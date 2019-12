Papelito Fernández dispuesto a una rebaja salarial para seguir en Nacional

Sebastián Fernández es uno de los jugadores cuyo contrato con Nacional finaliza este martes 31 de diciembre y su renovación será analizada, al igual que las otras, por el entrenador Gustavo Munúa y la gerencia deportiva que encabezan Iván Alonso y Jorge Giordano.

El delantero cumplirá los 35 años en el mes de mayo y con el título del Campeonato Uruguayo 2019 cerró su sexta temporada en los albos, club al que llegó a mediados de 2014, procedente de Rayo Vallecano, para cumplir su deseo como bolso.

Desde su llegada al club fue tres veces campeón del Uruguayo, en la temporada 2014/15, en el Uruguayo Especial 2016 y en 2019, conquistas que se sumaron al título logrado cuando jugaba en Defensor Sporting en 2007/08.

Con goles, copas, entrega, y su sonrisa constante, Papelito se ganó el corazón de los tricolores, quienes lo incluyeron en el selecto grupo de los “jugadores hinchas” del equipo.

Diego Martínez

Pero ahora el club deberá decidir si le renueva el contrato o si queda libre.

“No me han ofrecido nada. Hasta el momento no tengo nada de Nacional manifestando interés en que siga, así que no sé qué va a pasar”, dijo Fernández a Sport 890 el pasado sábado al llegar al Estadio Centenario para la despedida de Diego Forlán, su excompañero de la selección uruguaya y hoy flamante entrenador de Peñarol.

El plan de los albos en la temporada 2020 es potenciar jugadores de la cantera, tal como ha hecho público el club y como ya tiene claro Munúa.

"Hay muchos jugadores jóvenes, con muchísima proyección y acompañado con jugadores de experiencia que es una mixtura importante", dijo el DT este lunes en su llegada a Montevideo.

Esa aparece como la principal contra que tiene Fernández para su renovación, su edad.

Pero a pesar de eso, ha estado siempre a la orden y en las pasadas finales terminó ingresando en los minutos finales, haciendo pesar su trayectoria por sobre otros futbolistas de menos experiencia.

Camilo dos Santos

Los números de Papelito

La carrera de Sebastián Fernández en los tricolores tiene un ascenso, con sus mejores números en 2017 y 2018, y un descenso en el último año.

Cuando llegó a Nacional, a mediados de 2014, venía de superar una recuperación de una lesión de rotura de ligamento de rodilla. En ese primera temporada, por el Uruguayo jugó 22 partidos, 10 de ellos como titular, para completar 992 minutos con cuatro goles. Además, disputó los dos partidos de la Copa Libertadores 2015 ante Palestino.

Ese equipo, dirigido por Álvaro Gutiérrez y con Munúa en el arco, fue campeón del Uruguayo 2014-2015 en la recordada final del 3-2 con un gol de Papelito para abrir el marcador.

Ines Guimaraens

Luego, en la siguiente temporada, con Munúa en su debut como técnico, los números de Fernández mejoraron notoriamente. Por el torneo local marcó ocho goles en 25 partidos, 15 de ellos como titular (1.615 minutos).

Y en la también recordada Libertadores de 2016 fue titular en los ocho partidos, anotando un gol y su penal en la definición ante Boca en La Bombonera.

El segundo semestre de 2016 tuvo el Uruguayo Especial con Martín Lasarte como entrenador y Papelito jugó 14 partidos, 13 de ellos como titular (1.001 minutos), marcando seis goles.

El año 2017 fue el de los mejores números de Fernández en Nacional, con 34 partidos jugados, 31 de titular, para sumar 2.276 minutos, la temporada con más actividad para el delantero. Además, fue la de mejor rendimiento ofensivo con 14 goles. Todo por el Uruguayo.

Leonardo Carreño

En tanto, por la Libertadores fue titular en seis partidos, sin anotar.

El año pasado, 2018, los números fueron similares: 2.109 minutos divididos en 30 presentaciones, 22 como titular, y 10 goles marcados. Además, por la Libertadores marcó un gol en siete partidos, cinco de ellos como titular.

En la temporada que acaba de terminar, Papelito volvió a ser campeón del Uruguayo pero sus números bajaron. Por el marco local fue el año que jugó menos minutos, 919, y en el que más veces empezó desde el banco de suplentes, en 27 ocasiones, con solo seis partidos como titular y 19 ingresos en los 25 encuentros que jugó.

Por la Libertadores, tuvo seis presencias, tres como titular y tres como suplente, sin marcar goles.

A pesar de sus pocos minutos, Gutiérrez confió en él en los partidos definitorios por el título. Ingresó en el 4-3 ante Rampla y marcó el gol de la victoria y también en el 3-0 ante Juventud, dos partidos por el Clausura en el que los albos estaban obligados a ganar.

Camilo Dos Santos

Luego, fue la primera variante en el clásico de la final del Clausura e ingresó a los 75’ de la final del Uruguayo, cuando el partido estaba 0-0, y puso la asistencia para el gol de Matías Zunino.

¿Será renovado? “Esperemos que siga”, dijo un directivo del club a Referí, aunque aclaró que será Munúa quien defina.

Los números marcan una bajada en su participación con respecto a las anteriores dos temporadas, pero la última imagen de Papelito lo tiene nuevamente como campeón y jugador decisivo en las finales, además de ser uno de los referentes y líderes positivos del plantel, siempre con su sonrisa en cada entrenamiento y con el cariño de los hinchas, quienes lo ven como a uno de ellos pero en la cancha.

En declaraciones a Último al Arco que se emite por Sport 890, el representante del jugador Flavio Perchman dijo que el jugador está dispuesto a rebajar su salario porque ya no es el mismo jugador que llegó cinco años atrás pero que "seguirá siendo importante para Nacional por lo menos un año más como ya lo demostró en la parte final del campeonato".

La pelota está ahora en el patio de Munúa y el área deportiva de Nacional.