Peñarol no tiene plan B y reza para que no se vaya Pellistri o se quede Urreta

Peñarol está en una disyuntiva importante. Hundido en los problemas económico-financieros como todos los clubes del fútbol uruguayo y de gran parte del mundo debido a la pandemia mundial por el coronavirus, por un lado no quiere que se le vaya su joven promesa al exterior, Facundo Pellistri, pero por el otro, los dirigentes tienen claro que deben tratar de recaudar algo para tratar de paliar en algo este difícil momento.

Debido a ello es que si llega una oferta importante por el juvenil que lleva apenas 25 partidos en Primera división y un gol, es muy factible que lo negocien al exterior.

En febrero pasado se hizo un contrato nuevo con el futbolista que subió de forma importante su salario y se colocó una cláusula de rescisión récord para el club de US$ 10.000.000 en caso de que alguna institución extranjera pretenda llevárselo antes de que culmine su nuevo vínculo que firmó hasta 2022.

Tal como ha informado Referí el pasado 22 de junio, desde Manchester United hubo varios sondeos en los últimos meses e incluso hablaron con el técnico Diego Forlán para preguntarle por él y para que le pasara información.

De todas maneras, sus representantes siempre han dicho que preferirían que se fuera al fútbol español.

Por otro lado, Peñarol sigue esperando la definición del intento de rescisión de contrato que comenzó Jonathan Urretaviscaya con Monterrey, tal como informó Referí.

Una fuente informó el domingo que había un 80% o 90% de posibilidades de que esto se pudiera llevar a cabo y de que Urreta, una vez con el pase en su poder, pudiera firmar un nuevo vínculo con los carboneros.

Prensa Peñarol

Tan avanzado estaba todo que hubo contactos con abogados de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) para ver si había algún problema debido a que ya había firmado un contrato este año con el club mirasol y recibieron la respuesta de que no hay ningún inconveniente de que firme un nuevo vínculo debido a que el Certificado de Transferencia Internacional (CTI) permaneció en Uruguay.

Pero el miércoles se había trabado “porque no se pudieron poner de acuerdo en algunas cifras”, entre el jugador y el club mexicano para cerrar la rescisión.

Todo esto es muy volátil y más cuando se tratan de clubes de ese país que van y vienen, leen y releen lo que se les envía vía mail, tanto para firmar un nuevo contrato como para rescindirlo.

En ese contexto, quienes están llevando a cabo las negociaciones para que Urretaviscaya vuelva a Peñarol luego de rescindir con Monterrey, no tiran la toalla y aún confían en que en las próximas horas –y no mucho más tiempo– finalmente se pueda llegar a un acuerdo.

El gran tema de Peñarol es que no tiene un plan B. Si se va Pellistri en el próximo período de pases a Europa y si no firma Urretaviscaya, deberá salir a buscar al menos a un futbolista de importancia en medio de la pandemia, porque Diego Forlán perdería fuerza en ofensiva.

“Es un tema que tenemos que afrontar, porque se puede dar. Vamos a esperar primero que Urretaviscaya pueda rescindir con Monterrey y firmar un nuevo contrato con nosotros”, expresó una fuente del club a Referí.

La salida de Pellistri

Edgardo Lasalvia, uno de los representantes de Facundo Pellistri, ya había dicho a Referí que prefería que el futbolista continuara su carrera en España, aunque no le disgustaría para nada un club de la Premier League de Inglaterra.

No está de acuerdo con la oferta del grupo City ya que en caso de adquirirlo, en vez de llevarlo a Manchester City, lo colocaría en alguno de sus clubes, entre ellos, New York City FC de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, pero allí no quieren que vaya el futbolista.

La gran diferencia que hay entre la conversación que mantuvo con Referí en abril con su opinión de estos días, es que en aquella oportunidad había dicho que quería que se colocara a Pellistri en España o en Europa, pero que el futbolista permaneciera seis meses más en Peñarol.

El pasado miércoles, el propio Lasalvia dijo que la posibilidad de que Pellistri se vaya al fútbol europeo a la brevedad “es muy grande”.

Leonardo Carreño

“Más hincha de Peñarol que yo no hay nadie, pero espero que el 2 de agosto, Pellistri ya no esté en Peñarol”, indicó el representante en Último al Arco de Sport 890.

Y añadió: “Es real que Facundo tiene muchas posibilidades de salida”.

Casi todos los días Lasalvia –quien se encuentra en España mirando in situ a Darwin Núñez, otro de sus representados– mantiene reuniones virtuales con diferentes instituciones europeas interesadas en el juvenil.

Claro que habrá que esperar a que terminen esas ligas, tanto la española como la inglesa, para meterle diente a fondo a una posible transferencia.

Consultado acerca de si Pellistri podrá estar en el clásico que marcará el retorno del Torneo Apertura luego del parate por el coronavirus, expresó: “Espero que no, que ya el 2 de agosto ya no esté en Peñarol”.

Más allá de esto y de las reuniones que ha mantenido en los últimos días, en Peñarol, de manera oficial, no ha llegado ninguna oferta por el juvenil y Lasalvia no ha informado nada hasta el momento.