Pablo Bouza y la duda de seguir con Los Teros como nuevo DT o irse a España: “La decisión es muy difícil”

Pablo Bouza suele ser una persona reservada, que habla lo justo hacia afuera, pero un referente hacia adentro. Así lo fue en estos cuatro años en el esquema técnico de Los Teros, como ayudante técnico de Esteban Meneses y como entrenador de la franquicia Peñarol.

Su buen trabajo llamó la atención en el exterior, al punto de recibir una oferta para ser el nuevo entrenador de la selección española. Pero desde la URU también se lo considera como candidato a ser el futuro entrenador de Los Teros. En esa disyuntiva está el rosarino, ex entrenador de line de Los Pumas bajo el mandato de Daniel Hourcade.Por eso, finalizado el Mundial de Los Teros, se va a quedar de viaje con su familia unos días y luego anunciará cuál es su decisión, que admite que será “muy difícil”.

En esta entrevista con El Observador, Bouza habló sobre eso pero también sobre el análisis del partido ante Nueva Zelanda y su balance del Mundial.

¿Qué balance hacés del Mundial?

Es un balance muy bueno, sobre todo los primeros tres partidos y la media hora con los All Blacks. El segundo tiempo no fue lo que esperábamos, sabíamos que iba ser complicado, pero fue mucha diferencia

¿Cuál fue el razonamiento para cambiar el plan de juego y hacer una rpopuesta mucho más cerrada que lo que se venía viendo?

Viendo lo que había pasado con Italia, que había salido a jugar palo por palo, y por la experiencia de dos veces que con Los Pumas y nos había ido bien, pensábamos que era mejor el jugar corto y devolver. El problema no fue el planteo sino que no tuvimos la pelota. Cuando la tuvimos y estuvimos en campo de ellos la perdimos en una fase, de scrum o de line, y no cuento las pelotas perdidas en la obtención. Tuvimos dos lines en 5 yardas, o 10 metros, y no pudimos aguantar ni una fase. Eso genera un desgaste que lo terminás pagando en el segundo tiempo. El desgaste de defender mucho y siempre al extremo te lleva a cometer errores que en otro partidos no hacés, como los knock on sin oposición que hicimos.

Te llevan al límite, al extremo, a no poder pensar. El nivel de golpes… te llevan a una licuadora con golpes. Nos disputaron muchísimo en el contrarruck. Al final nos termina desgastando el no tener la pelota por tanto tiempo. Te atacan por todos lados y cuando tenes que atacar estas sin piernas. De todos modos estoy super orgulloso de la entrega del equipo.

Perdieron muchas pelotas en el breakdown. ¿Fue la velocidad para tener que presentar antes que llegaran ellos?

Es la presión que generan ellos, la velocidad, y también el desgaste en el correr del partido. Hasta los 30 minutos fuimos 0 a 0 pero con un desgaste que se pagó. No es que no había gente para limpiar los rucks, pero ellos llegaban antes, o nos frenaban en seco y eso le da ventaja a la defensa de Nueva Zelanda.

Con el diario del lunes, ¿esa apuesta por un juego más corto y físico no terminó pasando factura?

No creo. Tener posesión no genera tanto desgaste, fue el no tener la pelota, las pelotas perdidas en el line, el scrum, y el estar defendiendo mucho. Metíamos en ataque y defensa mucho más gente que ellos, tuvimos 4 scrum 5 que trajeron todos tries de primera fase. El problema fue cómo llegamos ahí.

Suena ya a frase hecha, pero esto solo se acorta jugando más de este tipo de partidos.

Totalmente, no creo que jugando solo un partido en cuatro años se pueda cambiar mucho. Fue muy diferente a Francia e Italia, el juego de Nueva Zelanda nos hace mas daño a nosotros que a los sudafricanos, por ejemplo. Te juegan siempre en el contacto, te meten una presión en ataque que no mete Inglaterra o Gales. Es totalmente distinto, por eso dije en la conferencia antes del partido que por la experiencia con Los Pumas, jugar contra Nueva Zelanda es el peor rival.

Igual el arranque fue muy bueno, hasta los 30 estuvimos bien. Pagamos el no tener posesión, la totalidad fue 65-35, pero la diferencia entre tiempos es tremenda, en el segundo tiempo fue 70-30.

En el line apostaron a un par de pelotas a posición 3, cuando se podía esperar que fueran todas a la 1, y en el arranque salió. Pero el segundo tiempo fue malo.

