Picadas saludables: las claves para preparar pico de gallo y guacamole

Este blog fue publicado originalmente en el blog Not Only Salad.

Cada tanto me gusta preguntarle a ustedes, mis queridísimos lectores, qué recetas les gustaría ver próximamente en el blog. Siempre surgen ideas buenísimas, siendo, algunas de ellas, ideas que de repente pensaba que no iban a tener tanto éxito! Uno de los ejemplos más claros es el de “picadas saludables”. ¡No se imaginan las veces que salió mencionado este pedido! Por eso, hoy agrandamos la familia de recetas estrella del blog con dos infaltables: ¡pico de gallo y guacamole! ¿Me acompañan?

Cuando pienso en recetas de dips o acompañamientos para picadas, quiero que sean bien simples de hacer. ¡Hay tanto por hacer, que si nos complicamos vamos mal! Una buena picada debe ser variada, colorida, y ofrecer diferentes tipos de alimentos: quesos, fiambres, vegetales, chips (¡los hay bastante sanos!), algo calentito… Si quieren ver el 101 de picadas, les recomiendo ver la nota que publiqué el año pasado. Toca todos los temas, desde elegir una buena variedad de quesos, hasta (importantísimo) ¡cómo calcular cantidades!

¿Y sobre qué servir tan ricos dips?

Lo clásico es usar los famosos totopos, pero hace poco descubrí unas galletitas que me parecieron una mejor opción. Los totopos son generalmente fritos, en cambio estas galletitas son horneadas, a base de maíz, lo cual mantiene el sabor característico con aires mexicanos, y además son libres de gluten.

Son bien finitas y crocantes, muchos de ustedes me dijeron que ya las probaron, y que principalmente las comen junto con guacamole. Es importante destacar que no tienen conservantes, no tienen colorantes, tampoco grasas trans ni colesterol.

Hace un tiempo subí una receta de hummus express, una opción que ningún fanático de la cocina saludable puede perderse. Como dice mi amiga Lucía: “el hummus nunca está demás”. Sin embargo, me faltaba agregar más opciones ¡Lo sé! Por eso, hoy venimos recargados con dos recetas imposibles de resistir. El pico de gallo y el guacamole lo son todo: rico, fácil y sano.

Pico de gallo

Es un dip típico mexicano que se usa para darle un toque fresco a muchísimos platos, entre ellos los famosos tacos. Es como una salsa, sin tener consistencia de tal. El pico de gallo entra en este posteo de picada saludable porque se hace a base de vegetales frescos, crudos, teniendo el gran plus de ser bajo en calorías.

Pueden encontrarse tantas recetas como mexicanos existen en el mundo, y la oferta es tan amplia que, para no enloquecer, decidí ser fiel a mi instinto y ofrecer una versión que me gusta a mi, adaptada a los ingredientes que se encuentran fácilmente en Uruguay. Por ejemplo, en vez de usar jalapeño preferí la salsa picante para darle un toque spicy. El jalapeño no se encuentra siempre, en cambio la salsa picante, sí. Además, es mucho más fácil de dosificar.

Tips para un gran Pico de gallo

El tomate es el ingrediente predominante, y por eso recomiendo hacer Pico de gallo casero cuando se encuentra en su mejor momento. Si bien el tomate es de verano, ya encontré algunos bien sabrosos y maduros, de la consistencia adecuada para hacer un dip espectacular. Con tomates “medio pelo”, mejor ni perder el tiempo… Van a tener que cortar el tomate en cubitos parejos y chiquitos, descartando las semillas y jugo. Guarden eso para otro uso, por ejemplo un jugo de tomate (licúan todo) o para engrosar una salsa de tomate.

Los otros ingredientes son cebolla (blanca o amarilla), jugo de lima, sal, cilantro, y la salsa picante (o jalapeño). Tanto el jugo cítrico, salsa picante, y la sal pueden suministrarse a gusto de cada uno. El cilantro marca la diferencia en el sabor, tanto en el Pico de gallo como el guacamole que veremos a continuación. De hecho, personalmente me pareció que un Pico de gallo sin cilantro termina siendo una clásica salsa criolla.

Es importante tomarse el tiempo para cortar tanto el tomate como la cebolla bien fino, en cubitos parejos. De esa forma lograremos un dip que “se sube” fácilmente a las galletitas y no se desparrama. También ayudará a que los sabores se mezclen mejor.

