"Percibimos a Cunha sugiriendo con apresuramiento exacerbado la posibilidad de que existiera un penal", dijo Moratorio

La delegación de Peñarol concurrió este jueves a la tardecita al Colegio de Árbitros para que le dejaran ver las imágenes y escuchar el audio entre el árbitro del partido entre los aurinegros y Sud América que terminó 1-1 por la última fecha del Torneo Apertura, José Burgos, y el árbitro VAR, Andrés Cunha, que llevó a que se terminara pitando un penal que igualó el encuentro.

Esa igualdad privó a los presididos por Ignacio Ruglio de pasar a Nacional en la tabla del certamen y en la Tabla Anual, e hizo que además quedaran a ocho puntos del líder, Plaza Colonia, de cara al comienzo del Clausura.

Al término de ese encuentro, el capitán de Peñarol, Walter Gargano, mostró su disconformidad con lo que había pitado el árbitro por considerar que no había existido penal.

El lunes, desde Europa, en donde se encuentra haciendo una recorrida por distintos clubes, el presidente Ignacio Ruglio también se quejó del arbitraje en su estado de Whatsapp.

"Si decís algo, te sanciona un tribunal. ¿Cuál es nuestra herramienta para defendernos? Ninguna, te obligan a hacer silencio", escribió.

Por Peñarol concurrieron al Colegio el dirigente Guillermo Varela y el delegado Gonzalo Moratorio, y fueron recibidos por Juan Cardellino, Roberto Silvera y Marcelo De León.

Según comentó Moratorio a Referí, luego de estar cerca de tres horas reunidos, se fueron del encuentro "con más dudas que certezas. No nos alcanzó, ni nos satisfizo la devolución del Colegio, ni en las imágenes, en las que no se ve nítidamente el penal, ni menos aún de que tuviera que intervenir el VAR”.

Leonardo Carreño

Gonzalo Moratorio, uno de los delegados de Peñarol ante la AUF

El delegado agregó: "Percibimos a Cunha sugiriendo con apresuramiento exacerbado la posibilidad de que existiera un penal a Burgos".

La naturaleza de VAR para el presidente de la Comisión de Árbitros de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Wilson Seneme, "es muy diferente", explicó el delegado.

Y añadió: "Seneme dice siempre que 'El VAR no busca hormigas, debe buscar elefantes', y para nosotros en este caso, ni hormigas hay".

"No pudieron justificar el acto de por qué el VAR llamó al árbitro. Sí justificaron el accionar de los árbitros, por lo que no habrá sanciones hacia ellos. Eso nos dejó más asombrados y molestos, se volvió bastante tensa la reunión de casi tres horas. No se habló de pedir disculpas ni de autocrítica por parte del Colegio", dijo.

Otro tema que interesaba a Peñarol es que, como sucede normalmente en acciones polémicas en las que actúa el VAR en partidos de Conmebol, fueran dados a conocer públicamente los audios entre el árbitro Burgos y el árbitro VAR, Cunha.

"Nos dijeron que no están seguros que vayan a subir los audios y le pedimos por favor que lo subieran. A su vez, le pedimos a ellos y al presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, que fueran subidos a la brevedad, porque entendemos que puede servir que la gente los escuche", indicó Moratorio.

A su vez, el delegado informó que "Peñarol dejó un video al Colegio por nueve puntos perdidos por errores arbitrales en este Apertura", según un estudio de la Comisión de Seguimiento del club..

La versión del Colegio

Marcelo De León, expresidente de la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (Audaf) y actual integrante del Colegio de Árbitros, dio su versión de los hechos acontecidos el jueves a la tardecita ante la delegación de Peñarol.

"Les mostramos el video y los audios y se les mostró le evidencia. Ellos siguen manteniendo que no está bien lo que les mostramos (la jugada del penal que pitó Burgos a instancias del VAR) y si no quieren admitir nada, no podemos hacer otra cosa", indicó De León a Referí.

Camilo Dos Santos

Marcelo De León, del Colegio de Árbitros, dio su versión de la reunión con la delegación de Peñarol

Según De León, los integrantes de la delegación de Peñarol "insistían en que era Andrés (Cunha) el que incitaba a que el árbitro (Burgos) pitara el penal y eso no fue así. El que decidió pitar el penal, fue José y no tiene nada que ver Andrés en este tema".

"Paramos varias veces el video y se lo volvimos a pasar desde distintos ángulos, pero ellos seguían sin entrar en razón. Iban con una posición ya tomada", terminó explicando De León.