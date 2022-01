Fiestas en verano y ruidos molestos: así empezó la temporada en el Este

Tras un 2021 con una temporada de verano local y con poco movimiento, debido al aumento de los casos de coronavirus que seguiría hasta julio, Rocha y Maldonado viven su primer temporada de verano desde 2020 con un gran número de visitantes.

Una de las actividades más concurridas en los departamentos del este son los bailes y las fiestas, que estuvieron detenidas desde marzo de 2020 hasta la Noche de la Nostalgia de 2021, el 24 de agosto. En Maldonado del 24 de diciembre al 31 de enero se recibieron 42 solicitudes de fiesta, de las cuales siete no fueron autorizadas y esperan documentación de otras, confirmaron desde la Intendencia de ese departamento a El Observador.

El caso de Rocha es distinto: se habilitó un solo baile en todo el departamento para el verano, llamado Alma y ubicado en las afueras de La Pedrera, debido a la prohibición de realizar bailes a menos de 700 metros de la parte habitada de los balnearios, y a menos de 1.000 metros de la franja costera. Sin embargo, en los resto pub se puede poner música en vivo de 0 a 2 de la mañana con hasta 90 decibeles, y luego de 2 a 4 hasta 60 decibeles, con ese horario como límite. También se pueden realizar bailes abiertos masivos hasta las 6 de la mañana pero fuera del balneario.

Las fiestas de Rocha

Intendencia de Rocha

El Observador constató algunos bailes en el centro de balnearios como Punta del Diablo donde no se solicitaba certificado de vacunación

Según dijo a El Observador el intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, "no se han registrado actos de violencia" desde el comienzo de la temporada, por lo que sostuvo que hay "una mejora general del clima de convivencia". Además, hubo hasta el momento "pocas denuncias por ruidos molestos", con algunos parlantes retirados por la policía local, especialmente luego de las 4 de la mañana, horario en el que el departamento impuso el cierre de las fiestas dentro de los balnearios y cuando se ven más efectivos policiales que intentan evitar "aglomeraciones molestas", en palabras de Umpiérrez.

Sin embargo, el intendente reconoció que tienen un "déficit" en el control de las fiestas privadas, para el cual los cuerpos inspectivos se vieron "superados" este primer fin de semana de 2022, a pesar de que "fueron reforzados todos ellos con inspectores del interior del departamento".

Pero más allá de los protocolos establecidos, El Observador constató algunos bailes en el centro de balnearios como Punta del Diablo donde no se solicitaba certificado de vacunación. El protocolo vigente del Ministerio de Salud Pública no permite las pistas de baile en eventos con personas no vacuandas.

La dirección de Relaciones Públicas de la Armada (Repar) confirmó a El Observador que la Prefectura de Rocha actuó en una fiesta del balneario Cabo Polonio, realizada en el bar Maluca. Allí se pidió una primera vez que se culminara una fiesta que se realizaba por ruidos molestos, y fue llevada a otra locación. En la segunda ocasión se llamó nuevamente al orden, y finalmente la Intendencia de Rocha –que tiene la potestad en estos casos– debió intervenir para culminar el evento. Esta fue la única actuación de esta fuerza en el departamento.

Desde el gobierno departamental también se debió intervenir en una fiesta realizada en el Anfiteatro de La Paloma el 31 de diciembre, confirmó a El Observador el alcalde del balneario Sergio Muniz. Agregó que no han existido "mayores complicaciones" en esa zona y en el balneario vecino de La Pedrera, aunque remarcó que luego de las 4 de la mañana la policía "ha fiscalizado para que la música termine", en calles donde queda un "remanente grande" de "gente que no va a bailar".

Ruidos molestos en Maldonado

Camilo dos Santos

El intendente de Maldonado, Enrique Antía, confirmó en rueda de prensa este lunes que el 31 de diciembre se detuvieron dos fiestas ilegales realizadas en el departamento

En Maldonado del 20 de diciembre al 3 de enero se realizaron 27 denuncias por ruidos molestos relacionadas a altos niveles de música, confirmaron desde la Intendencia de Maldonado a El Observador. Esos ruidos ocurrieron en comercios, restaurantes, y casas particulares, y desde la intendencia indicaron que "complican bastante" porque "la gente quiere descansar".

Desde el gobierno departamental no dijeron en qué cantidad de casos se actuó pero aseguran que fueron "la mayoría". Explicaron que se hace una primera petición de bajar la intensidad del ruido, y luego se chequea en segunda instancia si se acató la medida y los decibeles están por debajo del máximo. De ser así, no se actúa.

El intendente de Maldonado, Enrique Antía, confirmó en rueda de prensa este lunes que el 31 de diciembre se detuvieron dos fiestas ilegales realizadas en el departamento. Estas fiestas "no tenían permiso" para realizarse, indicó el intendente, y agregó que se realizaron estas inspecciones "para mantener un poco la línea. Ya para la vuelta el que quiera armar una fiesta sabe que tiene que venir a hacer todos los trámites".

Una de esas fiestas fue realizada en el hogar "La Chacra" de la localidad Rincón del Indio, confirmaron fuentes de la intendencia. Agregaron que había "mucha gente" presente en el lugar, y se actuó con una denuncia penal porque desde las redes se enteraron que iban a realizarse más fiestas en los días siguientes en ese lugar.