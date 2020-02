Las jugadas que protesta Peñarol, que pedirá audiencia al Colegio de Árbitros

En Peñarol quedó malestar por la actuación arbitral de este domingo en el Franzini, donde Defensor Sporting ganó por 2-1, y la directiva aurinegra resolvió que le pedirá una audiencia al Colegio de Árbitros para hacerle sentir su disconformidad.

Así lo confirmó a Referí el vicepresidente carbonero, Rodolfo Catino, este lunes por la mañana, luego que los dirigentes aurinegros adoptaran tomar esa medida cuando se han jugado dos fechas del Torneo Apertura.

En los directivos hubo malestar con la actuación de Daniel Fedorczuk, el juez en el escenario violeta.

“Dos penales por partido que no le cobran a Peñarol en las primeras dos fechas. Pesa y mucho”, comentó en sus redes sociales el dirigente Marcelo Areco.

“Es raro que no se vea este penal tan claro”, agregó y compartió la imagen de la jugada en la que el arquero de Defensor, Matías Castro, y el atacante de Peñarol, Xisco, tienen un contacto en el área que no fue considerado falta por el árbitro del partido.

El reclamo a nivel dirigencial va en línea con las declaraciones de Diego Forlán, el entrenador aurinegro, una vez finalizado el partido del domingo.

El técnico estalló contra los jueces. “Si vio penal y lo cobró, lo felicito, pero que también cobren los nuestros. Vamos a ponernos un poquito las pilas”, dijo en tono molesto al atender a los medios de prensa a la salida del escenario del Parque Rodó.

Forlán reclamó el penal de Castro a Xisco y también puso en duda la falta de Gabriel Rojas a Facundo Milán, en la que se pitó la pena máxima y llegó el 2-1 de los violetas.

“Es fútbol, lamentablemente a último momento, habrá que verla, de nuestro lado no pareció, pareció buen quite de Gaby (Gabriel Rojas). Lo único que puede quedar es la bronca que los que son penales nuestros que los cobren. La situación de Xisco (en referencia al choque del golero violeta en el segundo tiempo), el fin de semana pasado donde hubo penales, lo mismo... Por lo menos los nuestros cóbrenlos porque terminan siendo faltas muy claras para nosotros y por eso tenemos bronca”, dijo el DT.

Diego Battiste

Forlán también habló sobre la actuación de Fedorczuk, quien junto a sus asistentes no titubeó al señalar el primer gol de Peñarol en el partido, de Rodrigo Abascal, que fue en situación dudosa. “En general, obviamente el arbitraje es polémico en todos lados”, dijo el DT.

“No sé si fue, no me dio la sensación, el hincha tiene sentimientos, a mí me dio la sensación de que Gaby la quita bien (señaló sobre la jugada del penal para Defensor). Ahora también digo que si hay claras nuestras que las cobren. Si fue penal ese y lo cobró, lo felicito. Pero a Xisco se ve claramente que el golero disputa la pelota y se lo llevan puesto. El otro día lo mismo va a disputar la pelota y termina en el piso. A ver si nos ponemos todos un poquito las pilas”, expresó el entrenador mirasol.