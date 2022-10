Pablo Repetto y el título del Clausura: "Ganamos el campeonato en forma merecida"

El entrenador de Nacional Pablo Repetto se mostró feliz tras el triunfo de su equipo ante Cerrito que determinó la conquista del Torneo Clausura y que metió a Nacional en la final del Campeonato Uruguayo que definirá ante Liverpool el domingo 30 de octubre en el Estadio Centenario.

Sobre el triunfo ante Cerrito, Repetto afirmó: "Con el 2-0 estábamos tranquilos y pudo haber venido el tercero nuestro; cuando nos convierten terminamos un poco nerviosos porque cualquier pelota que te puedan meter en el área te puede complicar. Por suerte no hubo complicaciones porque ellos no inquietaron como no inquietaron a lo largo de todo el partido. Lo importante es que ganamos en un partido difícil por lo emocional porque nos jugamos la chance de ganar el Clausura. Fuimos justos vencedores de este torneo".

Inés Guimaraens

Pablo Repetto, DT de Nacional

"Independientemente de que ganamos estos últimos dos partidos, en los anteriores habíamos hecho buenos partidos. Con River generamos ocho, diez situaciones de gol, merecimos mejor suerte. Nos pasó algo parecido con Defensor que al final tuvimos las chances más claras. A veces se dan esas rachas que te toca no poder ganar como nos pasó y después te genera cierta ansiedad porque estás definiendo. Pudimos ganar estos dos partidos que eran duros por la parte emocional, por lo que nos jugábamos, porque veníamos de no ganar una serie de partidos. Pero creo que hoy se hizo justicia y ganamos en forma merecida y también ganamos el campeonato en forma merecida", agregó Repetto en declaraciones a VTV.

Consultado por cómo defendió su idea de juego en momentos del torneo donde los resultados no se le dieron, el entrenador dijo: "Habíamos trabajado todo el año así, el equipo había convertido en todos los partidos, generando más de lo que convertía. En todos los partidos mínimo seis, siete chances teníamos. Entonces, ¿por qué cambiar? Tal vez nos faltaba la precisión, en defensa no habíamos tenido la solidez de antes, y pasaba por ahí. Cambiar a veces no te hace mejorar. Confiamos en lo que habíamos hecho todo el año. Hoy nos toca ganar el Clausura y tenemos la posibilidad de jugar un partido para poder ganar el Campeonato Uruguayo. Tenemos que jugar antes con Danubio pero la mira está puesta en al final con Liverpool".