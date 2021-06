Piquerez: se tiene fe para la Copa América y confundió a Mariolo Rebollo con Mariolo Saralegui

El lateral izquierdo de Peñarol, Joaquín Piquerez, quien sufrió una distensión muscular del muslo derecho cuando se terminaba el primer tiempo del partido contra Boston River por la tercera fecha del Torneo Apertura y no pudo estar a la orden en la selección para los partidos por Eliminatorias ante Paraguay y Venezuela, mantiene las esperanzas de ir a la Copa América de Brasil que comienza el domingo.

“Me hice una resonancia magnética que por suerte no llegó a ser desgarro. Justo hoy me reintegré con todo el equipo y me sentí muy bien”, explicó Piquerez al programa Último al Arco de Sport 890.

El lateral y volante aurinegro explicó cómo vivió la experiencia de quedar fuera de la selección el día previo a su incorporación al plantel que se prepararía para los encuentros de las Eliminatorias.

“Fue una frustración tremenda, estaba en un buen momento, sobre todo, por la citación, por ser mi primera vez, algo que todo el mundo sueña. Tuve el apoyo de mi familia y de mis amigos. Sufrí mucho, pero no tuve tiempo para eso y sí me enfoqué en pensar en recuperarme porque no hay mucho margen para recuperarse”.

Diego Battiste

La noche ante Boston River, salió lesionado a los 38 minutos

El cuerpo técnico de la selección dará la lista de la Copa América este jueves y espera estar en ella.

“Siempre tengo fe de estar. Sé que las posibilidades son muy pocas, me lesioné en un momento crucial, pero las esperanzas van a estar hasta último momento. No sé si perdí chances, pero tenía un lugar y por la lesión, fui reemplazado (por Camilo Cándido). Ya estoy notable, estoy 100% y la esperanza la tengo”.

El lateral comentó también una anécdota que le sucedió con el llamado a la selección que tuvo como protagonista al asistente técnico Mario Rebollo.

"Estaba llegando a casa después de entrenar. Miré el celular y había un mensaje de audio que decía 'Mariolo'. Y yo pensé: 'Pah, ¿qué quiere Saralegui?'. Luego me di cuenta que era un mensaje de Mario Rebollo que me querían citar a la selección. Como no lo tenía agendado, no tenia idea quién era Mariolo", dijo sonriendo.