Petro llamó a construir un “gran poder negro” dentro de “una democracia multicolor”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, manifestó el deseo de su gobierno de impulsar una "nueva emancipación" de las comunidades afrodescendientes priorizando la inversión pública para el desarrollo de las zonas más pobres del país, en especial entre las comunidades que habitan en los litorales del Océano Pacífico y el Mar Caribe.

Lo aseguró durante un encuentro en el palacio presidencial para conmemorar los 29 años de la Ley 70, sancionada en 1993 por el Congreso, norma que le otorgó a las comunidades negras del Pacífico la propiedad colectiva de sus tierras, además de reconocer su identidad y sus derechos a la igualdad y a la dignidad.

El mandatario indicó que avanzará con la reglamentación de ley, que solo fue regulada en un 30%, una tarea que, según precisó, delegó en su vicepresidenta, Francia Márquez, quien encabezará un futuro Ministerio de Igualdad.

"En este gobierno debe existir y presentarse una nueva emancipación. Quizás la emancipación completa, ojalá. La liberación real es la igualdad, es abrir oportunidades. Esa equidad significa que el litoral Pacífico, que allá los palenques en el Caribe, que las regiones más pobres puedan gozar de un privilegio para poderlas igualar con las otras regiones de este país", dijo Petro.

Del encuentro participaron miembros de las comunidades y asociaciones que representan a las comunidades afros, las que resaltaron la urgencia de garantizar las condiciones para el trabajo comunitario y el diálogo social en las áreas más postergadas.

Presente también en la ceremonia, Márquez destacó que “es fundamental la implementación y financiación integral de la ley”, con el propósito de que “la dignidad se vuelva costumbre real para el pueblo afrocolombiano”, afirmó la vicepresidenta según recoge el período colombiano El Tiempo.

“Siendo una hija de la Ley 70, parida de la Ley 70, la Vicepresidencia no es un fin para mí, solo es un medio para seguir transformando. Hoy, ante ustedes, pongo todo mi ser, espíritu y corazón para construir con todos”, expresó Márquez, quien afirmó que la normativa “definirá el rumbo de la igualdad de oportunidades en materia de empleo y desarrollo económico” para las comunidades.

Ambos dirigentes subrayaron la necesidad de priorizar el desarrollo en el litoral Pacífico, en el Caribe colombiano y en las regiones donde hay población negra, regiones en las que el gobierno quiere extender la "etnoeducación", el suministro de agua potable y las garantías sociales.

“La palabra libertad es nada si no hay igualdad, si no hay derechos. Si no hay poder de la población sobre el Estado. Así que ojalá que la vicepresidencia de Francia constituya la creación del ‘gran poder negro’ en Colombia, dentro de una democracia multicolor", aseguró Petro.

Contra la violencia

El encuentro con los representantes de las comunidades afros se concretó pocas horas después que el mandatario visitara el municipio de Ituango, en la subregión Norte del departamento de Antioquia, en donde la policía local halló un artefacto explosivo minutos que arribara a la zona para reiterar el llamado a los grupos armados a pactar un cese al fuego multilateral y acogerse a su propuesta de paz total.

Luego que el equipo de seguridad detonó controladamente el artefacto, el comandante de la Policía de Antioquia, coronel Daniel Mazo, expresó que “en ningún momento estuvo en riesgo la vida del presidente”, según reportaron los medios locales. Tras el incidente, el mandatario se reunió con la comunidad en la Institución Educativa Pedro Nel Ospina, luego de instalar un Puesto de Mando Unificado y analizar la situación de seguridad en la región.

“Les propongo a estos grupos en todo el país un cese al fuego multilateral, la seguridad humana se mide con vidas y por eso hago esta propuesta”, dijo Petro en compañía del ministro del Interior, Alfonso Prada, y el ministro de Defensa, Iván Velásquez.

El mandatario subrayó una vez más que su gobierno pretende enfocarse en enfrentar a las economías ilegales que financian la guerra en Colombia y son motores de violencia. Dijo, además, que ya instruyó al ministro de Defensa para que los alcaldes tengan mayor autonomía y puedan tomar decisiones oportunas.

Petro, además, reveló que diversas facciones armadas que delinquen en la región de Ituango han mostrado interés de acercarse a la propuesta de la paz total; como son los casos de El Clan del Golfo y las disidencias del frente 36 de las FARC.

En este contexto, el Gobierno colombiano ha definido los 65 municipios de mayor riesgo para los líderes y las lideresas sociales, y en tal sentido pretende intervenir en esas comunidades para proteger la vida de los más vulnerables mediante los Puestos de Mando Unificados (PMU), una iniciativa de Iván Cepeda, titular de la Comisión de Paz del Senado.

Los líderes y lideresas sociales, así como otros actores de la sociedad que trabajan por los derechos de las comunidades, especialmente las más afectadas por la violencia, participan en este espacio y manifestaron que hay altas expectativas frente a las acciones que se tomarán desde los PMU.

“La situación del norte, del nordeste, del Bajo Cauca, del Magdalena Medio de Antioquia, es muy complicada y que viene de años por todos los grupos armados que tienen injerencia en la zona”, recordó Susana Gómez, representante del Pacto Histórico en Antioquia.