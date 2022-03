El arriesgado cambio de Larriera dio resultado: Bentancourt marcó el triunfo de Peñarol

Peñarol repitió el molde ganador que tiene en el comienzo del Apertura 2022: 1-0 y de penal. Así venció este sábado a Danubio en Jardines del Hipódromo por la quinta fecha y así le ganó a Nacional en la fecha anterior, con el penal ejecutado por Pablo Ceppellini, luego expulsado y por eso no estuvo en esta jornada.

El gol del triunfo ante Danubio lo marcó Ruben Bentancourt, el mejor delantero que tuvo el aurinegro durante el partido y que pagó con creces la arriesgada decisión de Mauricio Larriera, de incluirlo en la alineación inicial y dejar en el banco al goleador del año pasado, Agustín Álvarez Martínez. El Canario no marca un gol desde noviembre del año, lapso en el que disputó 12 partidos.

Leonardo Carreño

El grito de gol de Bentancourt

Gustavo Tejera sancionó un penal de Santiago Silva contra Edgar Elizalde en el minuto 90. Fue la única forma que tuvo Peñarol de vencer a Esteban Conde, que en el primer tiempo le sacó el gol a Laquintana y en el segundo a Canobbio, Álvarez Martínez y Bentancourt.

Esto es un muestra clara de que Peñarol jugó más, tuvo mayor ambición, fue el protagonista del espectáculo y si no consiguió antes la diferencia fue por la gran actuación del exgolero de Nacional.

Y eso que el técnico tuvo que quemar tres cambios por lesiones. En el primer tiempo salió Hernán Menosse con un esguince de rodilla y en el complemento dejaron la cancha Ramón Arias por una molestia en aductores y luego Agustín Canobbio con un golpe en el ojo. Terminó con los dos centrales suplentes y sin uno de sus mejores delanteros del año pasado.

Leonardo Carreño

Gustavo Tejera y el momento del penal

Tuvo, en cambio, la claridad del argentino Federico Carrizo, quien debutó esta tarde jugando la última media hora. Se ubicó sobre la izquierda y desde ese lugar manejó la pelota y metió pases filtrados, desestabilizando a la defensa danubiana. Uno de esas habilitaciones fue para el Canario Martínez (ingresó por Canobbio), quien tuvo su ocasión, pero desvió Conde.

En los minutos de adición (10 en total), apareció Kevin Dawson para tapar un cabezazo del zaguero Hernández desde el área chica. Esa jugada también resultó fundamental para que Peñarol consiguiera los tres puntos. Antes no había tenido grandes atajadas, porque Danubio careció de profundidad y cuando Papelito Fernández quedó solo frente al arco, remató torcido.

El juego de Peñarol está lejos del nivel que mostró el año pasado. Todavía no consigue Larriera los intérpretes para llevar a cabo su idea, esa que lo llevó a ganar el Uruguayo 2021. Uno de los jugadores más ofensivos en Jardines fue el Vasquito Aguirregaray, el lateral derecho. Bryan Olivera, quien ingresó por el suspendido Ceppellini, no estuvo a la altura y fue sustituido a los 60 minutos.

Leonardo Carreño

Discusión adentro del arco entre Conde y Álvarez Martínez

Canobbio no anduvo por la izquierda y mejoró algo cuando pasó a jugar por derecha. Luego tuvo que abandonar el campo por un golpe en el ojo, tras chocar con un defensor al intentar un cabezazo. La velocidad de Laquintana y los errores defensivos de Danubio en el primer tiempo, generaron las mejores ocasiones para el visitante, que contó en el área con la presencia de Bentancourt, siempre peligroso.

El centrodelantero jugó como para seguir en el equipo. Metió, buscó por arriba, insistió a pesar de los goles errados y no le tembló la pierna para rematar el penal en el momento más caliente del partido. La infracción del penal se cometió al filo de los 90 y Bentancourt pudo ejecutarlo a los 94 porque los hinchas danubianos ubicados detrás del arco no dejaban de arrojar botellas a la cancha.

Leonardo Carreño

El debut de Pachi Carrizo en Peñarol

Este equipo de Peñarol no tiene las luces que tenía el del año pasado. Ya no está Facundo Torres, Canobbio todavía no se encendió plenamente, Damián Musto es un zaguero más de corte y menos ofensivo que Jesús Trindade y Álvarez Martínez pasa por una racha negativa frente al arco rival.

Es un conjunto más gasolero, peleador, que no cesa jamás el esfuerzo y que después de un comienzo gris, con dos derrotas y un empate, logró dos victorias consecutivas como para templar el ánimo y empezar a carretear hacia la definición del torneo.

Este sábado, además, se sobrepuso a las lesiones de los centrales titulares y contó con el optimista estreno de Carrizo.

Leonardo Carreño

Tejera le muestra amarilla a Leandro Sosa

Danubio, su adversario en esta oportunidad, está lejos de ser el Danubio de años anteriores. Se trata de un equipo joven, que tuvo errores infantiles en defensa, que no generó prácticamente fútbol en la zona de volantes y cuando los delanteros contaron con una oportunidad, fallaron. Si no fuera por Conde, el marcador hubiera sido más amplio.

Peñarol ganó en la agonía del partido. Uno de esos triunfos que se festejan con más ganas, pero que a la hora del análisis frío que tiene que hacer el entrenador, dejó más detalles para corregir que para celebrar. De todas formas, en el fútbol hay una frase que no por trillada deja de ser verdad: es mejor corregir después de una victoria.