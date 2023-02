Parirás con dolor… y dolerá una vez por mes, también 

Esta semana recibí varios mensajes de Whatsapp con videos de legisladoras extranjeras (españolas, argentinas) que generaron sorpresa, incomodidad, ironía y hasta rabia. Más allá de lo que decía cada una y cómo lo decía, lo que explicaban es un hecho tan natural y cotidiano como millones de años llevan las mujeres en este planeta.

España es el primer país de Europa en aprobar la licencia médica por menstruación dolorosa, con ciertas condiciones, a pesar de lo cual la ley ha levantado revuelo incluso entre los sindicatos. Parece extraño tanto lío, considerando que la menstruación es cosa de todos los días, literalmente de 5 a 8 días por mes, parte del ciclo reproductivo que hace posible la supervivencia del ser humano. Las mujeres tienen unas 450 menstruaciones a lo largo de una vida, en promedio, un proceso fisiológico que en muchos casos incluye dolores más o menos intensos, calambres y hasta náuseas, diarreas, cefaleas y más.

La ley española proclama el derecho a pedir licencia laboral por períodos menstruales dolorosos. Más allá de las consideraciones ideológicas, la nueva ley rompe el tabú sobre un hecho natural que todavía viven con vergüenza y hasta miedo millones y millones de mujeres. Pero además genera derechos para esas muchas mujeres que sufren dolores, en algunos casos inhabilitantes. Cerca de un tercio de las mujeres que menstrúan sufren fuertes dolores, según la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. ¿Qué parte de todo esto da risa, ironía o rabia? ¿Qué parte de todo esto le resulta a algunas personas una “injusticia”?

El texto de la ley dice que "tendrá la consideración de situación especial de incapacidad temporal por contingencias comunes, aquella baja laboral en que pueda encontrarse la mujer en caso de menstruación incapacitante secundaria o dismenorrea secundaria asociada a patologías tales como endometriosis". Así se regula un hecho que debería ser abordado con naturalidad porque es natural y que, sin embargo, suele ser invisibilizado. No es fácil ni común que una mujer vaya al médico para pedir licencia médica por dolores menstruales severos, ni es fácil que el médico la tome en serio, ni tampoco es fácil que su empleador/a no la juzgue, explícita o implícitamente, por hacerlo. En cambio, no hay críticas cuando el certificado médico dice “gastroenteritis”, “migraña” u otro afección médica que inhabilita a las personas para trabajar.

Las mujeres ya tenemos muchos sesgos negativos que nos restan puntos a la hora de competir laboralmente por puestos y sueldos. Quienes critican esta nueva ley española, que ya existe de forma similar en pocos países del mundo, argumentan que será otro sesgo negativo que desincentive a las empresas a contratar mujeres. Incluso la Unión General de Trabajadores de España advirtió sobre la posibilidad de que los empresarios quieran evitar la contratación de mujeres. El Partido Popular (PP), principal de la oposición, advirtió sobre el riesgo de "marginación, estigmatización" y "consecuencias negativas” para las mujeres.

¿Las empresas que hoy hacen cuentas sobre la conveniencia o inconveniencia de contratar mujeres, serán más reacias luego de aprobada esta ley? Lo dudo. Las que discriminan negativamente a las mujeres porque son las que tienen hijos (licencia maternal, niños enfermos y cuidado de niños en general), seguramente las volverán a discriminar por esta o cualquier otra ley que apuntale derechos que deben reconocerse para equilibrar la balanza.

1800 millones de mujeres menstrúan en el mundo, se calcula, 800 millones en este minuto en que estás leyendo la columna. La Biblia siempre fue clara con respecto al dolor, en especial el de las mujeres. “Parirás con dolor” se convirtió así en un hecho natural (lo es) y subestimado (no debería serlo). La cita textual del Génesis, lo que Dios le dijo a Eva, es: “Multiplicaré sobremanera las molestias en tus embarazos, y con dolor parirás a tus hijos. Tendrás ansia de tu marido y él te dominará”.

Si duele parir, no debería ser “tanta cosa” que duela una vez por mes, o que duela aún más cuando la mujer tiene endometriosis, una condición cuyas causas no se conocen (falta investigación, claro está) y que afecta a 190 millones de mujeres en el mundo. Así parece funcionar la psicología universal.

Menstruar nos convierte en generadoras de vida, es casi casi un superpoder; sin embargo, el proceso biológico está rodeado de fantasmas que incluso limita a millones de mujeres en países y culturas en las que durante esos días son “impuras”, por lo cual hasta se les prohíbe salir de casa.

Japón fue el primer lugar en aprobar licencia por menstruación dolorosa, en 1947. Taiwán, Indonesia y Corea del Sur tienen políticas similares, el parlamento italiano tiene en discusión una propuesta de cuatro legisladoras para dar tres días al mes de licencia remunerada y Ciudad de México propone en estos días al Congreso un permiso laboral para las mujeres con diagnóstico de dismenorrea incapacitante.

“La justicia menstrual es fundamental, pues se refiere justamente a cómo una situación natural y biológica impacta en el ejercicio de derechos y tiene consecuencias, desde discriminaciones hasta violencias que pueden vivir las niñas, las mujeres”, dijo Geraldina González de la Vega, presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, en entrevista con El País de España.

Lo que ha pasado en otros países da pistas de por qué es una herramienta justa, sobre la que -a diferencia de otras licencias médicas- no se suele abusar. En Japón, por ejemplo, no hay límite en el número de días que puede tomarse una mujer por este tipo de licencia, que por lo general es paga. El 30% de las empresas propone reembolsar total o parcialmente, según un estudio del Ministerio de Trabajo japonés realizado en 2020 en 6.000 compañías. En la misma encuesta se destaca que sólo el 0,9% de las empleadas que reunían los requisitos dijeron haber tomado una licencia menstrual.

Nacemos mujeres y muchas de nosotras amamos ser mujeres, incluso a pesar de todos los peajes que nos toca pagar, incluyendo innecesarios impuestos sobre productos menstruales, desde toallas a tampones pasando por copas. En Uruguay también hay mujeres que no pueden pagar el precio de una toalla sanitaria y terminan con trapos entre las piernas.

A fines de 2020 se discutió en la Comisión Especial de Población de la Cámara de Diputados un proyecto de ley presentado por la diputada colorada Eugenia Roselló, para la creación de una canasta higiénica menstrual para las 137.000 mujeres que entonces tenían la tarjeta Uruguay Social. Tiene mucho sentido hablar de esto en un país en el que “el porcentaje de hogares pobres con jefas mujeres es un 50% mayor que aquellos hogares con jefes hombres”. Por ahora el proyecto duerme en el archivo. La senadora frenteamplista Amanda Della Ventura anunció en enero que trabaja en un proyecto de ley similar, para dar una canasta menstrual mensual gratis a las "mujeres que están más desprotegidas", según dijo a El País.

No debería resultar incómodo hablar de un tema que nos permite tener hijos, o, lo que es igual, que permite la supervivencia de la especie. No debería provocar burlas vía Whatsapp (que vienen por parte de hombres y mujeres), porque no es trivial que tengas que trabajar con dolor ni es trivial que tengas que pagar dinero que no tenés para mantenerte “limpia”. Hay muchas justicias, y la menstrual es real y necesaria.