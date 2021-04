Peñarol denominará persona no grata al empresario Sebastián Revetria por llevarse a un juvenil a Italia: ¿qué dicen las partes?

El juvenil Matías Mir, quien pertenecía a Peñarol, viajó la semana pasada junto a su representante, Sebastián Revetria para firmar con Parma de Italia en el que jugará en la Primavera, lo que sería la Tercera división en Uruguay.

El futbolista, quien el próximo 27 de mayo cumplirá 18 años, jugaba en las inferiores del club aurinegro como volante mixto.

Pero luego de algunas conversaciones con directivos del club, no hubo acuerdo para firmar contrato y Revetria se lo llevó a Italia.

Este tema llevó al fastidio del presidente aurinegro, Ignacio Ruglio quien dijo en el programa Punto Penal de canal 10 que se molestó “muchísimo” debido al tema y que “esta semana emitiremos un comunicado declarando persona no grata a su representante, hablando sobre el jugador que no representa los valores del club”.

A la vez que añadió: “Los gurises tienen que saber que Peñarol es el que les paga las canchas para que se conviertan en profesionales del club, los profesores, la alimentación, los ómnibus, los psicólogos, los preparadores físicos, y que al momento de irse, no nos molesta que tengan ofertas de todos lados, pero tienen que firmar. El contratista que incida en que un jugador se vaya, no pisa más este club ni hace ningún negocio más con Peñarol”.

La posición de Revetria

Sebastián Revetria dio su versión de lo que aconteció en las negociaciones con Peñarol.

El representante del futbolista habló que participó de la negociación de Nahitan Nández a Cagliari de Italia para enrabarlo con el pase de Mir.

Cuando se fue Nández, le recomendó a directivos de Peñarol que siguieran el rendimiento de Mir.

“Lo vieron y les gustó. Querían llevarlo y se habló de cifras. Con su familia decidimos hablar con Peñarol, y nos dijeron: ‘Lo queremos y si Cagliari lo quiere, pedile tanto’. En ese momento les pregunté por qué no le hacían un contrato y me dijeron que había otros jugadores antes (que Mir)”, dijo este lunes Revetria al programa 100% Deporte de Sport 890.

“En ese momento perfectamente podría haberme llevado a Mir, por quien siempre existió el interés desde Europa, pero él quería quedarse en Peñarol”, añadió.

@OficialCAP

Matías Mir se fue a Parma sin el consentimiento de Peñarol y luego de que no llegaran a un acuerdo para que firmara contrato

Revetria sostuvo que tomó “la decisión de ir con el padre a una reunión con un directivo. Me plantearon la cifra que pretendían por Matías, que es fanático de Peñarol y quería quedarse. Preguntamos por qué no le hacían un contrato y lo subían a Primera a entrenar. No para jugar, porque todavía no estaba para jugar en Primera. Me dijeron que no lo subirían y que no le harían un contrato”.

“No dijimos nada y Matías siguió jugando y entrenando. Con el tiempo, en diciembre de 2020, Mario Saralegui lo subió a Primera, pero nunca se comunicó nadie conmigo por el tema del contrato. Estuvo una semana con Saralegui y tengo entendido que sus conceptos fueron buenos, diciendo que aún no estaba para el primer equipo pero que le encantaba lo que veía para dentro de seis meses o un año”, sostuvo el representante.

Pero cuando llegó Ignacio Ruglio y cambió el consejo directivo, no le renovaron contrato a Saralegui y Mir “ni siquiera estuvo citado para el primer entrenamiento. No hubo una explicación tampoco. Luego lo citaron a la Cuarta división y fue a entrenar de la mejor manera. En ese momento llegó la propuesta de Parma, con el que ya había un coqueteo desde el año pasado, pero lo fui llevando y algo comenté en Peñarol”, explicó Revetria.

Entonces, cuando hubo una oferta formal, fue a hablar con Peñarol.

“Hablé con la parte deportiva, con todos menos con (Mauricio) Larriera. Hablé con Nacho Ruglio y les expliqué la situación. Les pedí hacerle un contrato porque estaba la oferta de Parma y les expliqué lo que me había pasado con la directiva anterior, que sentí que no me había creído que había una propuesta. Me creyeron cuando ya era tarde”, dijo el representante del futbolista.

Revetria agregó que “se habla mucho de un tema económico, y nada más lejos que un tema económico. La diferencia estuvo en que yo quería que a Matías lo formaran en Primera y que jugara en la divisional que Peñarol considerara. Ahí estuvo la mayor diferencia por la que no firmó un contrato ahora. Él y su familia siempre priorizaron a Peñarol, y no se merece lo que se está diciendo”.

“Se están escuchando versiones erradas sobre Matías y sobre mi persona. Más que una decisión, fue un proceso que se dio”, reveló.

Recordó a su vez que “desde el año pasado Matías siempre tuvo uno o dos nombres adelante para hacer un contrato. Lo que no entiendo es por qué lo bajaron después de haberlo subido al plantel principal. No lo puedo entender. Lo mandaron llamar para sacarse la foto para la Copa Sudamericana (lo incluyeron en la lista de buena fe de 45 futbolistas con el número 35) y pensamos que lo iban a citar, pero citaron a cuatro o cinco jugadores para entrenar con el plantel principal y a él no”.

