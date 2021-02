Peñarol se arma para 2021: Ruglio anunció preacuerdo para la llegada de Schiappacasse

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, anunció que llegó a un preacuerdo para que el delantero Nicolás Schiappacasse, de 22 años, de Sassuolo de Italia, se incorpore al equipo que dirige Mauricio Larriera para la temporada 2021.

El exjugador de River Plate, que a los 16 años surgió como una de las nuevas promesas del fútbol uruguayo y que luego en Atlético de Madrid no sostuvo el crecimiento que prometía, es uno de los delanteros que buscaba Peñarol para el plantel que está armando para el Torneo Apertura 2021, que se iniciará a fines de abril o principios de mayo.

"Siempre digo que hasta que no están cerrados los contratos, no están firmados. Hace un mes estamos trabajamos en esto. Hoy puedo decir que las condiciones se dejaron muy cerca de cerrarse y ayer (martes) lo compartí con mis compañeros en la reunión del Consejo. Entre hoy y mañana se debe cerrar. Existe una preacuerdo, pero hasta que no esté firmado no está concretado. Sí puedo decir que es bastante inminente la firma del acuerdo", dijo Ruglio en el programa A Fondo de AM 1010.

Schiappacasse lleva cinco temporadas con escasa participación en equipos de segundo orden y en la actual, en Sassuolo jugó un solo partido en la Serie A, en noviembre, cuando ingresó 14 minutos ante Inter, cuando su equipo perdía 3-0.

En 2016, Atlético de Madrid adquirió la ficha y en cinco años el futbolista pasó por seis equipos sin ningún suceso: Atlético de Madrid, Atlético de Madrid B, Rayo Majadahonda de la segunda división español, Parma de Italia, Famalicao de Portugal y Sassuolo de Italia.

Peñarol se transforma en un lugar en el que buscará regresar a un nivel competitivo que le permita regresar a Europa.

Por otra parte, el presidente anunció que siguen buscando un centrodelantero, porque Schiappacasse viene a cumplir el rol de delantero por afuera.

Homenajes a los históricos: el turno de Tabárez

El presidente también se refirió a los homenajes que el club está realizando a los entrenadores que dejaron una huella en la historia.

"Una de las metas que nos pusimos desde el comienzo, sabiendo que en la diaria te terminan absorbiendo los temas cotidianos, fue que no nos nublaran las cuestiones cotidianas y que, cuando fuese nuestro turno, lo que queríamos hacer era una firme defensa de la historia del club, con los que están en vida y con quienes ya no están. Que tengan un espacio de reconocimiento por lo que hicieron para el club. Queríamos hacer una pasarela de homenaje a los técnicos que nos hicieron ganar las cinco Libertadores, las tres intercontinentales y los dos quinquenio. Comenzamos con Gregorio. Luego Pablo Bengoechea habló con el Maestro Tabárez. Posteriormente hablé con el Maestro y estaba emocionado con el homaneje que le habíamos realizado a Gregorio. Ahora será su turno y pinesa con su hija. Este jueves colocaremos el segundo totem".

El jueves en el Campeón del Siglo, el entrenador de la selección y campeón como técnico de Peñarol en la Libertadores de 1987, quedará en la memoria del estadio aurinegro.