Picnic: el cinismo corrosivo

Te abro la puerta de este Pícnic! con una reflexión que disparó este inicio: “No te limites a resistir el cinismo, lucha contra él activamente. Combatámoslo en nosotros mismos, porque esta bestia desgarbada yace latente en cada uno. El cinismo a menudo se disfraza de facultades y disposiciones más nobles, pero es categóricamente inferior”. Esto lo escribió la gran escritora y pensadora María Popova, en 16 aprendizajes de vida de 16 años de The Marginalian. Ella es la responsable de uno de mis sitios web favoritos (que solía llamarse Brain Pickings y que nació como una newsletter), que siempre me acerca un pedacito de sabiduría y me regala un poco de luz para reflexionar.