Plan para contener homicidios detonó diferencias entre colorados: entre "una posición de Heidi" y "ganas de figurar"

Cuando a pedido del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, se instauró la mesa interpartidaria por seguridad, se le pidió a cada partido político que designara un delegado de perfil técnico. En el primer encuentro —al que el Frente Amplio no asistió—, el único delegado conocido a los ojos de la opinión pública fue el abogado penalista Andrés Ojeda, quien asistió en nombre del Partido Colorado.

Eso generó una rispidez interna que terminó por detonarse la última semana, luego de que el Ministerio del Interior anunciara un nuevo plan para contener los homicidios que contará con el financiamiento del BID y que —tal y como informó El Observador— en una de sus variantes reclutará a exdelincuentes rehabilitados para que oficien de agentes territoriales en los barrios. Esto se debe a que el líder del proyecto es el asesor ministerial Diego Sanjurjo, también colorado y del mismo sector que Ojeda: Ciudadanos.

Cuando Heber recién convocó a la mesa interpartidaria por seguridad, el exfiscal y actual diputado Gustavo Zubía le manifestó al secretario general del partido, Julio María Sanguinetti, su intención de ser él quien concurriera en representación del partido, contó el propio Zubía a El Observador. Sin embargo, Sanguinetti le manifestó que el elegido para ir sería Ojeda.

El penalista había sido convocado a concurrir por el líder de su sector, Adrián Peña, según reconstruyó El Observador con fuentes del partido. Zubía lo aduce a que su sector —Tercera Vía— es minoritario dentro del partido.

Así, Sanjurjo y Ojeda (que comparten sector) forman parte de la mesa que afinará las propuestas que financiará el BID. Pero ante el anuncio de Heber en Desayunos Informales (Canal 12) de la propuesta, Zubía la criticó duramente. Si bien el ministro impulsa la propuesta, se trata de una idea que trajo a la mesa Sanjurjo. Además, no era la primera vez.

La idea de fomentar un programa similar a Cure Violence era parte del programa de gobierno del Partido Colorado, por el que Zubía fue precandidato a la presidencia. "Yo es la primera vez que me entero. Si está en el programa de gobierno, no lo vi. Debe corresponder a una iniciativa que tuvo otra gente. Yo tengo una idea contraria a esa evangelización de las personas", expresó el exfiscal.

Pese a eso, no ha conversado con el asesor ministerial sobre el tema. "Yo no he leído todos los programas de gobierno ni me interesa tampoco, ni leer a Sanjurjo, aunque tenemos muy buena relación cuando conversamos. ¿Dónde están los antecedentes, el conocimiento, la experiencia para expedirse sobre estos temas? Si no es temática de Heber y es temática de Sanjurjo, entonces Sanjurjo está dictando los lineamientos en temas, nada más y nada menos, que en política de violencia y de homicidios que nos están acalambrando en este momento", criticó.

Además, lamentó que pretenda implementar políticas que, a su juicio se alinean con las del Frente Amplio. "Esto me hace acordar a las ideas de (Gustavo) Leal y de (Eduardo) Bonomi. Son programas que sueñan en la rehabilitación conversando, bien característicos de la izquierda y el propio Sanjurjo lo dijo, que varios movimientos de izquierda en todo el mundo propulsan este tipo de programas. Sí, es verdad, es el programa de la utopía que no dio ningún resultado en gobiernos del Frente Amplio", añadió.

Consultado al respecto, Sanjurjo dijo a El Observador que prefería no hacer mayores comentarios, aunque aclaró: "Entre políticos de la coalición y del mismo partido debe haber lealtad y respeto. Hay personas que para recibir atención, critican. Viven de eso, porque propuestas no tienen y de alguna forma tienen que figurar. Para mí es irrelevante si algo supuestamente es de izquierda o de derecha, lo que me importa es que funcione y ayude a salvar vidas. Estos programas han tenido mucho éxito en otros países de la región y tienen un potencial enorme para nuestro país".

