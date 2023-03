Fútbol > TORNEO APERTURA 2023

Consejo de Liga no votó trocar fechas y el clásico del Apertura irá al Campeón del Siglo

Los clubes no votaron en Consejo de Liga no trocar las fechas 9 por la 12 del Torneo Apertura y por esa razón el clásico no se jugará en el Centenario el 23 de abril sino el sábado 1º de abril en el Campeón del Siglo