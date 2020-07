Peña sobre renuncia de Talvi: "No es una buena noticia para el sector ni para el partido"

El senador colorado Adrián Peña señaló este lunes en una conferencia de prensa que la renuncia de Ernesto Talvi a la "política activa" y a su banca en el Senado "no es una buena noticia", ni para el sector Ciudadanos ni para el partido.

"Esto puede dar una señal de que la coalición está sólida, en la medida en la que, a pesar de que hay un cambio que a nosotros nos afecta —no es una buena noticia para el sector ni para el partido—, en ningún caso la coalición está en duda", señaló Peña, que además fue designado como coordinador político de Ciudadanos hasta que se produzcan elecciones orgánicas el próximo 8 de agosto.

La bancada de legisladores del sector —creado por Talvi para presentarse a las elecciones nacionales como candidato— agradeció el trabajo del economista en su corta trayectoria política.

"Si bien estaba en el escenario de probabilidades, no era la que creíamos que tenía mayor posibilidad. Para la mayoría de los integrantes del sector fue una sorpresa. Si bien no total, sabiendo que él estaba pensando en una decisión", sostuvo Peña, que además fue designado por el gobierno de Luis Lacalle Pou como el próximo ministro de Ambiente.

La llegada a la política de Talvi con un nuevo sector fue especialmente importante, según el senador, porque el Partido Colorado pasaba por "malos momentos". "Ernesto trajo consigo un proceso real de renovación política", apuntó el senador.

Hasta que no se designen nuevas autoridades, Peña será el principal interlocutor entre Ciudadanos y el presidente de la República. "Mi tarea va a ser la que he venido desarrollando hasta ahora. Luego vamos a apostar al fortalecimiento institucional y organizativo de Ciudadanos, que seguramente será más colectivo. Los liderazgos no se decretan", afirmó.

La bancada de legisladores de Ciudadanos emitió un comunicado en el que señaló que adhiere a la declaración del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado, que este lunes manifestó su pesar por la salida de Talvi.

Además, los legisladores manifestaron su apoyo a la coalición de gobierno y al documento Compromiso por el país firmado por todos los socios de la alianza multicolor.