Peñarol y Nacional dos mundos que llegan al clásico con realidades diferentes

Siempre han sido dos mundos muy diferentes. Como corresponde a rivales de estas características. Uno es de una forma y el otro, exactamente lo contrario, se encuentra en las antípodas. No importa en la época que se lea esto, en las páginas y páginas que Peñarol y Nacional han escrito y escribirán. Siempre serán dos mundos distintos.

Pero este momento es muy particular para jugarse un clásico. Se disputa un día después de las elecciones aurinegras en un club partido por la crisis futbolística al que no le salió absolutamente nada en 2020.

Enfrente está Nacional que viene muy dulce tras clasificar entre los ocho mejores de la Copa Libertadores y ser finalista de este mismo Intermedio.

Peñarol y su mala racha

El hincha de Peñarol espera y espera. La ansiedad lo carcome. Hace seis clásicos que no puede ganarle a Nacional. Demasiado.

La última vez fue en aquel amistoso disputado en Boca Ratón a mediados de 2019 con un gol en la hora de Darwin Núñez.

De allí en adelante, no pudo más con su tradicional rival.

Diego Battiste

Pero si se habla de clásicos oficiales, Peñarol no gana desde la final del Uruguayo 2018, es decir, 10 partidos.

En ese periplo posterior, además, le tocó perder un tricampeonato uruguayo que tenía prácticamente en sus manos.

Entonces cayó en la definición del Torneo Clausura del año pasado 2-0 y tan solo tres días después le pasó lo mismo en la final del Campeonato Uruguayo. Dos finales perdidas en tres días. Otra vez, demasiado para el hincha.

Esta vez, volverá a ser local en el Estadio Campeón del Siglo. La única vez que se midieron en el escenario carbonero por un clásico, terminaron igualados a 1. Ni así pudo ganar Peñarol.

Por eso este domingo tiene una posibilidad muy especial para buscar dar vuelta la pisada en esa materia. Terminar no solo con esta racha de seis encuentros sin ganar, sino conseguir su primera victoria en un clásico disputado en su casa.

El gran aditivo que tiene –más allá del clásico en sí mismo– es que sabe que este fue un año pésimo en lo deportivo en el que perdió el Torneo Apertura, el Intermedio, y quedó eliminado de las Copas Libertadores y Sudamericana, sin mostrar prácticamente nada. Ni con Diego Forlán como técnico, ni ahora con Mario Saralegui.

Pero ojo porque el hecho de ser local en su cancha por segunda vez en la historia, lo obliga a no perder, ya que para el eterno rival, sería un año redondo al ganar allí.

Si bien Nacional perdió la final del Apertura a manos de Rentistas, al menos lo peleó. Además, ahora se clasificó a la final del Torneo Intermedio y ya está entre los ocho mejores de la Copa Libertadores de América. La diferencia deportiva en este 2020 es abismal.

Es un momento muy especial para Mario Saralegui, quien tuvo buenas y malas, pero en general, sigue sin conformar. Cuenta con una gran historia clásica tanto como jugador, como también de entrenador en Peñarol.

Este domingo puede ser un prueba de fuego para él, teniendo en cuenta que una derrota podría terminar con su ciclo.

Nacional y su momento

Anímica y futbolísticamente, Nacional llega mejor que Peñarol a este partido. Lidera con comodidad la Tabla Anual del Campeonato Uruguayo, se clasificó a la final del Torneo Intermedio y esta semana se clasificó a cuartos de final de la Copa Libertadores de América, una instancia que no alcanzaba desde 2016.

Si bien el próximo jueves tiene que viajar para enfrentar a River argentino por la Copa, el mensaje de Giordano a la interna del club es de que no va a especular y que afrontará el clásico con la mejor versión del equipo. Después tendrá cuatro días para que los futbolistas descansen y preparar el choque frente a los dirigidos por Marcelo Gallardo.

El partido de este domingo tiene valor en sí mismo, por la historia y por el significado que tiene para los hinchas. Pero en la tabla de posiciones la importancia es relativa, ya que la ventaja a favor de los tricolores es bastante amplia.

