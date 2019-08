Peñarol aprobó la venta de Darwin Núñez en votación dividida

El consejo directivo de Peñarol decidió este lunes por votación dividida aprobar la venta del delantero Darwin Núñez a Almería de España.

El lunes pasado, el consejo decidió que el presidente Jorge Barrera avanzara en las negociaciones ante el formal interés del equipo español que milita en la segunda división de su país.

Diego Battiste

El jueves viajaron a España para negociar el pase los dirigentes Isaac Alfie, Alejandro Ruibal y Evaristo González y llegaron a un acuerdo con el propietario del club, el árabe Turki Al-Sheikh.

La fórmula presentada fue aprobada este lunes aunque con votos discordantes.

El jugador no permanecerá seis meses más en Peñarol como pretendían los dirigentes y viajará en las próximas horas a su nuevo club.

El poderío del plantel de Peñarol se sigue debilitando. Tras conquistar el Apertura perdió a Cristian Lema, Lucas Hernández, Brian Rodríguez, Gabriel Fernández y ahora a Núñez.

Leonardo Carreño

En contrapartida, el club vendió a Rodríguez en US$ 11.500.000 para tener un ingreso bruto de US$ 8.000.000 y ahora a Núñez en US$ 6,1 millones de los que le quedarán un bruto de US$ 4 millones. Es decir, que con dos jugadores embolsa US$ 12 millones para mirar su futuro económico en forma auspiciosa.

Además, Peñarol se reserva el 20% de la ficha de Núñez por lo que puede seguir facturando a futuro.