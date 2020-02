Los delegados de Peñarol ante la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) que presentaron una nota para ser recibidos por el Colegio de Árbitros por el polémico arbitraje de Daniel Fedorczuk en la derrota del pasado domingo ante Defensor Sporting de atrás 2-1 en el Parque Franzini, serán recibidos la semana que viene, a la vez que el club aurinegro pretende que de ahora en adelante, las sanciones a los árbitros sean publicadas por la propia Asociación, tal como se hace con los futbolistas o directores técnicos.

"Peñarol quiere que se publiquen las sanciones a los árbitros", explicó a Referí el delegado Gonzalo Moratorio.

Leonardo Carreño

Según agregó Moratorio, hasta ahora no se hace debido a que los miembros técnicos del Colegio de Árbitros están en contra, aunque "es un tema que quedamos en hablar con el presidente (del mismo) (Sergio) Pérez Lauro".

Con relación a la presentación ante el Colegio de Árbitros, finalmente quedó para la semana entrante debido a que alguno de sus integrantes, se encuentra de viaje por temas laborales y que atañen precisamente al referato.

Por lo que les informaron a los delegados aurinegros, la intención era citarlos para el miércoles, pero ese día justamente el plantel y también los dirigentes de Peñarol estarán regresando desde Curitiba, ya que el martes 3 de marzo, los mirasoles debutarán en una nueva edición de la Copa Libertadores de América enfrentando al local, Athletico Paranaense.

"Si nos citan para la semana que viene, pedimos que sea para el jueves o viernes, debido a que viajamos con el plantel por la Copa Libertadores y regresamos el miércoles", explicó Moratorio.

Cómo es el procedimiento

El delegado aurinegro indicó a Referí cómo es el procedimiento que se lleva a cabo en esa reunión con el Colegio de Árbitros.

Si bien aún debe esperar hasta el jueves para ver si se toma alguna resolución nueva en la sesión del consejo directivo de la institución, –ya que allí se hablará del tema–, ya se habló con la Comisión de Seguimiento de Arbitrajes de Peñarol y se habló de las jugadas que se entienden polémicas para dialogar con el Colegio.

"Peñarol no se queja de las jugadas milimétricas que pueden llevar a un árbitro a equivocarse. Eso puede pasarle a cualquiera y en cualquier encuentro. Sí va a hablar de las absurdas decisiones que se tomaron contra Defensor Sporting como por ejemplo, los dos penales que no se cobraron sobre Xisco Jiménez, e incluso, el penal que nos pitaron en contra en la hora por una falta que no existió de Gabriel Rojas sobre un rival", dijo Moratorio.

Y añadió: "Son errores grotescos. Eso es lo que nos preocupa y lo que vamos a hablar la semana que viene con integrantes del Colegio de Árbitros".

Según Moratorio, en la audiencia se observarán imágenes del encuentro entre aurinegros y violetas para subrayar lo que se consideran errores de Fedorczuk.

Además, el propio delegado sostuvo que en la primera fecha ante Cerro, a Peñarol no le cobraron "dos penales, uno clarísimo sobre (Gary) Kagelmacher a quien le hicieron un tackle en plena área y con el árbitro (Diego Riveiro) muy bien ubicado. Insisto que de las jugadas que son muy dudosas, no nos preocupamos ni vamos a decir nada".

Con respecto al supuesto fuera de juego que hubo en el gol de Rodrigo Abascal sobre Defensor Sporting el pasado domingo, Moratorio sostuvo que habló con integrantes de la Comisión de Seguimiento de Arbitrajes de Peñarol y que ellos entienden "que es una jugada de (Video Assistance Referee) VAR, porque es muy fina. Si Abascal está adelantado, es por centímetros".

Por todo lo ocurrido, el delegado aurinegro ante la AUF reiteró que la intención del club es que de ahora en adelante, "se publiquen las sanciones a los árbitros. No veo nada de malo en eso, y así nos enteramos de si son suspendidos por errores y no como nos enteramos normalmente que es cuando no los vemos en la fecha siguiente en ningún encuentro".

PIQUEREZ BUSCA UN LUGAR

Diego Battiste

Peñarol se sigue preparando para el debut de la Copa Libertadores del próximo martes 3 de marzo contra Athletico Paranaense.

El equipo entrenó y abrió las puertas 40 minutos a la prensa este miércoles en Los Aromos.

Hasta el momento, el conjunto titular es prácticamente el mismo que jugó ante Defensor Sporting el pasado domingo.

Una de las ideas que tiene el técnico Diego Forlán es la posibilidad de darle cabida de entrada al lateral volante Joaquín Piquerez para que juegue como volante externo por izquierda.

De ser así, la mitad de la cancha estará compuesta por Jesús Trindade, el húngaro Krisztián Vadócz y Piquerez, con Facundo Pellistri un poco más abierto.

De lo contrario, continuará en la titularidad Matías De los Santos.

La zaga continuará siendo la misma con Giovanni González, Gary Kagelmacher, Rodrigo Abascal y Gabriel Rojas, en tanto que en ofensiva, también seguirán como titulares el español Xisco Jiménez y David Terans.

Igualmente, aún quedan varios días de entrenamiento –todos a puertas cerradas– y allí el DT puede ensayar alguna variante más.

El plantel viajará en chárter hacia Curitiba el próximo lunes 2.