Nacional tiene que mejorar su producción futbolística, porque si bien ha logrado buenos resultados en los últimos partidos (solo perdió contra Danubio), tuvo un bajón en la producción de goles a favor en los últimos cuatro encuentros. Solo marcó uno, el que le hizo Emiliano Villar a Boston River. Aún así, sin convertir goles de campo, logró clasificar en la Libertadores.

Nacional

Sin buenos rendimientos de Rodrigo Amaral y de Santiago Rodríguez, que son los futbolistas que pueden marcar la diferencia jugando de enganche, el técnico apostó a un equipo con velocidad por los costados, aunque no siempre obtuvo buenos resultados. Trezza, que suele jugar por derecha, no logra terminar con éxito sus escaladas, mientras que Ignacio Lores, que tuvo un gran rendimiento en su debut con la tricolor, después no tuvo continuidad. Otro, como Brian Ocampo, ya perdió protagonismo en el plantel.

En los dos partidos contra Independiente del Valle el técnico organizó el equipo como para contener al rival y prácticamente no generó fútbol para los delanteros. Un plan que fue criticado por los hinchas, pese al éxito en el resultado final.

En esta ocasión, de acuerdo a lo ensayado en Los Céspedes, Giordano piensa quitar un volante para que ingrese Gonzalo Castro y se sume a Alfonso Trezza y Gonzalo Bergessio.

Además del mejor presente, que se traduce en los resultados y en las posiciones, Nacional llega a este partido con viento en la camiseta por los antecedentes clásicos recientes Pero la de este domingo es otra historia y el entrenador lo sabe.

LOS PROBABLES EQUIPOS

Peñarol

Kevin Dawson; Juan Acosta, Fabricio Formiliano, Gary Kagelmacher, Mathías Pintos; Cristian Rodríguez, Jesús Trindade; Jonathan Urretaviscaya, Facundo Torres; David Terans y Matías Britos.

Nacional

Rochet; Méndez o Cougo, Laborda, Renzo Orihuela, Oliveros; Emiliano Martínez, Rafael García, Joaquín Trasante o Carballo, Alfonso Trezza, Gonzalo Bergessio y Gonzalo Castro.

Diego Battiste

CORTITAS DE PEÑAROL

Mario Saralegui

Un partido muy especial

No será un clásico más para Mario Saralegui, más allá de que disputó muchísimos como jugador y también como técnico en sus dos pasajes anteriores por la institución. Este año consiguió el 55% de los puntos en los 17 encuentros que ha dirigido, pero el equipo transitó por una crisis deportiva importante que lo dejó fuera de la serie de grupos de la Copa Libertadores y pudo jugar solo una fase de la Copa Sudamericana. Si pierde, puede ser la despedida para el DT.

Mala racha

Diez partidos oficiales

Peñarol busca terminar con una muy mala racha contra Nacional, al que lleva 10 partidos oficiales sin poder ganarle, más precisamente, desde la final del Campeonato Uruguayo 2018 con Diego López como entrenador. Sin tomar en cuenta los compromisos oficiales, hace seis clásicos que no derrota a su tradicional adversario.

Todos negativos

De covid-19

Todo el plantel, cuerpo técnico de Peñarol y los funcionarios de Los Aromos fueron sometidos a hisopados para conocer si alguno se había contagiado de covid-19. En la tarde de este viernes, el club anunció en sus redes sociales que todos los resultados han dado negativo y que se mantiene a Joaquín Piquerez aparte a la espera de cumplir plazos para realizarse su hisopado debido a que estuvo en contacto con un positivo.

Diego Battiste

Tres bajas

Equipo incompleto

El equipo principal de Peñarol tendrá tres bajas sensibles. Por un lado, no podrá estar Walter Gargano, uno de los futbolistas más experientes, quien tiene una distensión en el sóleo, sufrida conta Boston River. Tampoco podrán estar los dos laterales: Giovanni González –suspendido por cinco amarillas– y Joaquín Piquerez debido a que está en cuarentena por contacto con un caso de covid-19.

Clásico 24

El que más jugó

Cristian “Cebolla” Rodríguez, el actual capitán de Peñarol, es quien más clásicos ha disputado del actual plantel carbonero. Hasta el momento, el volante jugó 23 encuentros contra Nacional de los que ganó 10, empató ocho y perdió cinco.

