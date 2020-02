Aguerre denunció ser acosado y Cerro Largo remite nota a los árbitros

El golero Washington Aguerre, quien fue separado del plantel de Cerro Largo tras la expulsión sufrida ante Nacional, habló con el presidente del club Ernesto Dehl al que le comentó el martirio que sufre todos los partidos con los insultos y las provocaciones de las hinchadas rivales. Ante esta situación, el presidente Dehl reveló a Referí que el club elevará un comunicado al Colegio de Árbitros para que los jueces paren los partidos en caso de comprobarse tales provocaciones.

“Estuve conversando con Aguerre esta mañana y la verdad que nos comentó algo que nosotros no sabíamos, las provocaciones. En el partido anterior (en la temporada 2019) le amenazaron al hijo y el otro día me contó lo que la hinchada de Danubio le gritaba y tenemos que ayudarlo al muchacho. Es la verdad. Bajarle el perfil al tema para tratar de colaborar entre todos con él”, reveló el presidente del club arachán.

Leonardo Carreño

Dehl agregó que le pidió al golero detalles de las situaciones que le tocó vivir.

Separado del plantel

Dehl dijo a Referí que el golero seguirá separado del plantel trabajando con una psicóloga de Cerro Largo. “Nosotros nos vamos a limitar a actuar de acuerdo a lo informado por la profesional. Aguerre realizará la terapia con una psicóloga, vamos a profundizar sobre ello y la psicóloga nos entregará el informe y ahí nosotros tomaremos la decisión. Vamos a seguir lo que diga la profesional”.

Sobre la situación del jugador y si trabajo con el grupo dijo: "Acordamos que lo más adecuado es que se tomara unos días, un tiempo, él estuvo de acuerdo, y luego veríamos los pasos a seguir”.

Camilo dos Santos

Consultado sobre si el técnico Danielo Núñez no lo quiere en el plantel, el presidente respondió: “Esta es una decisión de la directiva, no es una posición del técnico sino de la directiva. Si el profesional debe o no trabajar con el plantel lo decide la directiva, el técnico después lo pondrá o no, y en eso no nos metemos, pero el muchacho es 100% jugador de Cerro Largo y es un golero con condiciones”.

Diego Battiste

Aguerre fue expulsadoen el partido ante Nacional luego de que ser amonestado tras el primer gol arachán al sentarse de frente a la tribuna de los tricolores. En el complemento vio la roja por el penal que cometió ante Gonzalo Castro.

Cerro Largo, que ganaba 2 a 0 hasta ese momento, se quedó sin cambios y un jugador de campo ocupó el arco. El juego terminó igualado 2 a 2. Luego de esa situación el jugador discutió con el técnico en el vestuario y al día siguiente fue separado del plantel.