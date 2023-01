Heber dijo que reclutará a exreclusos para combatir los homicidios

El ministro del Interior Luis Alberto Heber se refirió al plan que llevará adelante la cartera junto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para combatir y prevenir los homicidios, que aumentaron 25% en 2022 en relación al año anterior.

Heber fue consultado en Desayunos Informales (Canal 12) sobre el contenido de ese plan y aseguró: "Lo va a financiar el BID con US$ 2 millones y es poner gente que ha tenido vinculación con el delito, reclutarla, de modo tal que tenga una conexión diferente (con los delincuentes)".

Ante la pregunta de qué tipo de vinculación con el delito tendrían los contratados, respondió: "Exreclusos, gente que ha cumplido con la pena, reeducada, reintegrada, pero que tiene un nivel de comunicación y de léxico diferente al que puede tener cualquiera o yo".

Y sobre cuál sería la tarea que cumplirían esas personas, el ministro respondió que deberían "contactar a los grupos violentos" y "tener un nivel de comunicación" que la Policía no puede tener "oficialmente".

Heber aseguró que ese plan ha dado resultados a nivel mundial y consiste en "trabajo de campo".

Sin embargo señaló que esas personas no serían contratadas por el Estado, sino que estarán vinculadas al BID. "Sería gente que trabaja para el BID, en una tarea social que no tiene vinculación laboral con el Ministerio del Interior".

"Nosotros tenemos la mente abierta", dijo, aunque advirtió que no sabe si esa es "la solución".

Las cifras de delitos y la comparación con Bonomi

Camilo Dos Santos

Eduardo Bonomi falleció en enero de 2022. Estuvo al frente del Ministerio del Interior entre 2010 y 2020. Foto de archivo

En la entrevista el ministro también fue consultado por las cifras de delitos divulgadas este martes por el gobierno. Los homicidios aumentaron 25% en 2022 respecto a 2021, mientras que las denuncias por rapiñas bajaron 23,5%. Por otra parte, las denuncias por hurtos aumentaron 1,1% y aquellas vinculadas a la violencia doméstica lo hicieron en 3,8%.

Consultado por el incremento de los asesinatos, Heber insistió en que la "familia trabajadora" está más segura en este gobierno y agregó que los homicidios "se concentran" en las zonas 3 y 4, es decir, aquellas que están "por arriba de Avenida Italia".

"Agarra barrios que tienen un contexto crítico importante y complicado", señaló.

Tras ese análisis, Heber fue consultado sobre las similitudes entre los argumentos del gobierno para defender la política de seguridad y los que esgrimía el Frente Amplio, con el exministro Eduardo Bonomi a la cabeza.

"Lo que pasa es que una cosa es si yo solamente me limito a decir que esto es un ajuste de cuentas, como si no me importara, que era la sensación que dejaba ese comentario (en los gobiernos del Frente Amplio) y otra cosa es que me preocupe y que estemos actuando", manifestó el ministro.

"Estamos actuando", insistió y agregó que el gobierno no "abandona" el tema. "No decimos: 'se están matando entre ellos'".

Heber recordó que en un año y medio de gestión tuvo cinco interpelaciones por temas vinculados a la seguridad. Por eso, opinó que la oposición está "desmelenada".