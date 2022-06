Fútbol > PROBLEMAS EN LA SELECCIÓN DE BRASIL

Polémica en la selección de Brasil: Richarlison subió una foto en la que se fue a las manos con Vinícius

"Dijo que no puedo ganar la Liga de Campeones, que Everton va a descender. También que estoy sobrevalorado y me quedé callado. Pero cuando me dijo que Lukaku era mejor que yo, ahí fue cuando lo perdí", dijo Richarlison