Los debutantes

Acosta, Pintos y Torres

Tres futbolistas que han practicado como titulares hasta este viernes en el primer equipo debutarán en materia de clásicos con Peñarol. Ellos son el lateral izquierdo Mathías Pintos, el volante Facundo Torres –ambos jugaron por inferiores–, y el lateral derecho Juan Acosta.

Diego Battiste

Saralegui

Técnico desde el 9/9

Llegó a la dirección técnica porque el presidente lo quiso así, para dirigir tres meses, tras cesar a Diego Forlán. Estuvo envuelto en polémicas en redes sociales (le pidieron que dejara de tuitear), ganó el 55 % de los puntos y el clásico puede ser su último partido en el club.

AFP

Giordano

Técnico interino desde el 16/10

Dirigió nueve partidos y ganó seis. La directiva decidió que al final del Intermedio designará al sustituto de Munúa, pero su estadía transitoria en la dirección técnica fue tan efectiva que en Nacional piensan confirmarlo hasta el final de la temporada 2020

D. Battiste

CORTITAS DE NACIONAL

Por la copa

Fecha confirmada

Después del partidocontra Peñarol, Nacional viajará a Buenos Aires para enfrentar a River Plate. Ese partido será el jueves 10 a la hora 21:30 en Avellaneda.

Leonardo Carreño

Uno más

Recuperó a Neves

El jueves se reintegró a los entrenamientos el volante Gabriel Neves, quien se contagió de covid-19 durante su participación en las Eliminatorias con la selección. El futbolista continuó entrenando en su domicilio por lo que físicamente se presentó en buen estado, pero sin ritmo de fútbol, por eso es poco probable que sea tenido en cuenta este domingo.

Dudas

Méndez y Trasante

Las dudas del técnico para armar el equipo pasan por la situación sanitaria de Armando Méndez y Joaquín Trasante, quienes se lesionaron durante el partido del miércoles contra Independiente del Valle. Si no llegan en condiciones de jugar serán sustituidos por Ayrton Cougo (pasando Laborda al lateral derecho) y Felipe Carballo.

Descartados

Corujo y Vecino

El zaguero Guzmán Corujo y el delantero Thiago Vecino se encuentran en recuperación de sus lesiones y por lo tanto no estarán a la orden de Giordano para el clásico. Corujo sufre de tendinitis en una rodilla y Vecino de una lesión en la planta del pie.

Racha

¿Y los goles?

En los primeros cinco partidos que disputó Nacional con Giordano como técnico, convirtió 10 goles, un promedio de dos por partido. En cambio en los últimos cuatro encuentros solo marcó uno, frente a Boston River. Pese a no marcar goles de cancha, clasificó a cuartos de final de la Libertadores.

Capitán

Rompió el maleficio

Gonzalo Bergessio, capitán del tricolor, le marcó un gol a Peñarol en el clásico del Apertura, rompiendo así su mala racha frente al tradicional rival. Desde que llegó al club, el argentino jugó 10 clásicos oficiales, ganó 3, empató 6 y perdió 1.

LAS CIFRAS

6 clásicos hace que Peñarol no logra ganarle a Nacional.

55 por ciento de los puntos en juego ganó Saralegui como técnico.

10 clásicos oficiales hace que Peñarol no logra doblegar a Nacional.

LOS ÚLTIMOS 20 CLÁSICOS

Amistoso 2016 Nacional 3-1 Clausura 2016 Empate 2-2 Uruguayo especial 2016 Nacional 3-0* Apertura 2017 Empate 1-1 Amistoso 2017 Nacional 1-0 Clausura 2017 Peñarol 2-0 Amistoso 2018 Peñarol 2-0 Supercopa 2018 Peñarol 3-1 Apertura 2018 Empate 1-1 Clausura 2018 Empate 1-1 Final uruguayo 2018 Peñarol 2-1 Amistoso 2019 Peñarol 2-0 Supercopa 2019 Nacional 1-1 (4-3) Apertura 2019 Empate 1-1 Amistoso 2019 Peñarol 2-1 Intermedio 2019 Nacional 3-0 Clausura 2019 Empate 0-0 Final Clausura 2019 Nacional 2-0 Final Uruguayo 2019 Nacional 1-0 Apertura 2020 Empate 1-1

* No se jugó, ganó en la AUF