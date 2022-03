Dejar en el banco al Canario Martínez fue "una decisión de padre", dijo Larriera

El técnico de Peñarol, Mauricio Larriera, explicó los motivos por los que Agustín Álvarez Martínez fue al banco de suplentes en el partido de este sábado contra Danubio: "Fue una decisión técnica y de padre; por la relación que hay y porque creí que era lo mejor para el equipo, para él y para la institución. Lo último que pensé fue en mi", señaló el entrenador después del partido que su equipo ganó 1-0 en Jardines.

Sobre el resultado dijo: "Dejó justicia, si bien fue con un penal. Pero generamos muchas situaciones de gol, el Coco Conde fue figura, contra un equipo durísimo, en un recinto durísimo que conozco bien y contra un técnico de los más exitosos que hay en la vuelta".

Leonardo Carreño

Mauricio Larriera

Lo negativo fueron "los lesionados", pero destacó el debut del argentino Carrizo: "Es un jugador que me seduce, entró con personalidad. Ya lo conocía, lo enfrenté y no le pesó para nada. Me representa, petiso gambeteador y cumplió una función en defensa que no esperaba".

El próximo rival del aurinegro será Deportivo Maldonado: "Nosotros no tenemos margen, tenemos que ganar todo de aquí al final".