"Efectivamente estaba en el programa de gobierno, pero es natural que no lo sepa porque no participó de su elaboración. Asumo que no tenía nada para aportar“, remató.

Las críticas de Zubía al programa se centran en la falta de recursos para llevarlo adelante "seriamente" y se preguntó quién hoy puede decir si un recluso está rehabilitado o no. "Estoy viendo que ese cambio de rumbo que habíamos tenido en la LUC, ha cambiado y estamos intentando congraciarnos con las posiciones de la izquierda, lo que me parece un error gravísimo (...) Dentro del partido hay clarísimas orientaciones diferentes. En este y en otros temas", valoró.

Por último, indicó que el rumbo a seguir —a su juicio— debería ser "tomar medidas de fondo que requieren una posición mucho más dura, no una posición de heidi". En ese sentido, enumeró: "El control de las cárceles, el aumento de la actividad policial, un estatuto específico para los policías carcelarios (crear una división aparte)". "En esta situación, hablar de evangelizar a los narcos para que sean buenas personas me parece una cosa bastante fuera de lugar, más allá de lo lindo que queda para la noticia. Eso no quita que no destaque la gestión del ministerio en otro tipo de delitos", cerró.

¿Qué propone Cure Violence?

El proyecto Cure Violence, fue creado por el epidemiólogo Gary Slutkin. Él entendía que la violencia se propagaba como las enfermedades contagiosas y por eso implementó un programa en el barrio más peligroso de Chicago.

Su programa consistía en reclutar personas que conocieran de primera mano el espeso ambiente del crimen (exmiembros de grupos criminales) y encomendarles detectar e interrumpir posibles hechos de violencia. Si bien la idea no es emular el programa de Slutkin, sí tienen intenciones de formular un programa propio y nuevo que retome este espíritu.

De hecho, el ministro Heber dijo este miércoles en entrevista con Desayunos Informales (Canal 12) que dentro de este plan de prevención de homicidios pensaba reclutar ex presos para ejercer una tarea similar a la que propuso Slutkin. Heber aseguró que ese plan ha dado resultados a nivel mundial y consiste en "trabajo de campo".

Las propuestas del Partido Nacional, Partido Colorado y Cabildo Abierto

La principal propuesta que el Partido Colorado envió en el documento que analizará Sanjurjo es la creación de Centros de Atención Integral (CAI) y de un Ministerio de Justicia. Esta idea se desarrolló en el programa de gobierno de Ernesto Talvi y consta en instalar estos centros en zonas vulnerables en el que haya representantes de diferentes divisiones del Estado en un mismo lugar. En ese sentido, se tratará de una unidad administrativa que permita hacer trámites ágilmente y sin que las personas pierdan contacto con el Estado. En el programa de gobierno, citaban la importancia de que estuviera un representante del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), uno del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) y otro de Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop).

A su vez, insisten con la idea de crear un Ministerio de Justicia. Así, esta nueva cartera podría hacerse cargo de responsabilidades que hoy están bajo la égida del Ministerio de Educación y Cultura y el Ministerio del Interior y que los colorados entienden que no son naturalmente de su competencia.

Por su parte, Cabildo Abierto basó sus propuestas sobre dos grandes premisas. La primera, el fortalecimiento de las seccionales policiales. Entienden que aumentar las competencias de las comisarías barriales generará una mayor y mejor coordinación con otros actores locales. En segundo lugar, impulsaron soluciones concretas en materia de resocialización de exreclusos y tratamiento de adicciones, lo que entienden crucial para la rehabilitación.

El Partido Nacional fue quien hizo la propuesta más extensa y abarca la mayor variedad de puntos. Todas ellas están a estudio del asesor Sanjurjo, que ya tiene desde hace más de 20 días en su poder las entregadas por el Frente Amplio, cuyo delegado es el exdirector de Seguridad y Convivencia, Gustavo Leal.