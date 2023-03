Para Ruglio “enojo” de Nacional con Peñarol es un “capricho” por no cambiar la fecha del clásico

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, consideró que en Nacional hay “enojo” con los aurinegros y que por eso los dirigentes albos no irán este sábado al clásico de la novena fecha del Torneo Apertura que se jugará en el estadio Campeón del Siglo, como tampoco lo harán los hinchas tricolores.

El titular carbonero consideró que todo comenzó porque los albos no lograron cambiar de fecha el clásico de la novena fecha, de este fin de semana, para que se jugara el 23 de abril trocando la etapa 9 por la 12.

Peñarol quiso jugar tal como estaba marcado, lo que fue votado en el Consejo de Liga del pasado 22 de marzo, solo con el voto contrario de Nacional y River Plate.

Además, los carboneros fijaron el Campeón del Siglo, su escenario, y no tuvieron en cuenta la posibilidad de jugar en el Estadio Centenario, opción recomendada por el Ministerio del Interior y la comisión de seguridad de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

“Porque tocaba Sabina”, explicó Ruglio este jueves al explicar por qué los aurinegros no fijaron el Centenario para el clásico en declaraciones a 100% Deporte de radio Sport 890.

Camilo dos Santos

Luis Alberto Heber con Ruglio, Fuentes y dirigentes de la AUF

Y ante la pregunta de por qué desde Peñarol no quisieron cambiar la fecha, Ruglio respondió: “Y ahí la parte deportiva, nosotros considerábamos que este era el momento para jugar porque después se nos mezclaba con la Copa (Sudamericana)”.

“Que es uno de los grandes enojos de Nacional”, agregó. “Porque esto lo sabemos todos, fueron los únicos que votaron junto a River, votó argumentado, porque su técnico le explicó por qué y me pareció brillante su argumentación. El otro que votó el cambio, porque le servía deportivamente y en eso también el enojo de ellos. Y yo peleé para que no cambiaran la fecha porque a mi club ya se le habían marcado y así era como servía. Y no se cambian las cosas por capricho de ellos para cuando a ellos les sirva jugar. Eso no es violencia. Eso es cada cual pelear por lo suyo. Esta vez nos tocó ganarla a nosotros como otras veces nos ha tocado perderla. Todo eso los fue enojando. No pudieron cambiar la fecha, no pudieron jugar cuando ellos querían, no pudieron llevarlo al Centenario. Y crearon un clima que no es real”, expresó.

A diferencia de las expresiones de Ruglio, Nacional siempre se ciñó a lo que dictaminó el Ministerio del Interior entendiendo que la cartera del estado no sugirió sino que estableció jugar en el Centenario, en distintos comunicados y reuniones entre las partes.

Por esa razón, y por cuestiones de orden deportivo, votó trocar el cambio de fecha. Nacional pretendía que los clásicos se jugaran en el Centenario con hinchadas de ambos equipos por una razón fundamental: todos los desmanes y destrozos que generó la parcialidad de Peñarol en el Gran Parque Central en el clásico del Clausura 2022.

“No es normal que no quieran venir ni sus dirigentes. Solo va a venir algún delgado y algún jugador que no esté citado”, dijo Ruglio. "No es en solidaridad con sus hinchas porque les mandamos las 400 entradas para que ellos definieron a quién se la daban y cómo las distribuían, pero no quisieron".

“Es una medida un poco extraña argumentada en que no les gusta el estilo de Ruglio”, dijo. “Yo nunca les falté el respeto. Y sí he tenido cosas graves del otro lado. Porque si (Eduardo) Ache dice que a él lo insultaron sus propios hinchas por culpa mía eso ya fue el colmo. Un compañero de directiva de él que hasta hoy estoy esperando la disculpa institucionales de Nacional, que le dijeron a un supuesto boxeador que se sacara las ganas de boxear conmigo. Eso es violencia”.

"Yo llegué al Parque Central y me putearon de pies a cabeza desde el momento en que llegué. José se paró conmigo 40 minutos en el lobby del Campeón del Siglo, rodeado de hinchas de Peñarol, nunca nadie le dijo ni 'ay', te lo puede confirmar el propio José. Ayer se los dijo Gonzalo (Moratorio): 'tenemos dos palcos reservados para ustedes, catering contratado', nunca en la vida han tenido un problema ellos ni los hinchas. Es muy extraño lo que pasó, el clima que estaban queriendo formar, que no se presenten a una cosa que es de responsabilidad", expresó.