A 16 días del partido, la AUF publicó los audios VAR del penal de Sud América - Peñarol

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) publicó este martes los audios del diálogo que tuvieron los jueces de VAR Andrés Cunha y Gustavo Tejera con el árbitro Javier Burgos en el partido que disputaron Sud América y Peñarol en Jardines el 22 de agosto por la última fecha del Torneo Apertura.

En dicho encuentro, Burgos sancionó a lo 73' minutos un penal que el argentino Tomás Andrade transformó en gol para darle un resultado final de 1-1 al partido.

La infracción, cometida a los 67 minutos, no fue advertida por Burgos cuando a la salida de un córner Carlos "Paco" Rodríguez intentó despejar un balón y terminó impactando a un rival de Sud América que fue en procura de la pelota.

Para Burgos, Rodríguez fue el que despejó la pelota.

Diego Battiste Burgos en el discutido chequeo del VAR

Sin embargo, desde el VAR, Cunha advirtió que el jugador de Sud América llegó primero a la pelota y que Rodríguez se lo llevó puesto cometiéndole el penal.

Gustavo Tejera, el asistente de VAR, le preguntó si el atacante jugó el balón con el brazo a lo que Cunha respondió que lo hizo con la cabeza o con el hombro.

"Es fina", dijo Cunha que finalmente en conjunto con Tejera decidieron invitar al juez a hacer un chequeo en el campo de juego (on-field review) para revisar la jugada.

El diálogo publicado por la AUF a través de su plataforma AUFTVse corta ahí y no se publicó qué charló Burgos con la cabina de VAR al revisar la polémica acción.

Diego Battiste

El festejo de Sud América

El pasado jueves 27 de agosto, Peñarol fue recibido por el Colegio de Árbitros y se les hizo escuchar el diálogo entre los jueces. Por Peñarol concurrieron el dirigente Guillermo Varela y el delegado Gonzalo Moratorio, y por el Colegio se hicieron presentes Juan Cardellino, Roberto Silvera y Marcelo De León.

La reunión duró tres horas y los representantes de Peñarol dijeron entonces a Referí que se fueron "con más dudas que certezas". Además, Moratorio declaró: "Percibimos a Cunha sugiriendo con apresuramiento exacerbado la posibilidad de que existiera un penal a Burgos".

Después de 16 días, los audios fueron hechos públicos.

Este fue el diálogo completo publicado por la AUF:

Staff Images / Conmebol

Andrés Cunha, otra vez cuestionado por Peñarol

Cunha: ¿Qué viste vos Javier?

Burgos: Agacha la cabeza y le tranca bien la pelota.

Cunha: No le toca la pelota.

Tejera: No reanudes Javi que estamos chequeando ese posible penal.

Burgos: Pa' mí se la tranca, es más, agacha la cabeza...

Cunha: A la pelota le pega el de Sud América y el de Peñarol le pega al de Sud América. ¿Ves que le pega con el hombro o la cabeza el jugador de Sud América? El de Peñarol nunca le pega al balón.

Burgos: Hago señal de chequeo.

Tejera: ¿Quién juega el balón?

Cunha: El de Sud América.

Tejera: ¿Con el brazo lo juega?

Cunha: Con el hombro. Y el jugador de Peñarol le pega a él. Es fina, porque le pega en el brazo, pero nunca le pega el jugador de Peñarol a la pelota.

Tejera: Aparte le pega como con la canilla en el brazo.

Cunha: Para mí es falta. Mete la cabeza pero gana la pelota. Para mí le pega al jugador. ¿Ves? El jugador de Sud América pega y este otro le da.

Tejera: Si, invitalo a un on-field review.

Cunha: Javi, te recomiendo un on-field review por un posible penal. Vos me decís que viste que juega el de Peñarol pero el que juega es el jugador de Sud América.

Tejera: Con el hombro decile.

Cunha: Sí.