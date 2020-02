Después del robo y de recuperar las camisetas, Cerro Largo juega por US$ 550.000

Tras empatar 1-1 en el partido de ida en el Campus de Maldonado, Cerro Largo y Palestino se citan este miércoles en Chile para disputar la revancha que definirá cuál de los dos avanzará a la tercera ronda de la Copa Libertadores 2020.

Cerro Largo, debutante en el torneo continental, tiene la tarea más compleja ya que debe ganar o empatar marcando al menos dos goles para clasificar. Un empate 0-0 lo deja fuera, mientras que la igualdad a un tanto significaría tener que ir a penales.

El fin de semana el equipo sufrió un hurto en su utilería: “Entre lo hurtado están las pelotas de la Copa Conmebol Libertadores, zapatos, camisetas oficiales que se utilizarían en el partido a jugarse en Chile. Si las ves escríbenos. Somos el Club del pueblo”, denunciaron en su cuenta de Twitter.

Hoy nos tocó.....



Robaron utilería del club, entre lo hurtado están; las pelotas de la Copa Conmebol Libertadores, zapatos, Camisetas oficiales que se utilizarían en el partido a jugarse en Chile...



Si las ves escribinos.



Somos el Club del pueblo!! pic.twitter.com/bhrgXj1kC7 — Cerro Largo Futbol Club (@CerroLargoFc) February 9, 2020

“¡Mucho ánimo, amigos! Que esto no sea un impedimento para su viaje y lleguen sin problemas a Chile. ¡Los esperamos!”, replicó Palestino desde la misma red social.

¡Mucho ánimo, amigos! Que esto no sea un impedimento para su viaje y lleguen sin problemas a Chile. ¡Los esperamos! 🇵🇸👏🏻 https://t.co/5cBatMtn97 — Club Deportivo Palestino (@CDPalestinoSADP) February 9, 2020

Horas después, otro mensaje de Cerro Largo anunció la recuperación de parte de los artículos sustraídos, principalmente las camisetas dispuestas para el viaje a Chile.

El plantel viajó este martes a Chile.

🛫 🇺🇾 | 🇨🇱#libertadores

Emprendemos el viaje a un sueño, vamos Cerro Largo, vamos Arachán!!#CerroLargoEsDeLaGente pic.twitter.com/3EEqgIUuzc — Cerro Largo Futbol Club (@CerroLargoFc) February 11, 2020

Danielo Núñez no podrá contar con el golero Washington Aguerre, expulsado en el duelo de ida ante Palestino. El arquero para la revancha será Ramiro Bentancur.

En su último partido por el torneo chileno, Palestino empató 1-1 ante Unión Española, con un jugador más en la cancha. Pero no pudo inclinar la balanza a su favor, ya que el plantel se mostró exhausto.

“No nos dio la capacidad física. Los partidos más complicados son cuando empiezas a jugar miércoles y domingo, cuesta recuperar”, dijo el DT Ivo Basay.

En caso de clasificar a la tercera fase, Cerro Largo cobrará US$ 550.000 de premio y si avanza a la siguiente, la de grupos, se asegurará US$ 3.000.000 (US$ 1.000.000 por partido que juega de local).