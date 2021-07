Peñarol lo grita como un gol: pagará menos intereses al BROU por su estadio y logró un ahorro millonario

Peñarol consiguió la semana pasada un logro fundamental en lo económico que le servirá para ahorrar dinero y con él, entre otras cosas, poder contratar futbolistas de cara al futuro.

Es que el club aurinegro consiguió que, a partir de ahora, se deban pagar menos intereses al Banco República (BROU) por la deuda que existe tras el préstamo que brindó la institución bancaria para pagar parte de la construcción del Estadio Campeón del Siglo.

Esta situación se dio luego de un trabajo en conjunto entre el vicepresidente carbonero, Eduardo Zaindesztat, y el dirigente Álvaro Queijo, quien es contador.

“El préstamo que teníamos otorgado por el tema del Campeón del Siglo, que es importante y es la deuda que nos quedó por el estadio que ronda los US$ 18 millones, se renegoció”, explicó Queijo a Referí.

Cabe recordar que el estadio aurinegro tuvo un costo final de US$ 48 millones, un poco más de lo que se había estimado en un principio que era de unos US$ 40 millones, como informó Referí.

Diego Battiste

El dirigente Álvaro Queijo gritó así el empate de Peñarol en la hora el pasado domingo en Belvedere

De ese monto, US$ 16 millones se consiguieron a través de la venta de palcos y butacas en el escenario. Otros US$ 20 millones llegaron del préstamo del Banco República, y US$ 7 millones se le pidieron a la empresa Tenfield.

No obstante, la empresa televisiva no le terminó de pagar hasta el momento ese monto a los aurinegros.

Peñarol consiguió “tener un año de gracia en el que solo pagaremos intereses, porque por la pandemia quedaron todos por palcos y butacas por el camino”.

Según agregó el directivo carbonero, “se logró bajar la tasa de interés que era 5,90 a 4,35%, es decir que se consiguió bajar más de un punto y medio la misma”.

¿Cuál es la razón por la que Peñarol obtuvo esos beneficios? Se consiguieron debido a que los últimos balances fueron auditados, están en dólares, se consolidó el balance de Peñarol con el balance Peñarol Campeón del Siglo, que antes eran dos diferentes, y además, se mejoró la categoría en el Banco Central del Uruguay (BCU) “y por ende, se disminuye el riesgo y como resultado, se mejoró la tasa”.

También mejoraron sustancialmente los números del último balance, debido, entre otras cosas, a los ingresos por las ventas de jugadores como Brian Rodríguez, Darwin Núñez y Facundo Pellistri, entre otros.

El resultado del ejercicio de Peñarol fue bueno y eso también fue una de las causas de la mejora de la calificación.

Leonardo Carreño

Eduardo Zaidensztat, el vicepresidente de Peñarol, trabajó mucho para conseguir la baja de intereses por la deuda con el Banco República

El préstamo es a 15 años y Peñarol, con esta baja de 1,5% de la tasa de interés, se ahorrará aproximadamente US$ 300 mil por año, es decir que en todo el préstamo, bajará la deuda en unos US$ 4.500.000.

“Ese dinero que podremos ahorrar, en un futuro cercano, podrá servir para contratar a nuevos futbolistas, algo que, por ejemplo, estamos necesitando en estos momentos”, agregó el dirigente mirasol.

Peñarol también cambió la moneda. Antes la deuda con el BROU era en Unidades Indexadas (UI) y ahora es en dólares.

Según Queijo, eso sucede “por dos razones. Primero, este préstamo es a más de 10 años y el dólar evoluciona menos que la UI y segundo, porque la mayoría de los ingresos del club están en dólares por lo que se recibe por la copa, el esponsoreo, la televisión, etc”.

Con el correr de los años ese punto y medio mejora sustancialmente la deuda del club a la baja, algo en lo que se venía trabajando en silencio y desde hace un buen tiempo.

En los tiempos que corren y en plena pandemia mundial por coronavirus, esta se toma como una gran noticia en Peñarol, que, como todos los clubes, está necesitado de divisas.

Apuro por las contrataciones

Peñarol se quedó sin Fabricio Formiliano y Rodrigo Abascal en el fondo, en tanto que Joaquín Piquerez está muy cerca de emigrar también al exterior.

En ese contexto, en la noche del lunes se reunió la Comisión de Fútbol del club para comenzar a finiquitar los nombres que pueden llegar.

