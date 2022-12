Paradores y restaurantes de Maldonado no podrán tener música alta después de la medianoche

El intendente de Maldonado, Enrique Antía, comunicó este miércoles que después de la medianoche los paradores no podrán tener música alta. Sí podrán tener música funcional que no interrumpa el descanso de vecinos y turistas, explicó el intendente.

Según Antía, se trata de unas "series de medidas" adoptadas por la comuna. "Un parador de playa o un restaurante no puede tener música después de las 12 de la noche, solamente música funcional. No puede tener música y armar una fiesta, que los vecinos no duerman", dijo en rueda de prensa.

El jefe comunal adelantó que habrá inspecciones y operativos para fiscalizar la situación. “Vamos a controlar, si tenemos que cerrar algún comercio, lo vamos a cerrar”, aseguró.

Para fiestas se deberá pedir la autorización previa. "Si vos solicitás una fiesta tenés derecho a hacerla, tenés que pedir la autorización", dijo Antía. En el caso contrario se notificará y se adoptarán medidas. Según el intendente no se puede permitir que haya música todos los días hasta las 5:00.

"Hay denuncias en varios lugares", aseguró.

En cualquier caso, tanto el 24 de diciembre, Nochebuena y la noche del 31 de diciembre serán las excepciones.

Antía dijo que se va a controlar todo lo que se pueda en la zona del puerto. "Es una lucha de todos los días", sostuvo y apuntó a las personas que sacan el caño de escape a las motos. "Tenemos problemas en el departamento y en la sociedad", indicó.

En la anterior temporada de verano –específicamente del 20 de diciembre de 2021 al 3 de enero de 2022– se realizaron 27 denuncias por ruidos molestos relacionadas a altos niveles de música en Maldonado. Según habían informado dese la comuna a El Observador, esos ruidos ocurrieron en comercios, restaurantes, y casas particulares, y desde la intendencia indicaron que "complican bastante" porque "la gente quiere descansar".