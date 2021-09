Plenario del Frente Amplio elige los candidatos a su presidencia con pugna por el tercer lugar

La carrera hacia la Presidencia del Frente Amplio, que tendrá su punto final el próximo 5 de diciembre, comenzará oficialmente este sábado cuando los 170 delegados del Plenario Nacional del Frente Amplio definan los tres candidatos a suceder a Javier Miranda, quien culminó su mandato en julio y dejó la conducción en manos de un interinato liderado por Ricardo Ehrlich y María Jossé Rodríguez.

Con el expresidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, como favorito y el secretario general del Partido Socialista, Gonzalo Civila, con apoyos sólidos, la principal incógnita radica en quién ocupará el tercer lugar, que por consenso tiene que ser una mujer: las tres opciones en pugna son la exsenadora del MPP, Ivonne Passada, la dirigente Carmen Beramendi –actualmente asesora de Carolina Cosse en la Intendencia de Montevideo y electa como su primera suplente en el Senado– y Beatriz Ramírez, activista de los derechos de la mujer y los afroamericanos.

El camino hasta acá no ha estado exento de inconvenientes e idas y vueltas. La idea inicial de una candidatura única del expresidente de ASSE Marcos Carámbula quedó por el camino cuando aparecieron ciertos reparos en algunos sectores. Carámbula, que había dicho que solo aceptaría la oferta si se trataba de una candidatura de consenso, finalmente se bajó de la contienda aduciendo problemas de salud.

En paralelo, como es usual, se comenzaron a acumular nombres variopintos. Pero ninguno tomó la fuerza que adquirió, una vez soltado a la opinión pública, el del presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, que venía de ser uno de los estandartes de la campaña de recolección de firmas contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC).

Con el apoyo explícito de sectores de peso en la interna del Frente Amplio, desde el MPP y el Partido Comunista hasta Asamblea Uruguay, Fuerza Renovadora y la Vertiente Artiguista, finalmente Pereira dio el sí y pidió licencia en la central sindical hasta que termine su mandato. “No creemos en los mesías para salvar al FA, creemos en los equipos de hombres y mujeres que tengan renovación generacional (...) (Al pueblo frenteamplista) le pido que milite para tener un FA más amplio, más abarcativo, que escuche a la sociedad uruguaya en todas las expresiones y que luego cuando laude, sea la síntesis del pensamiento colectivo nacional”, expresó al lanzar su candidatura el pasado 16 de diciembre.

Ese mismo día se presentó también la candidatura de Gonzalo Civila, un nombre que había estado en carpeta antes que el de Pereira por parte de los sectores que se aliaron en las elecciones departamentales detrás de la candidatura de Carolina Cosse.

Sin el apoyo esta vez del Partido Comunista, algo distanciado de la actual intendenta, Civila recibió así el respaldo de su sector, el Partido Socialista, junto a Casa Grande (liderado por Constanza Moreira), el Partido para la Victoria del Pueblo y La Amplia (agrupación de Cosse), entre otros. De ser presidente, tiene como cometido ampliar la visión del Frente Amplio dándole más participación a los sectores minoritarios.

El Partido Socialista también apoyará la candidatura de Ivonne Passada, cuya participación se dirimirá este sábado, sostuvo Gonzalo Civila a El Observador.

Consultado sobre por qué no resolvieron apoyar a Beramendi, integrante de sus aliados de La Amplia, Civila respondió: “Teníamos que optar. En primera instancia no estuvimos de acuerdo con topear la cantidad de candidaturas. Dado ese acuerdo, Ivonne estaba presentada como propuesta desde antes, y ya habíamos conversado en el partido sobre eso. Es una compañera que además ha tenido responsabilidades en la conducción del FA en el pasado, y en función de distintas valoraciones, tomamos esa decisión, pero no va en contra de ninguna compañera”.

A Passada también la respalda la Comisión de Género del Frente Amplio de Maldonado y Asamblea Uruguay, dijo Danilo Astori a Desayunos Informales.

Carmen Beramendi, según declaró a El País, recogió apoyos de diferentes comités de base que impulsarán su candidatura. El MPP, el Partido Comunista y la Vertiente Artiguista definirán durante el Plenario qué otros apoyos otorgarán.