Cabe señalar que Peñarol busca un zaguero central, un lateral izquierdo y un punta para acompañar a Agustín Álvarez Martínez en ofensiva.

La posibilidad de Gastón Silva aún no se cayó, pero el futbolista aún continúa en Huesca de España, club con el que descendió hace poco más de un mes. A su vez, la posibilidad del retorno de Brian Rodríguez “está en un 50% y 50% para que se pueda hacer”, según confió una fuente mirasol a Referí.

Debido a ello, han surgido en las últimas horas los nombres de Robert Ergas para el lateral, Emanuel Gularte para la zaga central, y el paraguayo Juan Manuel Iturbe para la ofensiva.

Leonardo Carreño

Robert Ergas sigue en carpeta para el lateral izquierdo, aunque hace ocho meses que no juega

El primero hace ocho meses que no juega, ya que su último encuentro en Olimpia de Paraguay lo disputó el 28 de noviembre, lo cual es un todo un problema.

Cabe recordar que Peñarol tiene plazo hasta el 7 de agosto para realizar tres contrataciones de cara a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Mientras tanto, Ruglio habló con el representante de Gularte, Gerardo Arias y su llegada es muy complicada. El zaguero defiende actualmente a Puebla de México y su salario es muy alto. Además, está en plena competencia y este mismo lunes fue titular en el 1-1 que sacó su equipo como visitante contra Monterrey con un gol en la hora del también uruguayo Christian Tabó, quien luego de anotar, fue expulsado.

El tercer jugador por el que hay interés, el paraguayo Iturbe -nacido en Argentina-, hace tres meses que no juega. Su último club fue Pumas de la UNAM de México.

Todo esto le complica las cosas a los aurinegros que continúan estudiando otros nombres para sumar refuerzos muy pronto al club, teniendo en cuenta de que restan 15 días para jugar en Lima contra Sporting Cristal.

La reunión con Bauzá

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, junto con el directivo Guillermo Varela, se reunieron este lunes con el secretario nacional del Deporte, Sebastián Bauzá, para transmitirle la intención del club de contar con un aforo de entre 8.000 y 10.000 personas en el Estadio Campeón del Siglo el próximo 18 de agosto en el partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Sporting Cristal de Perú, como informó Referí.

Los aurinegros se basan en que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) dio el visto bueno para que cada país pueda dar la aprobación de que los partidos de este torneo y de la Copa Libertadores, sean con público.

No obstante, hasta ahora, el gobierno uruguayo no aprobó esa posibilidad, la cual ya existía cuando se jugaron los dos clásicos el 15 y 22 de julio pasados.

Diego Battiste

Sebastián Bauzá recibió a Ruglio y a Guillermo Varela, pero por ahora solo los escuchó y no les contestó nada respecto a la vuelta del público para la Copa Sudamericana; parece difícil en esta instancia

Bauzá había dicho a Referí que existe un plan para el retorno paulatino de los hinchas al fútbol en Uruguay, el cual comenzará en los encuentros de la Organización del Fútbol del Interior (OFI), luego con los partidos de la selección uruguaya por las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022 en setiembre, y en ese mismo mes, por el Torneo Clausura.

En la reunión de este lunes y según comentó el propio Bauzá a Referí, por el momento se limitó a escuchar a los dirigentes de Peñarol y por ahora, no tiene una respuesta.

La posibilidad aparece como bastante complicada, al menos en este momento. Si Peñarol clasifica a semifinales, allí sí seguramente podrá contar con público en las tribunas.

Tres en la selección sub 20

Por primera vez desde que comenzó a entrenar nuevamente la selección uruguaya sub 20 hace tres semanas, este lunes se pudieron sumar los futbolistas de Peñarol, quienes hasta ahora no habían podido hacerlo debido a que jugaban entre semana por Copa Sudamericana.

El técnico Gustavo Ferreyra pudo contar con Agustín Álvarez Martínez, Valentín Rodríguez y Máximo Alonso, que entrenaron por la mañana en el Complejo Uruguay Celeste junto al resto de sus compañeros.

@Uruguay

Valentín Rodríguez y Agustín Álvarez Martínez entrenaron este lunes con la selección uruguaya sub 20

Quien no pudo estar es Cristian Olivera, el cual continúa en sanidad en el club debido a un cólico abdominal.

La celeste se prepara para el Campeonato Sudamericano de Venezuela que, en principio, se debería jugar -pandemia mediante- en noviembre próximo.