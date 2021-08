Tabárez: "Cavani no viene por una decisión estratégica; en octubre vendrá mucho mejor"

El director técnico de la selección uruguaya, Óscar Tabárez, habló este lunes en conferencia de prensa en el Complejo Uruguay Celeste y el punto neurálgico de la misma fue su decisión de quitar a Edinson Cavani de la convocatoria para los tres partidos de Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022 que se disputarán del 2 al 9 de setiembre próximo.

Ayudado por apuntes que tenía en un papel para no olvidarse de nada, el Maestro habló largo sobre el tema de la ausencia del Matador.

“Todos los problemas vinculados a la concurrencia o no a sus selecciones nacionales provenientes de Europa, tienen dos vertientes. En primer caso, las Asociaciones Europeas de Clubes que no querían ceder a los jugadores por motivos deportivos, que no podían jugar determinados partidos al regresar. Las causas son estratégicas, pero tienen antecedentes también de que esas estrategias tienen que ver con lo económico, por tener cada vez equipos más poderosos con los mejores jugadores, y cada vez crecer más en desmedro de la organización de la FIFA que es la que defiende el fútbol de selecciones y el Campeonato del Mundo que es el acontecimiento deportivo que tiene más convocatoria en el mundo”, expresó Tabárez al inicio de la conferencia.

Mauro Pimentel / AFP

Tabárez habló también de los rivales que se vienen

A su vez, agregó: “Y la otra vertiente es la que involucra a los equipos de la Premier League, que es única, y tiene que ver con disposiciones de control sanitario del Reino Unido para el combate de la pandemia. Como se sabe, estas disposiciones de los estados, están por encima de cualquier organización, sea deportiva, política, social. Y nosotros lo hemos vivido. En un momento acá, se suspendió la actividad. Todavía no ha regresado totalmente el público a las canchas, y eso no se discute, y lo que crea (pónganlo entre comillas) el problema, son las cuarentenas previstas para las personas que regresan de regiones endémicas y las formas en que se hacen. Se hacen en hoteles que están reservados para esos fines, dan la alimentación sin ningún tipo de distinción. En los dos casos, en el presentado por la Asociación de Clubes Europeos y los presentados por algunos equipos de la Premier League, se hicieron gestiones por parte de la FIFA que recién culminaron el viernes".

"Es por eso que al jugador no se le desconvocó cuando dimos la lista que se vencía el plazo, porque estuvimos esperando la finalización de esas gestiones. En cuanto a los demás clubes de las demás ligas, primero se fueron sumando ligas que decían que no iban a ceder jugadores y finalmente quedó sola LaLiga de España. Una decisión del TAS que fue negativa a sus intereses, hizo que no pasara nada. Pero no dieron resultados las gestiones de FIFA ante el gobierno del Reino Unido para ver si se podía atenuar el efecto de la cuarentena”, sostuvo.

“Y después vino la decisión sobre Cavani y quien habla se hace responsable de esto, pero necesitábamos una decisión institucional, yo no soy el dueño del fútbol. Y por eso, tal como lo dice el contrato que firmé, soy el responsable de la parte deportiva de todas las selecciones nacionales, y tengo la obligación de asesorar, de llamar la atención, de acatar, de asumir, todas las cosas que derivan de las relaciones con el gobierno del fútbol, donde este nivel de decisiones se tienen que tomar por ellos mismos”, expresó el DT de la selección nacional.

Tabárez habló de qué hubiera sucedido si venía el delantero de Manchester United. “Si venía Cavani, iba a estar a la orden en estos tres partidos en donde se van a jugar tres en ocho días y hay que gestionar la actividad de los futbolistas porque no es fácil jugar tres partidos con tanta significación, partidos de Eliminatorias, es algo duro, y además esa gestión es porque no tenemos experiencia en esto. Es la primera experiencia de jugar tres partidos de Eliminatorias en ese plazo. La cuarentena que tendría que hacer post partidos, ya sabemos cuáles son sus características, en hoteles, no puede entrenar, se aísla de su equipo. ¿Cuál es el panorama que hubiera presentado? La pérdida de lo que ha ganado ahora en cuanto al mejoramiento de su forma. Recién jugó los primeros 40 minutos tras la Copa América y eso lo llevaría a quedar relegado de la posibilidad de integrar el plantel que sigue compitiendo en la Premier y para octubre iba a llegar sin jugar en su equipo y la situación sería peor que la de ahora”.

