El análisis de Repetto tras cuatro partidos sin ganar y qué le preocupa más: el cero en su arco o la falta de gol

Nacional empató 1-1 ante Defensor Sporting en el Gran Parque Central y sumó cuatro partidos sin ganar, todos con igualdades por el Clausura (sin contar la derrota ante Rampla por la Copa AUF Uruguay), resultados que lo han dejado sin la punta del torneo que volvió a manos de River Plate, con un punto más, y con tres fechas por jugar.

“Hicimos un partido no ideal, pero jugamos ante un muy buen equipo que por algo está en la pelea. Este es un campeonato muy disputado, muy parejo”, dijo el DT a VTV Plus tras el partido al analizar el partido. “Ellos comenzaron un poquito mejor. Después nosotros convertimos y eso creo que no era justo porque en el primer tiempo no merecíamos ir ganando, y el segundo tiempo comienza y recibimos el gol.

“En el último tramo fuimos a buscarlo. El equipo jugó en campo rival, tuvo las situaciones más claras y lamentablemente no pudimos ganar. Eso nos hace perder la punta que no nos deja contentos, pero el rival hoy era durísimo”, agregó.

Diego Battiste

Pablo Repetto

“Tres finales”

Para Repetto hay que mirar lo que viene. “Quedan tres finales”, dijo el técnico sobre los últimos partidos del Clausura en los que Nacional deberá enfrentar a Albion el próximo jueves (19:30) en el Centenario, luego a Danubio en el Parque Central y frente al descendido Cerrito.

Además, debe esperar que River ceda unidades en los partidos que le quedan ante Liverpool el jueves (15:00) en el Prado y luego Peñarol en el Campeón del Siglo y Torque en el Saroldi.

“Creo que es duro para todos, no hay un equipo de los que estamos arriba que gane claro, porque hay mucho en juego”, dijo el DT, quien lamentó perder la punta, algo que “duele”.

Nacional

Franco Fagúndez

“Mirar para adelante, tratar de estar atentos. Comenzamos el segundo tiempo distraídos y eso no costó caro”, agregó.

Las distracciones

Para Repetto, los errores defensivos de su equipo tienen mayor incidencia en esta racha sin victorias que la falta de goles de sus atacantes.

Nacional ha empatado 1-1 los cuatro últimos partidos (ante River Plate, Cerro Largo, Fénix y Defensor) y el entrenador destacó que tres de esos resultados se dieron luego de comenzar arriba en el marcador.

Diego Battiste

Pablo Repetto

“Son cosas puntuales que tenemos que estar atentos”, dijo en conferencia de prensa. “No estamos atentos, si empezás a mirar atrás en pequeños errores nos convierten y hacen que perdamos puntos fundamentales, sobre todo en este último tramo que son puntos que no se pueden recuperar”.

Al ser consultado por lo que entendía por distracciones, dijo: “No ajustamos las marcas”. “Porque es una jugada muy fácil que ellos manejan la pelota. Pero eso lo hablaremos en la interna para tratar de mejorar”, señaló, con respecto al gol violeta de este sábado.

Consultado por la fata de gol, señaló: “Hicimos un gol… ¿Querés que hagamos en todos los partidos?”, dijo a VTV Plus.

AUF

Trezza marcó el gol ante Defensor

“Somos el equipo más goleador y estamos haciendo goles, y estamos generando sobre todo”, destacó. “Estaría preocupado si el equipo no generara situaciones”.

Así, dio a entender que le preocupa más no recibir goles y que su defensa mejore (no podrá tener a Mathías Laborda ante Albion por amarillas), que fallar en ataque.

“Hay autocrítica que tenemos que mejorar, más bien pensando en el cero atrás, que si hubiéramos tenido el cero atrás, cosa que hicimos muy bien antes, hoy la tabla marcaría otra cosa”, sostuvo. “Pero no es fácil. Si vos analizás todos los partidos, el equipo creo que genera cinco o seis situaciones de gol hoy, el partido anterior también, entonces hay rachas. Y los rivales también juegan”.

Consultado por si ante Defensor había pensando en colocar desde el arranque un doble 9 con Luis Suárez y Emmanuel Gigliotti, fue claro: “No, nunca”.

AUF

Suáez y Trezza

“No éramos el superequipo”

Repetto destacó que están muy cerca de ganar la Anual, pero quiere conquistar el Clausura. “A mejorar, sí, autocrítica, pero estamos bien posicionados en la Anual, seguimos, y en el Clausura a pelear en las últimas tres finales”, dijo. “Quedan 9 puntos que no podemos regalar”.

“Antes no éramos el superequipo, sí éramos el mejor equipo porque la Tabla Anual lo marcaba y el Clausura. Yo mantengo el equilibrio”, agregó.