Y habló de cuando se tomó la decisión: “Cuando terminé de decir ‘me voy’, ahí realmente creo que Peñarol se dio cuenta que la propuesta de Parma era verdad. No se podía esperar más. ¿Cuántas veces tenía que ir a decirle a Peñarol que había ofertas arriba de la mesa? Matías me dijo mil veces que se quería quedar en Peñarol y fue feliz esos días que entrenó con el Primero. Después apareció el presidente de juveniles, Juan Susena, que me pareció una persona espectacular. Hizo todo lo posible para que Matías se quedara, pero ya era tarde. Desde el momento en que dije que se iba, ya no había vuelta atrás”.

Sobre las declaraciones de Ruglio de declararlo persona no grata esta semana, indicó que “si ser persona no grata es defender a los jugadores, que me publiquen mil veces ese comunicado”.

Revetria era, a su vez, el representante del técnico de Peñarol, Mauricio Larriera, pero aclaró que de este tema “ni habló” con él.

Sostuvo también que todavía no firmó “ningún contrato. Le avisé a Ignacio (Ruglio) que cuando llegara a Parma quería hablar con el club para que le quedara un porcentaje a Peñarol. Ayer (el domingo) lo escuché hablar y no me pareció inteligente”.

El contratista explicó que Matías Mir “está bien, contento, y con el estrés lógico de los últimos días por lo que se dio y por la manera en que se dio, pero tiene una madurez increíble para absorber todo”.

La posición de Peñarol

Peñarol también tiene su versión de los hechos respecto al tema de Mir y el presidente de las juveniles, Juan Susena, habló con Referí.

“La realidad es que hubo un esfuerzo muy grande para que el jugador siguiera en el club porque está desde los 12 años. Es una pena que se vaya y nos angustió porque no nos gusta que pasen estas cosas”, explicó el directivo mirasol.

Y agregó: “Una manera de salir era una forma convenida con el club, pero no algo que no le dejara nada y que no fuera una salida coordinada con el club”.

Para Susena, “si (el jugador) hubiese dicho que tenía una oportunidad importante, Peñarol no le hubiera cerrado las puertas, pero eso no pasó. Lo pone en una situación que no es buscada ni deseada nunca. Me consta que el jugador hay que sacarle peso de esto porque tiene 17 años”.

Juan Susena es el presidente de las formativas de Peñarol

El directivo sostuvo que la charla con el representante (Revetria) “fue siempre franca, sincera, y el club hizo en lo deportivo y económico un esfuerzo para que se quedara, realizando un intercambio de opiniones en las que estábamos abiertos a escuchar al representante, el padre y Matías para ver qué más podíamos hacer para que el futbolista se sintiera cómodo”.

En Peñarol interpretaron que ese intercambio iba por buen camino porque tuvieron varias charlas con el representante y con el padre muy largas “y lamentablemente no pudimos llegar a buen puerto”.

“Eso nos decepcionó porque el final no nos gustó. Tengo entendido que Nacho (Ruglio) llamó al presidente de Parma y le dijo que no se iba con el consentimiento de Peñarol, que no le parecía bien el proceder de Parma, y entiendo que se lleva un jugador que no tiene contrato, por lo que no tiene ninguna obligación con Peñarol, lo que dinamita cualquier relación que pueda haber de club a club”, añadió Susena.

A partir de este caso, Peñarol quiere dejar un mensaje claro. “Que se entienda bien que estas cosas, no queremos que pasen nunca más. El club está mandando un mensaje fuerte hacia afuera y nosotros tratamos de darle todo a los jugadores porque queremos que jueguen y salgan campeones con Peñarol. Ese es el espíritu”.

Con relación al contrato, el futbolista integraba la Cuarta división, le ofrecieron firmar un vínculo y la respuesta que obtuvieron fue que no era un tema económico, sino deportivo.

“Matías iba a integrar el proyecto selectivo de Peñarol en el que juegan los mejores futbolistas de las principales divisionales, es decir que se iba a medir contra la Primera en los entrenamientos. Se le ofreció absolutamente todo lo que el jugador pidió y más, no nos gusta que los jugadores se vayan por la puerta de atrás como ahora. Queríamos sacar la mejor versión de Matías Mir, pero aún así se fue”, explicó Susena.

Juan Susena con Facundo Pellistri, el último gran pase de Peñarol al exterior

El contrato nunca se firmó, pero tampoco era demasiado entendible, ya que por más que hubiera firmado uno, en un mes y medio, cuando hubiera cumplido los 18 años, estaba obligado a firmar uno nuevo por un tema de consentimiento. “O sea que esto no es la causa que justifica lo que pasó”, sostuvo.

Para Susena, “el jugador aún no está formado para estar en Primera, futbolísticamente todavía está en proceso y en Peñarol lo que no queremos hacer, es no apurarlos, porque subirlo antes de tiempo, puede ser mucho peor”.

También subrayó que destacan “los que en esta situación, eligieron Peñarol, porque los hay. Quedamos desilusionados con lo que pasó”.

Susena finalizó diciendo que “Peñarol ha dado muestras claras que se trabaja de forma seria, con buenos resultados y estamos promoviendo más que nunca juveniles que salieron de formativas, se han logrado transferencias por montos históricos. Es esperable que un jugador con la proyección de Matías, hubiera podido llegar al primer equipo de Peñarol y lograr su transferencia al exterior un tiempo después. Peñarol está trabajando bien”.