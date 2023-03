EN VIVO Penadés tras acusación por abuso sexual: "no admito que por tener mi orientación sexual me pueda acusar de pedófilo"

El senador del Partido Nacional (PN), Gustavo Penadés, hará una declaración pública este miércoles tras las acusaciones que recibió en su contra por abuso sexual. En la tarde de este martes Romina Celeste, militante del partido, lo acusó de haber abusado sexualmente de ella en al menos dos ocasiones cuando era menor de edad y tenía 13 años.

Previo a su comparecencia ante los medios de comunicación, el senador herrerista se reunió con el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, titular además dela banca en el Senado que ocupa Penadés, según consignó Telemundo.





"Este es un tema estrictamente personal", afirmó el senador. "Todos conocen mi orientación sexual", señaló después. "Nunca he hecho bandera sobre esos temas porque siempre he intentado separar lo público de lo privado. Es por eso que debo de confesar con total sencillez que estoy impactado por las recientes declaraciones contra mi persona. Niego rotundamente las conductas delictivas de las que se me acusa", agregó y dijo que el único propósito es someterlo al "escarnio público".

"Pretendo llegar hasta las últimas consecuencias", anunció.

"Lamento profundamente que algunas personas desde el anonimato difundan afirmaciones sobre mí con la manifiesta intención de agraviar mi honor. Vivimos en un mundo en el que las declaraciones incendiarias son la moneda corriente. Pero está en cada uno de nosotros como sociedad no dejarlas pasar, sino hacerles frente con convicción y con fortaleza. Créanme que fortaleza es lo que me sobra", aseguró.

"En base a todo lo ocurrido anunció que desde ya me encuentro a entera disposición de la Justicia para lo que entienda pertinente hacer y oportunamente también iniciaré acciones legales que correspondan contra todos los participantes activos de estas calumnias", dijo también.

La semana pasada la joven había afirmado en su cuenta de Twitter que un reconocido dirigente de su partido había abusado de ella cuando era menor.

En ese momento no dio nombres, pero señaló que esa persona había declarado a la prensa que ella no formaba parte del Partido Nacional, luego de que se viera envuelta en una polémica por agredir a una funcionaria de la Intendencia de Montevideo en una manifestación en contra del acto organizado por la comuna para recibir al presidente Luiz Inácio Lula Da Silva.

Finalmente este martes Papasso reveló en una entrevista con el programa Hacemos lo que Podemos que la persona a la que hacía referencia en sus redes sociales era Gustavo Penadés.

En las horas siguientes a la entrevista, Papasso sumó denuncias –anónimas por el momento– de otros jóvenes que aseguraron haber sido contactados por el senador.

La joven –que se identificaba como varón cuando presuntamente fue abusada– afirmó que no presentará una denuncia penal porque el hecho ocurrió hace 15 años.

"¿Después de 15 años? No, no creo (que lo denuncie). Más condena que la gente... Hablarle a la gente, a mi gente y a la que no lo es, estar así. Esto es una Justicia. Esto es más que la Justicia. Qué le van a hacer... Plata no quiero, no quiero nada de él", dijo en la entrevista emitida este martes.