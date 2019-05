PIT-CNT denuncia chantaje empresarial previo a la reunión anual de la OIT

Chantaje del sector empleador. Así describe el PIT-CNT a determinadas actitudes que está tomando el sector empresarial antes de la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que comienza en dos semanas en Suiza. Este año esa cumbre (en la que además se festeja el centenario del organismo) vuelve a tener importancia para Uruguay ya que el país puede quedar incluido en una lista negra por no respetar convenios internacionales de trabajo y violar libertades laborales. Aunque parezca que falta poco tiempo para el inicio todavía se tejen las estrategias que las delegaciones de empleadores y trabajadores llevarán a Ginebra. Y hay un hecho que causa una fuerte molesta a la dirigencia sindical local.

Días atrás se desarrolló en Austria el congreso de la Confederación Europea de Sindicatos (CES). Además de todos los representantes regionales se invita a participar a integrantes de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur, su homónima regional. Actualmente, Fernando Gambera es secretario general de esa coordinadora, además de secretario de relaciones internacionales del PIT-CNT. Por tanto, participó del evento.

Durante el congreso tuvo chance de intercambiar con dirigentes sindicales europeos, más cercanos a los pasillos de la OIT y al trato con empleadores del viejo continente que también recorren los recovecos del organismo internacional. Y los comentarios no fueron buenos mirando la próxima conferencia anual.

Para entender el escenario que se le describió hay que remontarse a febrero de este año. En ese mes, la Comisión de Aplicación de Normas del organismo conformó una lista preliminar de 40 países para ser incluidos en la lista negra. De ellos quedarán finalmente 24.

La lista definitiva es negociada durante los dos primeros días de la conferencia entre las delegaciones de empleadores y sindicalistas que participan. La postura de las centrales sindicales de la región es que sean incluidos Brasil, Argentina y Colombia. El primero por la reforma laboral que aprobó la administración de Michel Temer y mantiene el presidente Jair Bolsonaro.

Los casos de Argentina y Colombia tienen que ver más con cuestiones económicas y sociales. Pero es claro que el énfasis está colocado en la inclusión de Brasil. Sin embargo, el bloque empresarial, con el apoyo de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), tiene en la mira a Uruguay.

Hace una década, la Cámara de Industrias y la Cámara de Comercio presentaron una queja ante la OIT contra la Ley de negociación colectiva para el sector privado y el decreto 165 de 2006 sobre las ocupaciones de los lugares de trabajo.

Después de años de idas y vueltas la oficina realizó varias recomendaciones al gobierno uruguayo para que introdujera cambios en la ley y modificara su postura respecto a las ocupaciones. El decreto acepta a esa medida como una extensión del derecho de huelga. En cambio, el organismo solicitó al Poder Ejecutivo que respetara los derechos de los empresarios y los trabajadores no huelguistas durante las ocupaciones.

En febrero, entendió que no se habían registrado avances e incluyó a Uruguay entre los 40 países, es decir lo dejó al borde la lista negra. La OIT no impone castigos por estar en ese listado. Pero estar incluido no le hace bien a la imagen internacional de un país; ya que pone en duda su institucionalidad y seguridad jurídica.

Con ese contexto fue que Gambera llegó al evento de sindicatos europeos. “Aproveché para tener conversaciones informales y bilaterales con varios de los sindicalistas planteando la preocupación por el caso de Uruguay”, señaló a El Observador.

“Hay un chantaje de los empresarios, con una falta de total de vergüenza, para terminar de armar la lista de 24 países”, añadió. Lo que los negociadores sindicales europeos le transmitieron es que los empleadores, como parte de una estrategia para conformar la lista negra, quieren emparejar el caso de Uruguay con Brasil.

“No es un secreto, fue un tema de conversación en todos los pasillos”, explicó. La posición de los empresarios, según lo que le comentaron a Gambera, es que si la delegación de trabajadores quiere que Uruguay sea excluido de la lista negra, entonces Brasil tampoco la integrará.

“Eso es una negociación de muy mala fe; coloca a la delegación de trabajadores en un dilema. Para que el caso de Brasil sea tratado en la OIT habría que permitir que Uruguay también forme parte de la lista”, afirmó Gambera. Esa es la disyuntiva porque el PIT-CNT no está de acuerdo en que el país esté dentro de la nómina.

“Lo que es una infamia es que quieran poner en el mismo plano a un país como Brasil que hace una reforma laboral que violenta normas de la OIT con Uruguay que tiene un sistema (de relaciones laborales) probado y con valoraciones hechas por la propia OIT”, sostuvo el dirigente.

Las posturas de empleadores y trabajadores siguen enfrentadas y por tanto las estrategias seguirán delineándose durante los próximos días. El último tramo de la negociación comenzará el lunes 10 de junio en Ginebra. Allí se conformará la lista. Quedar fuera o dentro de ella cobra relevancia para el gobierno uruguayo que todavía busca cerrar un acuerdo con UPM para la instalación de una segunda planta de celulosa.

Uno de los requisitos de la multinacional es que el Poder Ejecutivo imponga reglas laborales claras para la etapa de construcción de la planta. Es decir, que le otorgue un blindaje frente a medidas sindicales como las ocupaciones. Entonces, integrar la lista negra no sería un buen antecedente para la etapa final de negociación entre la finlandesa y el gobierno.