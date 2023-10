Pocos negocios en un mercado ganadero con disparidades

La incertidumbre en el mercado de hacienda persiste, con algunas señales de corrección de precios y normalización de los negocios. Los precios de los granos cerraron la semana al alza y las perspectivas para los cultivos de invierno en Uruguay mejoraron por las lluvias. La lana sigue floja, con poca tracción de la demanda.

Incertidumbres

El cambio en la publicación de precios de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) de esta semana, que informó rangos de valores y no promedios, puso una cuota de incertidumbre adicional al mercado. Esto se vio reflejado en una postura de mayor cautela por parte de los productores a la hora de vender, con pocas operaciones durante la semana.

Llegaron lluvias muy esperadas en el sur del país, aunque en general fueron insuficientes y preocupa la situación de los campos antes de que empiecen a subir las temperaturas de forma más marcada. Los pronósticos anticipan muy pocas precipitaciones para los próximos días.

Predomina la disparidad en precios y entradas, y según algunos operadores se observa algo más de interés de la industria por hacerse de ganados. En el novillo gordo los negocios van de US$ 3 hasta US$ 3,15 por kilo para ganados especiales, y entre US$ 2,70 y US$ 2,90 para la vaca. Las entradas a planta se han acortado a 10 o 12 días.

“El mercado está en suba”, destacó Alberto Arocena, de escritorio Silveira Negocios Rurales. Muchos productores están aguantando los ganados a la espera de una recuperación más notoria de precios, sostuvo.

Mercados del agro

Fuentes consultadas señalan una destacada participación del corral en la faena, más allá de que aún no ha comenzado la ventana de cuota de noviembre. La semana pasada se faenaron 49.097 vacunos, el dato más alto en casi dos meses y un salto semanal de 25%. El volumen de vacas fue el más alto desde diciembre de 2021, con 23.582 cabezas.

El mercado internacional sigue frío. Las señales que llegaron esta semana desde la Feria Anuga de Alemania fueron de precios pinchados para la carne vacuna. El mercado chino compra, pero a valores que han ajustado.

Operadores ven que la recuperación recién comenzaría a darse luego del Año Nuevo chino, a comienzos de febrero de 2024.

En las puertas de la llegada de las cuadrillas kosher a los frigoríficos locales, aumenta la incertidumbre sobre el mercado de Israel ante la profundización del conflicto con Hamas.

En Europa, por su parte, es poco el movimiento de demanda, contrario a lo que suele darse en estas fechas previas a las fiestas navideñas.

Por el momento no hay sobresaltos en el precio de exportación, ni hacia arriba ni hacia abajo. La tonelada de carne vacuna exportada en la última semana promedió US$ 4.166. En los últimos 30 días se ubicó en US$ 4.124 por tonelada. En ambos casos por debajo del promedio registrado en lo que va del año: US$ 4.305 por tonelada.

Mercados del agro

En este escenario de repunte en el mercado del gordo y cautela en el mercado internacional, en el ganado de reposición los movimientos fueron leves. Si bien hubo alguna mejoría en categorías como vaca de invernada y novillo pesado, el mercado muestra mesura. En el remate de Lote 21 esta semana se colocó el 84% de la oferta con leves ajustes de valores. Los terneros promediaron US$ 2,23 por kilo, una baja de 4% respecto al remate anterior.

En lanares el mercado está muy trancado para carcasas grandes. En general, estable en precios. Se han hecho negocios por cordero mamón arriba de US$ 3; cordero pesado entre US$ 2,85 y US$ 2,95, capones de menos de 24 kilos de carcasa US$ 2,50 y ovejas de menos de 24 kilos de carcasa US$ 2,40.

La faena de ovinos se mantuvo en el eje de las 30 mil cabezas, por debajo de los niveles registrados en misma época el año pasado.

Mercados del agro

Primera suba en soja desde agosto

Las lluvias de esta semana confirmaron las buenas perspectivas de los cultivos de invierno en Uruguay, en un momento clave para el llenado de grano. Se consolida el alto potencial de buenos rendimientos en trigo y cebada.

