Vuelve Manchester United con Cristiano Ronaldo y Cavani no está ni en el banco; ¿qué sucedió?

Manchester United vuelve a jugar luego del parate por las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022 este sábado a la hora 11 uruguaya por la Premier League inglesa en un partido ante Newcastle United con la presencia entre los titulares de su flamante adquisición, el portugués Cristiano Ronaldo, pero con la ausencia de Edinson Cavani, quien ni siquiera está en el banco de suplentes.

El uruguayo se perdió justamente la triple fecha de Eliminatorias ante Perú, Bolivia y Ecuador debido a que llegó a un acuerdo con el técnico de la selección nacional, Óscar Tabárez, para no viajar hacia Uruguay ya que a su regreso, debería haber hecho 10 días de cuarentena en un hotel sin poder entrenar y luego de ello, volver a los entrenamientos con su club, por lo que se hubiera puesto al día físicamente cuando ya debía viajar para jugar la triple fecha de Clasificatorias de octubre ante Colombia, Brasil y Argentina.

Pese a ello y a que continuó entrenando con sus compañeros en Inglaterra, este sábado de mañana cuando se dio el equipo titular de Manchester United sin su presencia, todos se preguntaban qué había sucedido con Cavani.

El club no informó nada oficialmente, pero el técnico Ole Gunnar Solskjaer dijo antes del partido que "sufrió un golpe en el entrenamiento y por eso no está en el plantel. Ojalá no pase mucho tiempo antes de que pueda jugar".