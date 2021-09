Peñarol pide remoción del Colegio, de Marcelo De León y que Cunha y Ferreyra no le arbitren más

Peñarol emitió un extenso comunicado este sábado pidiendo la remoción "inmediata" de los actuales miembros del Colegio de Árbitros, del Departamento de Arbitraje y del Sr. Marcelo De León, debido a lo sucedido, según el club "tras innumerables errores arbitrales en contra de la institución", así como también le retiró la confianza a los árbitros Andrés Cunha y Christian Ferreyra, solicitando que no sean designados para sus partidos ni para encuentros definitorios del fútbol uruguayo.

El comunicado aurinegro expresa lo siguiente: "Ante los hechos de notoriedad y producto de innumerables errores arbitrales en contra de la institución, entendemos se han agotado -sin éxito- los caminos habituales de diálogo dentro de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). La definitiva muestra de ello fue lo ocurrido en el último encuentro del Torneo Apertura 2021, donde nuestro equipo fue insólitamente perjudicado a través del VAR por los árbitros intervinientes, perdiendo por ello otros dos puntos trascendentales para la Tabla Anual; sumado a esto el escándalo público de los audios ocurrido en la noche del miércoles 8 de setiembre pasado".

Posteriormente, explica que "las respuestas ensayadas por parte de los integrantes del Colegio de Árbitros, Departamento de Arbitraje, conjuntamente con el Sr. Marcelo De León, fueron a nuestro entender incomprensibles y lo percibido en las imágenes nos deja aún mayor preocupación e inquietud, siendo absolutamente inentendible e injustificable la revisión de la jugada por parte del árbitro VAR, su sesgada conducta y el posterior fallo del árbitro principal del referido partido que revierte su postura inicial, pese a no existir motivo para ello".

Y agrega: "La incorporación del VAR en los partidos de fútbol, como dijo el presidente de la Comisión de Árbitros de Conmebol, Sr. Seneme, es a efectos 'no buscar errores de hormiga sino de elefante'. Específicamente -y al margen de si la decisión ha sido correcta o incorrecta- no pueden quedar dudas que la reconsideración de la decisión arbitral producto de la intervención del VAR en el partido de referencia, no respondió a un incidente claro, ni obvio, ni manifiesto, las tres condiciones que exige el principio 3° del protocolo del VAR. Por el contrario, se trató de una jugada que requirió de una larga revisión y debate por parte de cuatro personas, incluyendo la irregular intervención de validación del quality manager, con un gesto de asentimiento. En efecto, tanto de una observación primaria, como del análisis reiterado de la jugada que significó el cobro de un tiro penal en contra de nuestro equipo, se desprende de forma medianamente clara que no existió contacto que ameritara la sanción de la infracción. Mención aparte merece la inexplicable y exigua adición de minutos descontados, pese a los más de 5 minutos que estuvo detenido el juego por esta situación".

AUF TV

Andrés Cunha en la cabina del VAR en el partido Sud América-Peñarol y en la punta derecha de la foto, aparece Marcelo De León

El comunicado aurinegro sostiene que "pese a nuestra insistencia y a la política que viene llevando adelante Conmebol respecto a la publicidad inmediata de los audios e imágenes del VAR, los mismos recién fueron divulgados a los 18 días del encuentro de referencia, primero en forma editada y pasada la media noche en forma completa, quitando una vez más, transparencia al hecho ocurrido y a la decisión arbitral tomada. Tampoco tenemos información sobre posibles sanciones a los responsables de tan cuestionada decisión".

"De acuerdo a lo expuesto, solicitamos la remoción inmediata de los actuales miembros del Colegio de Árbitros, Departamento de Arbitraje y del Sr. Marcelo De León, así como la aplicación de medidas disciplinarias de aquí en más cuando existan injusticias groseras como las de la fecha pasada, las cuales deberán necesariamente hacerse públicas", piden los aurinegros

Pero no solo se queda en eso. Entonces añade: "Asimismo, y en virtud de errores graves y sistemáticos a lo largo de los últimos años en detrimento de nuestra institución, resolvemos retirar la confianza a los árbitros Andrés Cunha y Christian Ferreyra, solicitando no sean designados en partidos de nuestro club, ni en encuentros definitorios del fútbol uruguayo".

"Por último, se solicitará reunión inmediata al presidente de la AUF, Ec. Ignacio Alonso, instando a encontrar una solución definitiva e integral respecto a las situaciones planteadas a efectos de evitar nuevos perjuicios a nuestra institución y a la alicaída imagen actual del fútbol uruguayo", termina el comunicado aurinegro.

La posición de los árbitros

Luego de conocido este comunicado, Referí dialogó con uno de los nombrados en el mismo, Marcelo De León para saber su postura al respecto.

De León expresó: "De parte mía, no hay comentarios. Esperemos que la gremial (la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol, Audaf) tome posición al respecto".

A su vez, se intentó dialogar con el presidente de Audaf, Yimmy Álvarez, quien en este caso, no logró ser ubicado.