El line estuvo muy complicado, fue el más flojo de los cuatro. Habíamos hecho muchas variantes, arrancamos con dos pelotas buenas a la cola. El primer tiempo terminó bien, 7 de 9. Pero en el segundo tiempo, cuando ellos aumentaron el ritmo, hubo mucho desgaste. Uno de los problemas fue cómo levantamos, el cansancio que se generó hizo que no pudieran ser las mejores levantadas. Otra vez fue buena la defensa de maul, nos vamos sin un try de maul en contra en el Mundial, que para un Tier 2 es muy importante. Pero el line ante Nueva Zelanda fue una deuda y generó no tener la pelota.

Internacionalmente se destaca a Uruguay como de los mejores Tier 2 del Mundial. ¿Qué te deja a vos?

El Mundial lo disfruté. No sabíamos qué podía pasar contra un Tier 1 y jugamos de igual a igual con Francia e Italia. Contra Nueva Zelanda fueron 30 minutos en los que jugamos al mismo nivel. Fue esa competencia que nos está faltando. Eso con practica no los solucionás. Se soluciona con más partidos .

Una lectura que se puede hacer desde afuera es: “perdieron 73-0, no vale la pena que se jueguen estos partidos”. ¿Cómo lo ves?

Mirá que los All Blacks le metieron 45 a Los Pumas con un equipo que no era ni el titular. Pero no me conformo con eso, el objetivo era jugar de igual a igual y nos duró 30 minutos.

Durante éstos días dijiste que estabas enfocado en el Mundial con Los Teros. Ahora se terminó: ¿qué va a ser de tu futuro?

Lo tengo que decidir en los próximos días. Hablé con el Bata (Slinger, presidente de la URU), le dije que en las próximas dos semanas le iba a dar una respuesta de si me voy a España o me quedo en Uruguay. En estos últimos 4 años en Uruguay pasé mis mejores años. Fue donde más disfruté, sobre todo la relación con los jugadores. La decisión es muy difícil. Esta semana fue complicada por las charlas que tuve con los jugadores. Es una decisión muy difícil, pero en un par de semanas tendré la respuesta.

¿Qué cosas ponés en la balanza para tomar la decisión?

Hay varias cosas. La cercanía de la familia, el hecho que en Uruguay conozco todo el grupo. En España seria un desafío nuevo y distinto. Los dos tienen cosas en contra y a favor. Es muy difícil.

En estos días me llamó la atención tu cercanía con los jugadores, ¿cómo lo evaluás vos?

Lo que pasó en el vestuario de Peñarol el día de la final del Super Rugby Américas fue muy lindo. Estaba mi hijo ahí, el cariño de los jugadores fue impresionante. Es lo más difícil para tomar la decisión. La relación con los jugadores se fue dando de a poco.Al principio no fue asi, fue duro. Yo venía de entrenar a otro equipo como Argentina, que pueden parecer muy parecidos pero en algunos sentidos es otra cultura. Yo pensé que tenía que ser de una forma, pero me fui adaptando al a la personalidad del jugador uruguayo. Disfruté de pasarla bien en los entrenamientos en los últimos tiempos. Pasé más con ellos que con mi familia en estos tres años y se pudo llevar por lo bien que la pasé.

Gaspafotos

Pablo Bouza el día que Peñarol salió campeón del Super Rugby Américas

¿Cuáles son esas diferencias con Argentina?

Yo tuve que ir aprendiendo qué les gustaba y que no, y ellos adaptarse a mí. Son pequeños detalles. Lo más importante es la relación con los jugadores, porque el conocimiento técnico está a la par de cualquier otro equipo. La clave es cómo pasar el mensaje. Por ahi al principio me equivoqué, y hubo jugadores que me dijeron hace poco: ‘el primer año parecías un perro policía por cómo nos hablabas’. Son cosas que vas aprendiendo en el camino.

En la previa varios integrantes del staff me decían que lo que se hace en el Charrúa no tiene mucha diferencia con la preparación de las potencias, pero que la diferencia está en la competencia. ¿Cómo lo ves vos?

Creo el nivel de staff técnico es de primer nivel, la calidad de detalle es muy buena. La diferencia es que estamos en Uruguay y los otros equipos están en Europa, con todo lo que implica. Pero el trabajo con el que llegamos, lo que hicieron en este tiempo el Mono (Meneses), Guzmán (Barreiro), Cochi (Durán), Caco (Pastore), todos, realmente es de primer nivel.