Antes de servir el dip, recomiendo dejarlo marinando al menos media hora (fuera de la heladera). ¡El sabor y textura del Pico de gallo va a ser mucho mejor! Si quieren hacerlo con más anticipación, pueden guardarlo tapado con film en la heladera y sacar 20 minutos antes de comer. Cuanto más tiempo lo dejen marinar, más jugo va a largar el tomate, por eso recomiendo servirlo con una cuchara.

Guacamole

Así como les contaba acerca de pico de gallo, el guacamole tampoco tiene una receta única. Cuando lo hago en casa siempre le agrego un poco de tomate picado en cubitos bien chicos, porque ayuda a aumentar el volumen, le da mucha frescura y lo aliviana, pero hoy lo voy a omitir. ¿Por qué? Bueno, porque lo estoy sirviendo con el pico de gallo al lado, y me parece un exceso de tomate. Ya tienen en común el cilantro, por eso decidí diferenciarlos un poco más. De hecho, esta versión me gustó tanto ¡que creo que se queda así para la posteridad! Su textura es bien cremosa, con algunos chunks de palta (no me gusta que quede lisa), y la cebolla colorada picada bien finito que da su sabor y dulzura.

Tips para un gran Guacamole

El único secreto para hacer un buen guacamole es una buena palta (aguacate). Punto. Cuando vayan a comprarlas, presiónenlas ligeramente con la yema del dedo. Si la pulpa no cede nada, tienen que esperar unos días a que madure, si cede un poquito, está perfecta para usar ese mismo día, y si cede demasiado, está pasada. También pueden sacarle el “ombliguito” que tienen en un extremo. La pulpa debe verse verde.

El jugo de lima (o de limón) es absolutamente esencial. Además de aportar su sabor, ayuda a evitar que la palta se oxide una vez pisada. Hay que mezclar ambos ingredientes apenas terminamos de pisarla, así se mantiene su color verde brillante.

Recomiendo pisar la palta con tenedor, y nunca utilizar electrodomésticos como procesadoras o mixers. Éstos tienden a dejar una textura demasiado lisa, y en mi opinión no queda tan bien como cuando es más irregular.

*Stephanie Rauhut es gastrónoma profesional y autora del blog Not Only Salad. Estudió cocina en Uruguay, en Francia, y tras haber tenido durante varios años su empresa de pastelería, se dedica actualmente a la comunicación gastronómica y de viajes.

Ingredientes

Pico de gallo:

1/2 cebolla blanca o amarilla, picada bien fino

jugo de 1 lima

1/2 cta sal

2 tomates grandes, maduros pero no pasados

puñado de hojas de cilantro, picadas

salsa picante o jalapeño picado bien fino, a gusto

Guacamole:

2 paltas maduras

jugo de lima

1/2 cebolla colorada, picada fino

puñado de hojas de cilantro, picadas

sal, a gusto

salsa picante, a gusto

Procedimiento

Pico de gallo:

Mezclar la cebolla picada, el jugo de lima y la sal en un bowl. Dejar marinar por 5 minutos; mientras picamos el tomate. Cortar el tomate en cubitos chicos, descartando sus semillas y jugo (guardar para otro uso). Mezclar con la cebolla. Agregar el cilantro picado y probar el sabor. Rectificar la sal, jugo de lima, y agregar picante si se desea.

Para que quede bien rico, recomiendo dejar reposar el Pico de gallo listo por al menos 30 minutos, o algunas horas en heladera (tapado con film).

Guacamole:

Cortar las paltas al medio, descartar los carozos y extraer la pulpa con cuchara. Pisar con tenedor dejando algunos pedacitos. Rociar con el jugo de lima y mezclar. Agregar la cebolla picada, el cilantro, y mezclar. Condimentar con sal, probar y rectificar el jugo de limón si se quiere más ácido, y agregar salsa picante si se desea.

Servir enseguida. Si tienen que guardarlo en la heladera, ya sea porque lo hicieron con anticipación o les sobró un poco, recomiendo que lo cubran con un trozo de film haciendo contacto directo con la salsa. De esa forma tendrá el menor contacto posible con el aire y no se oxidará tanto.