Partido Comunista niega haber recibido denuncia por Núñez pero realizará una investigación

El Partido Comunista del Uruguay (PCU) emitió este jueves un comunicado en el que niega haber recibido una denuncia contra el diputado Gerardo Núñez de parte de la mujer que lo denunció ante la Justicia.

"Habiendo tomado conocimiento de los trascendidos respecto a una posible desestimación a la presentación de una denuncia en la órbita partidaria; el PCU manifiesta la inexistencia de una resolución al respecto por parte de ninguno de sus organismos de dirección", afirma el texto.

De todos modos, el Comité Central de la fuerza dispuso hacer una investigación para aclarar los hechos, indica el comunicado.

La denunciante, por su parte, dijo ante la Justicia que acudió al sector en busca de ayuda, que, según su versión, le fue negada, tras enterarse de que otra mujer había realizado una denuncia anónima de abuso en contra de Núñez a través de Instagram.

"Con todo lo sucedido por la denuncia en redes al Sr. Núñez se hace público un comunicado del partido político que integra, por lo que ante el mismo, decido acercarme a los mencionados en búsqueda de ayuda, comunicándome con una integrante, a la cual prefiero no mencionar, pero telefónicamente me manifiesta que denunciarlo no tendrá consecuencia alguna, que me sirve quedarme callada", explicó.

El PCU se había puesto a disposición de quienes quisieran denunciar alguna situación en particular ante ellos, sin embargo, sostiene que eso no ocurrió. Esta versión fue ratificada por la diputada comunista Micaela Melgar, en diálogo con El Observador, cuando este jueves manifestó: "No nos llegó una denuncia por las vías del Partido –que son muchas–".

En el texto, los comunistas remarcan su respaldo a la ley 19.580 (contra la violencia hacia las mujeres basada en género) y hacen hincapié en "dar señales que colaboren en la confianza de las mujeres" para que se animen a denunciar los casos de violencia. A su vez, recuerdan que decidieron mantener al margen de su banca parlamentaria al diputado mientras el caso continúa.