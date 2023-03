La estrategia que maneja Peñarol para que Léo Coelho juegue el clásico ante Nacional

Peñarol maneja una estrategia para que Léo Coelho, el zaguero brasileño, pueda jugar el clásico del Torneo Apertura ante Nacional.

Para ello, depende de que el Consejo de Liga que se reúne en la tarde de este miércoles en la sede de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), vote en contra de trocar la fecha 12 por la 9 y, además, que, como se espera, la Mesa Ejecutiva fije la fecha de sábado 1° de abril para el encuentro entre ambos grandes.

En ese contexto, el técnico carbonero, Alfredo Arias, quiere contar sí o sí con el zaguero brasileño ante Nacional.

El tema es que Léo Coelho arrastra cuatro tarjetas amarillas.

Por lo tanto, si recibe una ante Liverpool, no podrá jugar el clásico ante Nacional si no se trocan las fechas, como todo indica que no sucederá.

Entonces, Arias utilizará la zaga central de Yonatthan Rak y Hernán Menosse para el encuentro de este sábado contra los negriazules en Belvedere.

Una vez que se conozca si el clásico se juega el 1° de abril y, como quiere Peñarol, en el Estadio Campeón del Siglo, Arias tomará esa determinación y le dará descanso a Léo Coelho para no arriesgarlo a que sume una nueva amonestación y se quede sin clásico.