.

La empresa está próxima a desembarcar -en régimen de franquicia- en Colombia y en conversaciones con Ecuador. El fundador de Soy Delivery dijo que de concretarse este último, la intención es llegar a otros mercados por cuenta propia.

El objetivo para este año, dijo el emprendedor, es continuar con la expansión para llegar a diez países: "Es un negocio de rapidez y hay que meter celeridad en ese sentido".