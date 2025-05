Pese a incertidumbre arancelaria, exportaciones a Estados Unidos crecen en lo que va del año

Exportaciones de Uruguay a EEUU no se frenaron pese a anuncios de aranceles de Trump

La incertidumbre provocada por los anuncios arancelarios de Donald Trump a nivel mundial no impactó en las exportaciones uruguayas hacia Estados Unidos en la primera parte del año. Las ventas crecieron más de 50% impulsadas por las colocaciones de carne, celulosa y subproductos cárnicos.

Esta semana, y luego de una serie de negociaciones, los dos países decidieron poner un freno y suspendieron por un plazo de 90 días la aplicación de los gravámenes que se habían impuesto mutuamente.

Uruguay quedó incluido en un grupo que tienen un arancel básico de 10% para ingresar productos a Estados Unidos.

Sin embargo, la posibilidad de un debilitamiento del comercio (ante las dudas generadas por el nuevo escenario) no se verificó.

En abril, Estados Unidos se ubicó como el tercer destino exportador de Uruguay con operaciones por US$ 162 millones y una suba interanual de 41%. El dinamismo del mes acompañó lo que ocurrió en el primer cuatrimestre del año. Las ventas llegaron a US$ 551 millones con un aumento de 54% respecto al mismo período de 2024, según información del Instituto Uruguay XXI.

La carne vacuna fue el principal producto con US$ 331 millones e incremento de 98% en la comparación interanual. Después se ubicó la celulosa con US$ 77 millones y mismo resultado que entre enero y abril del año pasado.

En tercer lugar quedaron los subproductos cárnicos con US$ 44 millones con suba de 25%, luego la madera y productos de madera con US$ 32% e incremento de 1% y los aparatos e instrumentos médicos con US$ 12 millones y aumento de 69%.

Otros productos colocados en el mercado estadounidense fueron la miel natural y la leche en polvo, entera, sin adición de azúcar ni otro edulcorante.

La información oficial muestra que el dinamismo exportador llegó por el desempeño de las ventas de carne vacuna. Según datos aduaneros, dentro de este rubro las mayores ventas fueron de cuartos compensados vacunos, congelados y deshuesados y recortes (trimmings) congelados y deshuesados.

Oportunidades para Uruguay

Apenas conocido el anuncio arancelario de Trump, el gobierno uruguayo comenzó a identificar sectores que podrían obtener ventajas frente a competidores que venden los mismos productos a Estados Unidos y al mundo. El mes pasado, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, señaló que la carne vacuna, los cítricos, la celulosa y la madera son los sectores más expuestos a los cambios en las posiciones arancelarias que dispuso la administración estadounidense.

La carne, los cítricos y la celulosa están comprendidos en el nuevo esquema de aranceles recíprocos con una tasa de 10%. La madera quedó excluida.

Los cítricos pagan un arancel de ingreso a Estados Unidos de 2%. Oddone mencionó que la suba del impuesto generará un mayor costo y un problema para los exportadores, pero pese a eso reiteró que el nuevo contexto traerá oportunidades para el sector citrícola.

“Estamos viendo cuáles son las reacciones arancelarias de otros países afectados con estas políticas y cómo queda Uruguay en esos mercados”, explicó el ministro.

Aranceles de ingreso a Estados Unidos

Uruguay pagó US$ 52 millones de aranceles para ingresar en el país norteamericano en 2023 (último dato disponible), con una suba interanual de 12%. El 90% fueron por exportaciones de carne vacuna. La tasa fue de 13%. El segundo rubro con más impuestos fue la madera y sus productos. En este caso las exportaciones fueron por US$ 95 millones y los aranceles llegaron a US$ 2 millones.