Además, añadió: “Se quedó en Inglaterra, va a trabajar con su equipo, va a tener la posibilidad de jugar partidos y en octubre, cuando se jueguen nuevas fechas por las Eliminatorias, vendría mucho mejor”.

Sebastiao Moreira / EFE

El Maestro pidió que los jugadores de la Premier tomen participación en este tema

Tabárez repitió que “la decisión tenía que ser institucional. Si me preguntan a mí, un simple entrenador, qué pasara en octubre, no lo sé, pero se hicieron gestiones y van a continuar y puede ser que se llegue a una solución que mejore la posibilidad de concurrencia de futbolistas a los equipos sudamericanos”.

“Nosotros tenemos un caso único, pero muchos países tienen ese problema. ¿Quiénes deben encargarse de esas gestiones? Yendo a lo nuestro, la AUF, la Conmebol y la FIFA y yo agregaría que tendrían que participar representantes de los equipos de la Premier, tendrían que colaborar en la resolución del problema”, expresó el entrenador celeste.

Y añadió: "No es un asunto de entrenadores ni de quién le paga el sueldo a los jugadores, en eso no me meto. Además, la participación de los equipos ingleses tendría que darse, porque no está bien escudarse en decisiones del estado con fines sanitarios, para evitar desventajas deportivas o dicho de otra manera, para sacar ventajas del mismo tenor".

“En octubre esperamos un mejor panorama y si no, nuevas decisiones referentes al problema. Vi que hubo acuerdos con Argentina y a dos jugadores con la AFA y no los exime de hacer la cuarentena cuando vuelvan, la harán igual tres días antes. Lo conversamos con Cavani antes de tomar la decisión y dijo que no lo convencía esto, y a mí tampoco, porque tiene que hacer la cuarentena y no está dispuesto a determinadas cosas”, añadió.

DOUGLAS MAGNO / AFP

Para Tabárez, esta decisión que tomó, hará que Cavani llegue mejor en octubre

El DT del combinado uruguayo indicó que “esos fueron los motivos de la decisión, fue una cosa estratégica desde el punto de vista deportivo, la convocatoria se hizo y todavía había conversaciones entre la FIFA y el gobierno del Reino Unido. Llegamos a esta decisión y le pido que graben esto y reflexionen sobre las cosas en que nos basamos para tomar esta decisión”.

Los partidos que se vienen

Acerca del partido contra Perú que se disputará el jueves 2 de setiembre en Lima a la hora 22 de Uruguay, y de los dos que jugará como local ante Bolivia y Ecuador, el Maestro también habló.

"Cualquier partido de Eliminatoria es dificultoso, tienen un componente especial, hay mucha paridad. Lo que puede cambiar es la aparición de público que para nosotros puede ser importante, porque cuando podía ingresar gente, Uruguay fue el que vendió más entradas de todo Sudamérica. El público de la selección es especial y muy consecuente. En ese sentido tenemos dos partidos de local y uno de visita, faltan jugadores importantes pero tenemos que llenarnos de sensaciones positivas que hagan ver que los resultaods dependan de lo que suceda en la cancha. Hay que dar muchísimo en cuanto a rendimiento individual y después generaer estrategias colectivas, considerando al rival y llevarlas a cabo. No puedo hablar de optimismo, sí que no hay pesimismo. Vamos a hacer lo debido y la suerte en las eliminatorias va a depender de los resultados", expresó el DT celeste.

afp efe

El Maestro dijo que sin Suárez ni Cavani, la selección ya consiguió triuinfos

Acerca de las bajas que tendrá de cara a esos partidos, Tabárez dijo: "Cada vez que faltan jugadores importantes, es difícil. A Perú le falta Lapadula que fue figura en la Copa América. Son contingencias que siempre ocurren. No nos quejamos, pero a veces nos toca dura la cosa porque viene toda junta. Pero tenemos futbolistas para enfrentar esos desafíos y creemos que tenemos posibilidades de conseguir lo que buscamos, pese a que faltan jugadores fundamentales".

También habló sobre el hecho de tener que jugar sin Luis Suárez ni Cavani.

"No sé qué pasará en el partido. Cuando una cosa no pasa nunca, lo aceptaría, pero, ¿cuántos partidos tuvimos sin Suarez ni Cavani? Y algunos los hemos ganado, más allá de algunos vaticinios. Lo vamos a intentar. Cavani quedó fuera por una decisión estratégica y Suárez por problemas físicos", sentenció.