Esta semana unas 20 personas tocaron timbre en mi casa para vender algo o pedir comida. Con un hombre en particular hablé casi una hora; primero me contó qué vendía, después por qué vendía puerta a puerta y al final, ante mi pregunta, me dijo que no tenía ni idea de la vacuna contra el Covid-19, que no sabía si quería o debía vacunarse y que, aún si decidía vacunarse, no sabía qué debía hacer para lograrlo.