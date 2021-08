¿Qué vio José Burgos para cobrar el penal de Carlos Rodríguez?

Los jugadores de Peñarol y el cuerpo técnico se fueron muy molestos con el arbitraje que encabezó José Burgos este domingo en el cierre del Torneo Apertura donde el aurinegro igualó 1-1 con Sud América en Jardines.

Sobre el minuto 68', tras un tiro de esquina, el VAR le advirtió a Burgos de un posible penal a favor de Sud América. El juez fue a chequear el monitor y resolvió pitar la pena máxima con la que el argentino Tomás Andrade igualó el encuentro.

Inmediatamente, Pablo Ceppelini le protestó a los árbitros asistentes.

Carlos Rodríguez

Cuando terminó el encuentro, varios jugadores junto con el ayudante técnico Darío Rodríguez le fueron a protestar a Burgos.

Mauricio Larriera saludó a los tres jueces de cancha e intercambió unas palabras en buenos términos.

Pero una vez consultado por VTV dijo: "Si la falta fue el rechazo de Carlos (Rodríguez) me dio la sensación que llega antes a la pelota, pero le doy la derecha. Soy pro VAR, pero pro VAR en todos los partidos y todo el campeonato".

¿Fue penal o no?

Si el juez fue a revisar la acción en el monitor es porque desde el VAR advirtieron la incidencia. Burgos, después de ver varias repeticiones en la pantalla, cobró el penal.

Andrés Cunha y Gustavo Tejera fueron los encargados del VAR en el partido.

¿Fue un penal claro y evidente? No. ¿Fue un penal cobrable? Si. ¿Por qué? Porque hubo contacto entre el defensor y el atacante, además de un riesgo asumido al ensayar la defensa.

Rodríguez fue a buscar el centro ejecutado con la pierna y si bien llegó primero y la despejó luego impactó con su pierna en el cuerpo del delantero de Sud América.

El argumento de llegar primero al balón no exime la posibilidad de cometer penal si antes o después se golpea al atacante.

Rodríguez asumió ese riesgo al atacar la pelota con la pierna y no con la cabeza.

Además, en la tendencia mundial del arbitraje todo contacto por mínimo que sea genera un penal cobrable. No puede decirse por eso que Rodríguez se regaló porque el defensa está para rechazar los centros, pero sí que tuvo la mala suerte que aún llegando antes a la pelota se encontró con el cuerpo del rival tras su despeje.

A contrario sensu, también se puede interpretar la jugada como un despeje de Rodríguez que llegó primero que el atacante, y que este se agachó y terminó chocando con el defensor por lo que el contacto, que existió, no le impidió llegar a la pelota para quedar en situación ventajosa para definir porque la misma ya estaba lejos del área. Puede ser un argumento para entender que no hubo penal, porque al zaguero le era imposible no tocar al rival una vez rechazado el esférico. Porque a fin de cuentas, el fútbol es un deporte de contacto.

En definitiva, fue una jugada gris, que admite dos interpretaciones y que se enmarca en esa gran serie de penales que el VAR permite advertir y que ciertamente no están dentro de los elefantes que se deben detectar (posibles errores flagrantes) sino dentro del catálogo de las hormigas (jugadas finas, imperceptibles al golpe de vista y solo detectables tras una larga serie de repeticiones y apoyos en cámara lenta).

¿Hubo penal al Canario Álvarez?

Sobre el final del partido, al minuto 90' + 5'. en una acción de pelota quieta donde Ariel Nahuelpán cabeceó afuera, Guillermo Rodríguez cayó encima de Agustín Álvarez Martínez y con el antebrazo lo golpeó en la cabeza provocándole un corte.

Álvarez Martínez terminó con un corte

No pareció penal, pero con el argumento del golpe tal vez pudo haberse sancionar. El problema fue que el Canario Martínez no atacó la pelota, ni siquiera saltó y por eso Rodríguez se le terminó cayendo encima.

También hubo otra jugada captada por la televisión, en un córner, donde Gary Kagelmacher tomó en un córner a Marcos Camarda. Fue antes del penal de Carlos Rodríguez, pero el VAR no hizo que Burgos revisara la jugada porque la sujeción fue mínima y previa a que cayera la pelota en el área.