Las condiciones han sido mejores que las del año pasado, con el rango de amplitud térmica necesario –noches frías, días templados–, las lluvias justas y muy buena luminosidad en las últimas semanas.

Al cambio de ánimo para los productores agrícolas se agregan las expectativas de cierta mejora en los valores tras la caída fuerte de los últimos dos meses.

Los precios en el mercado de granos rebotaron el jueves tras un reporte alcista del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) que permitió a la soja cerrar su primera semana al alza desde agosto.

El trigo y el maíz tuvieron subas más moderadas en la bolsa de Chicago. La colza rebotó en el mercado europeo Matif y se reflejó en el mercado local con un avance de US$ 10 por tonelada en las cotizaciones de los operadores.

La referencia para la soja de julio 2024 cerró en US$ 489, una sensible recuperación desde el nivel más bajo en cuatro meses que había alcanzado el miércoles: US$ 478,95.

En Uruguay la soja 2024 alcanzó un nivel de US$ 435 por tonelada sobre el final de la semana, y la colza repuntó hasta los US$ 388.

El trigo se mantiene estable en el eje de US$ 220 por tonelada y es el único commodity que ofrece precios por encima de Chicago y escapa de la lógica de una brecha grande de primas de US$ 45 a US$ 60 entre las cotizaciones internacionales y los valores locales.

La referencia de la cebada para maltería está en sobre los US$ 205 por tonelada y US$ 195 la cebada de exportación.

Los datos más influyentes del reporte mensual del USDA fueron los recortes por encima de lo esperado de la cosecha de soja y maíz en Estados Unidos. También ajustó la proyección de exportaciones, y mantuvo el stock de soja por debajo de 6 millones de toneladas y de las estimaciones del mercado.

La atención del mercado de soja se concentra en adelante en América del Sur, con lluvias irregulares en zonas productoras de Brasil, exceso de agua en el sur de Brasil y demoras en la siembra de Argentina. El otro factor a tener en cuenta es el posicionamiento de China respecto a los precios.

El trigo posición diciembre se recuperó luego del informe del USDA y recuperó US$ 10 en 48 horas para cerrar en US$ 213 por tonelada, una ganancia de US$ 5 respecto a la semana anterior.

Mercados del agro

El trigo en Argentina recibió un nuevo golpe por las heladas que afectaron a buena parte de la zona con más densidad agrícola en la madrugada del viernes 13. Se reduce la expectativa de rendimiento, lo que se verá reflejada en los informes de la próxima semana. En la última semana la estimación de producción se redujo a 14,3 millones de toneladas, 700 mil toneladas menos que la semana anterior y 2,2 millones de toneladas menos que al principio de la campaña.

Mercados del agro

Afloja la demanda por lanas

El mercado lanero cerró la semana con una ligera baja. La demanda se mostró cautelosa por la incertidumbre económica y volatilidad cambiaria. La divisa australiana se fortaleció y frenó la posibilidad de subas en un mercado con poca competencia, dominado por compradores chinos ante la inusual ausencia de clientes europeos.

El Indicador de Mercados del Este (IME) cerró en US$ 7,24 por kilo base limpia, con ajustes en los extremos de finura. El ajuste es de solo US$ 0,01 respecto a la semana anterior, pero en moneda local cayó casi 1%, lo que refleja la debilidad de un mercado en valores históricamente bajos y sensibles a presiones bajistas.

La demanda, selectiva, permitió ligeras correcciones al alza en el rango de 20 y 21 micras.

Las lanas medias y gruesas, que han recuperado más de 20% del valor respecto a la zafra anterior, tuvieron un flojo desempeño en la última semana con caídas de entre 1,6% y 2,4%.

En el mercado local las referencias publicadas esta semana por la Asociación de Consignatarios y Rematadores Laneros coloca a las lanas de 20 a 21 micras, grifa verde, en un promedio de US$ 4,80 por kilo vellón; US$ 3,20 por kilo en lotes del entorno de 23 micras acondicionados con grifa verde y US$ 1,20 para las lanas de 26 micras acondicionadas con grifa verde.