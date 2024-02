Pases de factura en el kirchnerismo por la herencia de Alberto Fernández

La carta que publicó la ex presidenta Cristina Kirchner con sus opiniones y análisis sobre la situación de la economía argentina generó una respuesta de parte del ex ministro Martín Guzmán, que la acusó de difundir una “fake news”. Detrás, el economista Hernán Letcher, señalado por alguno como la persona detrás del documento que publicó Kirchner, dijo que el ex ministro tiene una “obsesión”.

El artículo, publicado el domingo en elDiarioAr, critica tanto la visión de Kirchner como la de Milei. “Hay dos posiciones extremas sobre el rol de la sostenibilidad fiscal para la estabilidad y el desarrollo que están fuertemente presentes en el debate público nacional. Una de ellas, sostenida por el actual Gobierno y liderada por el presidente Javier Milei, afirma que lo único que se necesita para la estabilidad y el desarrollo de las fuerzas productivas del país es ordenar la situación fiscal y quitar al máximo al Estado de la economía. La otra, sostenida por Cristina Fernández de Kirchner, establece que el único problema de la economía es la restricción de divisas o 'restricción externa', y que la cuestión fiscal no es un verdadero problema. Ninguna de esas visiones hoy tiene arraigo en la práctica de la política económica de los países avanzados o emergentes, incluyendo aquellos de tamaño similar a Argentina. Tampoco son visiones que hoy sean dominantes en el saber de la economía”, señaló.

Por el contrario, prosiguió, “en el ejercicio de la política económica a nivel mundial predomina el entendimiento de que sin sostenibilidad fiscal no hay desarrollo posible, pero que solamente con sostenibilidad fiscal no alcanza. Si la macroeconomía no está ordenada, no hay desarrollo que se sostenga. Y si el Estado no cumple un rol para construir una sociedad con altos niveles educativos, que genere conocimiento e invierta en una infraestructura digital y física que favorezca el crecimiento de la productividad del sector privado, no se progresa”.

Guzmán sostiene en el artículo que se debe modificar la Carta Orgánica del Banco Central para deshacer la reforma del año 2012 que amplió la capacidad del Central de financiar al Tesoro, y asegura que “sin sostenibilidad fiscal no hay desarrollo posible, pero con sostenibilidad fiscal solamente no alcanza. Si la macroeconomía no está ordenada, no hay desarrollo que se sostenga”. “Es una decisión política endeudar al Estado en moneda extranjera y también lo es decidir cubrir el costo de la prestación de servicios públicos de electricidad y gas vía subsidios. Esa política es pro-rico”, afirma Guzmán. Para el ex ministro, “sostener que la economía argentina es bimonetaria y al mismo tiempo pedir que haya una política de gasto público más expansiva financiada con emisión monetaria no es coherente”.

Además, a la hora de establecer responsabilidades, Guzmán sostuvo: “Cuatro personas somos las principales responsables de esta decisión y sus consecuencias: Alberto Fernández, que como presidente efectivamente tomaba la decisión final; Cristina Fernández de Kirchner, que habiendo escuchado en detalle las propuestas en boga y conociendo perfectamente cómo funcionaba la coalición de gobierno, decidió no tomar posición; Miguel Ángel Pesce, quien como presidente del BCRA, entidad que tenía jurisdicción sobre este asunto, impulsó la propuesta adoptada y la ejecutó; y yo, que como ministro de economía acepté y convalidé esa decisión. Así que sería bueno que nos dejemos de hacer los desentendidos”.

Guzmán acusó a CFK de difundir una fake news

El ex ministro fue especialmente duro al referirse a un pasaje de la carta “Argentina en su tercera crisis de deuda” que publicó la ex mandataria. “Durante la Pandemia el gobierno reestructuró la deuda externa con bonistas privados contraída durante el gobierno de Mauricio Macri pero sin quita de intereses y escasa reducción de capital”, había escrito CFK. Para Guzmán se trata de una fake news, ya que la restructuración “conllevó una reducción de la tasa de interés promedio de 7% en dólares a 3,07% en dólares, junto a una reducción del capital adeudado de 1,9%”. Eso “significó un alivio de los pagos de deuda programados de un monto de 34.800 millones de dólares en el período 2020-2030 con respecto a los pagos estipulados por los bonos que fueron reestructurados”.

Cruces en el kirchnerismo

¿DE QUÉ LADO DE LA MECHA TE ENCONTRÁS?



Martín: no hay "dos posiciones extremas", ni CFK niega el "problema del déficit".

Basta leer los primeros párrafos de su carta: "nosotros sostenemos que la inflación en Argentina se dispara ante la escasez de dólares y que el endeudamiento… https://t.co/QgZfvAsNeo pic.twitter.com/Aq60mVYlxX — Hernán Letcher (@hernanletcher) February 19, 2024

Tras la publicación del artículo de Guzmán, el economista Hernán Lechter fue quien salió a responderle. Algunos, como el periodista Horaco Verbitzky, señalan a Lechter como el verdadero cerebro detrás del documento de 33 páginas que publicó la ex presidenta.

Para el economista, "Pareciera que cierta obsesión impide registrar que el documento plantea un debate de cara al conjunto de la sociedad y de los dirigentes que no identifican a la restricción externa como problema central". Lechter añade que "sorprende la escasa crítica al modelo Milei y al impacto de la despiadada transferencia de ingresos promovida por sus políticas".

En julio del 2022 renuncia @Martin_M_Guzman y se desploma el gasto primario.

CFK lo acusaba de ser ajustador, no de ser gastador. Luego no dijo nada de Massa.

Las interpretaciones económicas de CFK hay que leerlas al revés. https://t.co/KqVttawCCb — 🇦🇷 Roberto J. Arias ⭐⭐⭐ (@RobertoJArias) February 19, 2024

También el ex secretario de Política Tributaria durante la gestión de Guzmán se sumó a la polémica: "En julio del 2022 renuncia @Martin_M_Guzman y se desploma el gasto primario. CFK lo acusaba de ser ajustador, no de ser gastador. Luego no dijo nada de Massa. Las interpretaciones económicas de CFK hay que leerlas al revés".